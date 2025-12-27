Холод пришёл — проблема вылезла: китайский автомобиль не пережил обычного зимнего утра

Первые серьёзные морозы в Москве обернулись неожиданной проблемой для части владельцев китайских автомобилей. Речь идёт о машинах с минимальным пробегом, которые вышли из строя в самый обычный утренний момент эксплуатации. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд", обративший внимание на массовые жалобы автомобилистов после резкого похолодания.

Поломка при обычной зимней процедуре

Как отмечается в публикации, инциденты происходят при стандартной для российского климата процедуре очистки машины от наледи. Водители включают обогрев заднего стекла, после чего стекло внезапно лопается и рассыпается на мелкие осколки. Повреждение возникает мгновенно, без предварительных трещин или внешнего воздействия.

Особое недоумение у владельцев вызывает состояние автомобилей. Большинство машин новые, не участвовали в ДТП и не имеют следов коррозии или перекосов кузова. Тем не менее именно в момент активации электрообогрева происходит разрушение стекла.

Почему технология дала сбой

Российские автомобилисты давно воспринимают "тёплые опции" как обязательный элемент комплектации. Обогрев заднего стекла стал стандартом ещё в 1990-е годы и десятилетиями не вызывал нареканий ни у владельцев отечественных машин, ни у пользователей европейских брендов. В суровом климате такая функция считается базовой.

Однако, как подчёркивают эксперты, в случае с рядом китайских моделей эта технология оказалась реализована с уязвимостями. Предполагается, что проблема связана не со сборкой кузова, а с качеством или конструкцией нитей накаливания, нанесённых на стекло.

Перегрев и спор с дилерами

По версии специалистов, локальное повреждение или дефект нагревательных элементов приводит к точечному перегреву. Холодное стекло не выдерживает резкого температурного перепада и разрушается. Именно поэтому стекло лопается сразу после включения обогрева, а не в процессе движения.

Дополнительную сложность создаёт позиция дилеров. Во многих случаях такие поломки не признаются гарантийными, поскольку официальные сервисы ссылаются на возможное внешнее воздействие. В результате владельцам приходится менять остекление за свой счёт, несмотря на очевидную связь дефекта с эксплуатацией в холодных условиях.