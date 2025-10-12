Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Первые заморозки на траве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:27

Дальний Восток окутают сильные морозы: синоптик рассказал о резком похолодании и контрасте погоды в октябре

В Гидрометцентре предупредили о морозах до –22 °C на Дальнем Востоке

Жителям южных регионов Сибири и Дальнего Востока стоит готовиться к серьёзному похолоданию. По данным Гидрометцентра России, в ближайшие дни температура там окажется на 7–9 градусов ниже нормы, а местами опустится до –22 °C.

Наиболее суровые морозы ожидаются в Забайкальском крае и Бурятии. Здесь, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в период с 11 по 15 октября температура ночью может достигать –17 … –22 °C.

Холодно будет и в других регионах юга Сибири — Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, на Алтае, в Хакасии, Тыве и Красноярском крае. Там ночные температуры опустятся до –7 … –10 °C, а в отдельных районах до –14 … –16 °C.

Понижение температуры ожидается и в регионах Урала — в среднем на 5–6 градусов ниже нормы.

  • В Ямало-Ненецком округе — до –10 … –12 °C.
  • В Тюмени — до –5 … –7 °C.
  • В Свердловской области — примерно такие же значения.
  • Северу, напротив, достанется «аномальное тепло».

Интересно, что одновременно с этим на севере страны установится аномально тёплая погода.

  • В Архангельской области и Ненецком округе температура будет на 5–7 градусов выше нормы: от +6 до +9 °C.
  • В Мурманской области — до +9 °C, что на 6 градусов выше обычного.
  • На Таймыре — особенно тёплая аномалия: температура превысит норму на 8–14 градусов и составит 0 … +3 °C.
  • На севере Якутии потеплеет до –7 … –10 °C, что всё же на 6–8 градусов теплее климатической нормы.

Таким образом, в одной части России октябрь принесёт жёсткие морозы, а в другой — редкое для этого времени года тепло.
Роман Вильфанд назвал такую контрастную картину погодных условий «необычно выраженной» даже для осени, когда температурные перепады обычно велики.

