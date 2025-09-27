Холодный фронт с севера меняет жизнь миллионов: заморозки дойдут до юга
В ближайшие дни большая часть России ощутит суровое дыхание севера — температура местами рухнет на 15-20 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Холод шагает с запада на восток
По словам метеоролога, уже с воскресенья на значительной территории страны будут преобладать воздушные массы с севера. "Прогнозируется резкое понижение температуры на 15-20 градусов", — отметил Вильфанд.
Заморозки в центре и на юге
В Центральном федеральном округе жители ощутят морозные ночи:
-
в Московской области и соседних регионах, а также на юге округа (Белгородская, Тамбовская, Воронежская, Курская области) ожидаются заморозки до -2…-3 °C;
-
в Поволжье столбики термометров будут опускаться до -5 °C;
-
на Урале и юге Сибири температура может достичь -6 °C.
Южные регионы тоже под ударом
"На европейской части территории России заморозки станут типичным явлением, причём не только в Северо-Западном федеральном округе", — подчеркнул Вильфанд.
По его данным, заморозки также накроют Ставропольский край, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области.
Островки тепла на Дальнем Востоке
Только в Приморье и на юге Хабаровского края пока сохраняется тёплая погода. Здесь воздух прогревается выше +20 °C — редкое исключение на фоне общего похолодания.
