Краснеет и чешется не от мороза: как отличить аллергию на холод от обморожения

Переохлаждение и аллергия на холод часто путаются, хотя природа этих состояний различна. Если при обморожении ткани действительно повреждаются из-за низкой температуры, то аллергия на холод — это реакция организма, возникающая при контакте с морозным воздухом или холодной водой. При этом кожа может покрываться сыпью, краснеть и чесаться даже после кратковременного выхода на улицу зимой.

"В мороз лучше минимизировать контакт с аллергеном и чаще сидеть дома. А если все же надо выйти на улицу, лучше хорошо утеплиться: надевать две пары варежек, шерстяные носки, термобелье и балаклаву", — пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Что такое холодовая аллергия

Холодовая крапивница — это особая форма аллергии, при которой организм реагирует на низкие температуры как на раздражитель. Обычно она проявляется покраснением, зудом, волдырями и даже отёком. В отличие от обморожения, эти симптомы появляются не только при сильных морозах, но и при лёгком охлаждении, например, после умывания холодной водой.

Часто реакция возникает у людей с ослабленным иммунитетом или хроническими воспалительными заболеваниями. Организм воспринимает холод как угрозу, запуская цепочку иммунных реакций.

Причины и механизмы реакции

Основная причина — повышенная чувствительность клеток кожи к перепадам температуры. Когда человек выходит на мороз, в организме активируются специальные белки — криоглобулины, которые провоцируют выброс гистамина. Именно из-за него появляются типичные симптомы: покраснение, отёк, зуд.

Иногда холодовая аллергия становится следствием других болезней — аутоиммунных нарушений, заболеваний щитовидной железы, печени или ЖКТ. Поэтому, как отмечает эксперт, лечить её как самостоятельное заболевание не имеет смысла — важно найти первопричину.

"Лечить аллергию на холод не нужно", — подчеркнул врач. — "Такое состояние может быть симптомом других болезней, и избавиться от него получится, только выявив первопричину".

Советы шаг за шагом: как защитить кожу и дыхательные пути

Утепление. Многослойная одежда из натуральных тканей помогает сохранить тепло и не раздражает кожу. Лучше выбирать термобельё и шерстяные аксессуары. Уход за кожей. Используйте жирные кремы перед выходом на улицу. Кремы с ланолином, ши или вазелином создают защитную плёнку. Избегайте резких перепадов температуры. Не выходите сразу после душа или умывания холодной водой. Пейте больше жидкости. Обезвоживание усиливает реакцию кожи на холод. Поддерживайте иммунитет. В рационе должны быть витамины C и D, жирные кислоты и антиоксиданты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: нанести увлажняющий крем перед выходом.

Последствие: вода в составе средства замерзает и усиливает раздражение.

Альтернатива: используйте питательный крем за 30 минут до выхода.

• Ошибка: надевать синтетическую одежду.

Последствие: кожа не дышит, пот раздражает и усиливает зуд.

Альтернатива: отдавайте предпочтение хлопку, шерсти и флису.

• Ошибка: прогревать кожу горячей водой после мороза.

Последствие: сосуды расширяются слишком резко, появляется боль и отёк.

Альтернатива: согревайтесь постепенно — одеялом, тёплым чаем, грелкой.

А что если симптомы не проходят?

Если сыпь, зуд и отёк появляются даже при лёгком ветре или сквозняке, стоит обратиться к аллергологу. Врач может назначить анализы на криоглобулины и провести тесты на скрытые инфекции. Иногда холодовая аллергия — сигнал о сбоях в работе щитовидной железы или печени.

Плюсы и минусы лечения