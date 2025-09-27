Холодный фронт с севера меняет жизнь миллионов: заморозки дойдут до юга

В ближайшие дни большая часть России ощутит суровое дыхание севера — температура местами рухнет на 15-20 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Холод шагает с запада на восток

По словам метеоролога, уже с воскресенья на значительной территории страны будут преобладать воздушные массы с севера. "Прогнозируется резкое понижение температуры на 15-20 градусов", — отметил Вильфанд.

Заморозки в центре и на юге

В Центральном федеральном округе жители ощутят морозные ночи:

в Московской области и соседних регионах, а также на юге округа (Белгородская, Тамбовская, Воронежская, Курская области) ожидаются заморозки до -2…-3 °C;

в Поволжье столбики термометров будут опускаться до -5 °C;

на Урале и юге Сибири температура может достичь -6 °C.

Южные регионы тоже под ударом

"На европейской части территории России заморозки станут типичным явлением, причём не только в Северо-Западном федеральном округе", — подчеркнул Вильфанд.

По его данным, заморозки также накроют Ставропольский край, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области.

Островки тепла на Дальнем Востоке

Только в Приморье и на юге Хабаровского края пока сохраняется тёплая погода. Здесь воздух прогревается выше +20 °C — редкое исключение на фоне общего похолодания.