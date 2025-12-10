Юг России под ударом стихии: дожди, мокрый снег и ветер переписывают прогнозы синоптиков

Похолодание, которое синоптики прогнозировали несколько дней подряд, начинает охватывать всю европейскую часть России, и, как отмечает издание "Кубанские Новости", уже к воскресенью перемены достигнут побережья Черного моря. Контраст с текущей мягкой осенью обещает быть ощутимым, особенно в южных регионах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понижение температуры на юге

По словам метеоролога, на юге страны ожидается спад температуры примерно на два градуса ниже климатической нормы. В Краснодарском крае ночные значения приблизятся к нулю и местами уйдут в минус.

"Дневные температуры тоже не очень высокие. В Краснодарском крае в воскресенье температура уже отрицательная ночью — минус 3 — минус 5 градусов, а дневная 0 — плюс 2 градуса", — добавил Вильфанд.

Его оценка подчеркивает, что даже дневное потепление не сможет компенсировать общее похолодание.

В Сочи перемены проявятся мягче, но всё же заметно. Здесь ночью ожидается около +2 градусов, а днем воздух будет прогреваться лишь до +10. Для сравнения: сейчас дневные показатели достигают +18, и такая разница фактически обозначает вступление курорта в зимний сезон.

Осадки и погодные риски

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре в течение дня возможен дождь при температуре +5…+7 градусов. На Черноморском побережье осадки также сохранятся, а дневные значения поднимутся максимум до +13. С северо-востока будет дуть усиленный ветер, который принесет дополнительное охлаждение.

На большей части Краснодарского края прогнозируется дождь, а в отдельных районах — его усиление. В горных территориях ожидается сочетание дождя, мокрого снега и снега, что может сопровождаться гололедно-изморозевыми отложениями. Такие условия создают риски для транспортной инфраструктуры и требуют особого внимания, особенно в районах с перепадами высот.