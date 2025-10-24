Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина на улице
Женщина на улице
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:16

Краснеет и чешется не от мороза: как отличить аллергию на холод от обморожения

Аллерголог Владимир Болибок объяснил, чем холодовая аллергия отличается от переохлаждения

Переохлаждение и аллергия на холод часто путаются, хотя природа этих состояний различна. Если при обморожении ткани действительно повреждаются из-за низкой температуры, то аллергия на холод — это реакция организма, возникающая при контакте с морозным воздухом или холодной водой. При этом кожа может покрываться сыпью, краснеть и чесаться даже после кратковременного выхода на улицу зимой.

"В мороз лучше минимизировать контакт с аллергеном и чаще сидеть дома. А если все же надо выйти на улицу, лучше хорошо утеплиться: надевать две пары варежек, шерстяные носки, термобелье и балаклаву", — пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Что такое холодовая аллергия

Холодовая крапивница — это особая форма аллергии, при которой организм реагирует на низкие температуры как на раздражитель. Обычно она проявляется покраснением, зудом, волдырями и даже отёком. В отличие от обморожения, эти симптомы появляются не только при сильных морозах, но и при лёгком охлаждении, например, после умывания холодной водой.

Часто реакция возникает у людей с ослабленным иммунитетом или хроническими воспалительными заболеваниями. Организм воспринимает холод как угрозу, запуская цепочку иммунных реакций.

Причины и механизмы реакции

Основная причина — повышенная чувствительность клеток кожи к перепадам температуры. Когда человек выходит на мороз, в организме активируются специальные белки — криоглобулины, которые провоцируют выброс гистамина. Именно из-за него появляются типичные симптомы: покраснение, отёк, зуд.

Иногда холодовая аллергия становится следствием других болезней — аутоиммунных нарушений, заболеваний щитовидной железы, печени или ЖКТ. Поэтому, как отмечает эксперт, лечить её как самостоятельное заболевание не имеет смысла — важно найти первопричину.

"Лечить аллергию на холод не нужно", — подчеркнул врач. — "Такое состояние может быть симптомом других болезней, и избавиться от него получится, только выявив первопричину".

Советы шаг за шагом: как защитить кожу и дыхательные пути

  1. Утепление. Многослойная одежда из натуральных тканей помогает сохранить тепло и не раздражает кожу. Лучше выбирать термобельё и шерстяные аксессуары.

  2. Уход за кожей. Используйте жирные кремы перед выходом на улицу. Кремы с ланолином, ши или вазелином создают защитную плёнку.

  3. Избегайте резких перепадов температуры. Не выходите сразу после душа или умывания холодной водой.

  4. Пейте больше жидкости. Обезвоживание усиливает реакцию кожи на холод.

  5. Поддерживайте иммунитет. В рационе должны быть витамины C и D, жирные кислоты и антиоксиданты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: нанести увлажняющий крем перед выходом.
Последствие: вода в составе средства замерзает и усиливает раздражение.
Альтернатива: используйте питательный крем за 30 минут до выхода.

Ошибка: надевать синтетическую одежду.
Последствие: кожа не дышит, пот раздражает и усиливает зуд.
Альтернатива: отдавайте предпочтение хлопку, шерсти и флису.

Ошибка: прогревать кожу горячей водой после мороза.
Последствие: сосуды расширяются слишком резко, появляется боль и отёк.
Альтернатива: согревайтесь постепенно — одеялом, тёплым чаем, грелкой.

А что если симптомы не проходят?

Если сыпь, зуд и отёк появляются даже при лёгком ветре или сквозняке, стоит обратиться к аллергологу. Врач может назначить анализы на криоглобулины и провести тесты на скрытые инфекции. Иногда холодовая аллергия — сигнал о сбоях в работе щитовидной железы или печени.

Плюсы и минусы лечения

Метод Плюсы Минусы
Антигистаминные препараты Быстро снимают зуд и покраснение Не устраняют первопричину
Иммунокорректоры Укрепляют защитные силы организма Требуют контроля врача
Народные средства (травяные отвары, масла) Мягкое воздействие Возможны индивидуальные реакции
Физиотерапия Улучшает кровообращение Не всегда эффективна при хронических формах

FAQ

Как отличить холодовую аллергию от обморожения?
При обморожении кожа теряет чувствительность и бледнеет, а при аллергии — краснеет и чешется. Симптомы крапивницы появляются сразу после контакта с холодом и исчезают в тепле.

Можно ли купаться зимой, если есть холодовая аллергия?
Нет. Контакт с ледяной водой может вызвать сильную реакцию вплоть до отёка Квинке.

Помогают ли витамины при холодовой аллергии?
Да, особенно витамины группы B, C и D — они поддерживают кожу и укрепляют иммунитет.

Стоит ли принимать антигистаминные препараты?
Они помогают облегчить симптомы, но принимать их без назначения врача не рекомендуется.

Мифы и правда

Миф: холодовая аллергия — это просто "чувствительная кожа".
Правда: это иммунная реакция организма, которую нельзя игнорировать.

Миф: помогает только крем от мороза.
Правда: косметика лишь защищает кожу, но не устраняет причину болезни.

Миф: если "перетерпеть", организм привыкнет.
Правда: без лечения реакция может усиливаться.

