Пробежка зимой
Пробежка зимой
© commons.wikimedia.org by TheHellRace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Осень и зима — лучший спортзал: секрет, о котором забывают

Почему марафоны проходят осенью: объяснил физиолог Том Холланд

Холодные утренние пробежки могут показаться не самой приятной идеей, но именно прохладная погода создаёт идеальные условия для тренировок на свежем воздухе. В такие дни нагрузка на организм снижается: сердцу и лёгким легче справляться с усилиями, а значит, можно выложиться по максимуму. Именно поэтому крупнейшие марафоны традиционно проходят в октябре и ноябре — осенний климат снижает риски перегрева и обезвоживания, делая длинные забеги менее изнуряющими и более безопасными.

Готовьтесь к переменчивой погоде

В отличие от лета, когда достаточно надеть шорты и футболку, осенью и зимой погода может меняться резко и непредсказуемо. Перед тренировкой лучше проверить прогноз: температуру, осадки и ветер. Оптимальное решение — многослойная одежда, которую можно снять по мере разогрева. Особенно важно выбирать материалы, которые не задерживают влагу: синтетические ткани или термобельё помогут сохранить тепло и сухость даже при активном потоотделении.

Для тех, кто ещё не разобрался в подборе экипировки, существуют специальные сервисы с подсказками по одежде для бега в холодную погоду. А чтобы выход на улицу не казался мучением, полезно сделать короткую разминку дома — прыжки на месте, бег с высоким подниманием колен или приседания разгонят кровь и согреют мышцы.

Борьба с зимней хандрой

Регулярные тренировки в холодное время года помогают не только держать вес под контролем, но и снижают риск сезонной депрессии. По данным исследования журнала Environmental Science and Technology за 2011 год, люди, занимавшиеся спортом на улице, отмечали больше энергии, меньше проявлений подавленности и чаще продолжали тренироваться.

Зимой велик соблазн отказаться от активности в пользу праздников и уютных вечеров, но важно помнить: движение и правильное питание — лучшая инвестиция в здоровье. Радость от встреч с близкими легко совместить с заботой о себе, если продолжать делать выбор в пользу активности каждый день.

Вода — даже в холод

Даже если жажда ощущается слабее, организм продолжает терять жидкость. Поэтому правило остаётся неизменным: пить до и после тренировки. Чистая вода или низкокалорийные спортивные напитки помогут восполнить баланс и поддержать работоспособность. Недостаток жидкости в холодное время года может быть не менее опасен, чем летом.

Почему стоит тренироваться на морозе

Бег или зарядка на свежем воздухе зимой не только укрепляют иммунитет, но и закаляют организм. Адаптация к холоду улучшает работу дыхательной системы и повышает выносливость. Главное — правильная одежда, разминка и внимание к сигналам собственного тела.

