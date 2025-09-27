Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тёплый сентябрь в Приморье
Тёплый сентябрь в Приморье
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Центральный федеральный округ
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:55

Холодный фронт с севера меняет жизнь миллионов: заморозки дойдут до юга

Вильфанд: температура в России в ближайшие дни упадёт на 15–20 градусов ниже нормы

В ближайшие дни большая часть России ощутит суровое дыхание севера — температура местами рухнет на 15-20 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Холод шагает с запада на восток

По словам метеоролога, уже с воскресенья на значительной территории страны будут преобладать воздушные массы с севера. "Прогнозируется резкое понижение температуры на 15-20 градусов", — отметил Вильфанд.

Заморозки в центре и на юге

В Центральном федеральном округе жители ощутят морозные ночи:

  • в Московской области и соседних регионах, а также на юге округа (Белгородская, Тамбовская, Воронежская, Курская области) ожидаются заморозки до -2…-3 °C;

  • в Поволжье столбики термометров будут опускаться до -5 °C;

  • на Урале и юге Сибири температура может достичь -6 °C.

Южные регионы тоже под ударом

"На европейской части территории России заморозки станут типичным явлением, причём не только в Северо-Западном федеральном округе", — подчеркнул Вильфанд.
По его данным, заморозки также накроют Ставропольский край, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области.

Островки тепла на Дальнем Востоке

Только в Приморье и на юге Хабаровского края пока сохраняется тёплая погода. Здесь воздух прогревается выше +20 °C — редкое исключение на фоне общего похолодания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Калужской области открылся первый в России православный технический колледж при монастыре 02.09.2025 в 0:01

Монастырские IT-шники: как в калужской обители готовят киберспециалистов нового поколения

В Боровске Калужской области состоялось открытие уникального образовательного учреждения — технического колледжа "Логос", созданного под духовным покровительством РПЦ на территории Свято-Пафнутьева монастыря. Это первое в современной России среднее профессиональное учебное заведение, сочетающее технические специальности с духовно-нравственным воспитанием.

Читать полностью » Филиалы ведущих медицинских вузов открылись в Брянске и Липецке для подготовки местных кадров 01.09.2025 в 17:30

Медицинское образование шагает в регионы: как Брянск и Липецк решили проблему кадрового голода

В Брянске и Липецке начали работу филиалы двух ведущих медицинских университетов страны — Сеченовского университета и Российского университета медицины. Это стратегическое решение направлено на решение острой проблемы нехватки медицинских кадров в регионах. Образовательный процесс будет тесно связан с практикой в местных медицинских учреждениях.

Читать полностью » Новый педагогический институт начинает работу с 1 сентября 2025 года в Муроме 31.08.2025 в 21:58

Возрождение педагогического образования: в Муроме открывается новый вуз после 50-летнего перерыва

В Муроме состоялось значимое событие для системы образования — после более чем полувекового перерыва открывается новый педагогический вуз. Муромский государственный педагогический институт начинает работу на базе существующего педагогического колледжа, где уже обучаются около 800 будущих педагогов.

Читать полностью » В Москве суд запретил объявления об отказе в аренде жилья цыганам и мусульманам 30.08.2025 в 22:50

Только для славян: как суд пресек дискриминацию на рынке аренды жилья

Столичный суд удовлетворил административный иск прокурора и признал противоправными объявления об аренде жилья, содержащие дискриминационные условия по национальному и религиозному признаку. Решение запрещает распространение на территории России подобных объявлений, обнаруженных на популярных интернет-площадках.

Читать полностью » Октябрь объявлен месяцем промышленности в Москве с масштабной программой мероприятий 30.08.2025 в 20:30

От хакатонов до спартакиад: как Москва будет праздновать месяц промышленности в октябре

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил октябрь месяцем столичной промышленности, в рамках которого пройдет серия значимых мероприятий. Как сообщил градоначальник в своем телеграм-канале, промышленный сектор города насчитывает более 4,5 тысяч предприятий, где ежегодно создается около 150 новых высокотехнологичных компаний.

Читать полностью » В Курской области продолжаются поиски 590 пропавших жителей после вторжения ВСУ 30.08.2025 в 19:14

Пропали без вести: что известно о судьбе пропавших при украинском вторжении в регион РФ

Власти Курской области продолжают активную работу по установлению судеб людей, пропавших во время проникновения украинских военных формирований на территорию региона. Согласно последним официальным данным, первоначальный список включал 2132 человека, чье местонахождение требовалось проверить.

Читать полностью » 20 новых автобусов для сельских школ получили в Смоленской области 29.08.2025 в 22:23

Смоленская область обновила автопарк для школьников из сёл

Одиннадцать муниципальных районов Смоленской области получили новый транспорт для организации перевозки учащихся из отдалённых населённых пунктов. Губернатор Василий Анохин лично передал ключи от 20 современных автобусов марок "ГАЗ" и "ПАЗ" директорам образовательных учреждений.

Читать полностью » Подмосковье вводит целевую поддержку для студентов, ставших родителями 28.08.2025 в 22:51

100 тысяч за ребенка: как Московская область стимулирует рождаемость среди студентов

Власти Московской области анонсировали введение новых мер социальной поддержки для студентов, ставших родителями. Соответствующие законопроекты планируется рассмотреть на заседании областной Думы в сентябре 2024 года. Инициатива направлена на создание комплексной системы помощи молодым семьям, совмещающим рождение детей с получением образования.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

Жители Белгородской области подали свыше 130 тысяч заявок на самозапрет кредитов на портале Госуслуги
Технологии

Уязвимость в OxygenOS 12, 14 и 15 позволяет приложениям читать SMS на смартфонах OnePlus — Rapid7
Наука

Парацетамол и ибупрофен повышают риск резистентности к антибиотикам
Еда

Сырое мясо в мировой кухне: тартары, карпаччо и строганина — советы Сергея Бабича
Туризм

В России усилился дефицит кадров для туризма в Китай — China Travel
Дом

Архитекторы: один источник света в комнате лишает интерьер уюта и функциональности
Садоводство

Белорусские агрономы напомнили о пользе сидератов для восстановления почвы в сентябре
Питомцы

Частота смены песка в лотке кошки зависит от типа наполнителя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet