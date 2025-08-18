Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Бег на холоде и час в спортзале: где тело работает на пределе

Учёные из Индианского университета объяснили, как холод влияет на расход калорий при спорте

Может показаться, что холод сам по себе превращает любую пробежку в суперэффективное средство для сжигания жира. Ведь тело должно не только справляться с нагрузкой, но и поддерживать тепло. Однако всё не так однозначно: специалисты отмечают, что дополнительный расход энергии в холодное время года есть, но он не настолько велик, как многие думают.

Что происходит с телом на морозе

Здесь всё зависит от температуры и вашей одежды. Если выйти на улицу при -7 °C в шортах и футболке, организм, конечно, начнёт активно расходовать калории, пытаясь согреться. Но большинство из нас тренируется в тёплой экипировке, поэтому тело довольно быстро нагревается за счёт самой физической активности. В итоге разница с тренировкой в зале или на улице в более мягкую погоду минимальна.

Важно помнить о рисках: недостаток одежды на холоде может привести не только к переохлаждению, но и к обморожениям. Поэтому специалисты советуют не экономить на слоях одежды — шапке, перчатках и термобелье.

Дрожь и её роль

Интересный момент: дрожь от холода — это своеобразный "аналог" потоотделения в жару. Когда тело мёрзнет, мышцы начинают непроизвольно сокращаться, производя тепло. И да, в этот момент калории действительно сгорают.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism в 2014 году, показало, что 10-15 минут дрожи могут дать такой же эффект по расходу энергии, как час умеренной тренировки. Но в реальности использовать этот механизм ради похудения нецелесообразно: дрожь крайне неприятна и не может служить устойчивым способом расхода калорий.

Коричневый жир: скрытый резерв

Ещё недавно считалось, что "коричневый жир" есть только у младенцев и грызунов. Сегодня известно: он есть и у взрослых. Этот тип жировой ткани активируется на холоде и помогает производить тепло без дрожи.

Учёные из Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (2014) зафиксировали, что всего четыре недели регулярного контакта с холодом увеличивают активность коричневого жира на 45%. Однако пока всё это изучается скорее на молекулярном уровне, и до практических рекомендаций — вроде "замёрзни и похудеешь" — ещё далеко.

Что важнее: холод или нагрузка?

Если из-за мороза вы сокращаете пробежку на километр, потеряете вы в итоге больше калорий или меньше? Ответ очевиден: дополнительная миля даст больший расход энергии, чем небольшой "бонус" от холодной погоды.

В среднем разница между тренировкой на морозе и в тёплом помещении редко превышает 100 калорий за 30-45 минут. Этого недостаточно, чтобы оправдать лишний чизбургер после тренировки.

Да, тренировки на холоде действительно повышают расход энергии, но эффект не так велик, как часто думают. Главный фактор — сама физическая активность, а не температура воздуха. Холод активирует механизмы защиты организма (дрожь, коричневый жир), но их вклад в сжигание калорий пока слишком мал, чтобы рассматривать его как самостоятельный способ похудения.

