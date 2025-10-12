Дальний Восток окутают сильные морозы: синоптик рассказал о резком похолодании и контрасте погоды в октябре

Жителям южных регионов Сибири и Дальнего Востока стоит готовиться к серьёзному похолоданию. По данным Гидрометцентра России, в ближайшие дни температура там окажется на 7–9 градусов ниже нормы, а местами опустится до –22 °C.

Наиболее суровые морозы ожидаются в Забайкальском крае и Бурятии. Здесь, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в период с 11 по 15 октября температура ночью может достигать –17 … –22 °C.

Холодно будет и в других регионах юга Сибири — Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, на Алтае, в Хакасии, Тыве и Красноярском крае. Там ночные температуры опустятся до –7 … –10 °C, а в отдельных районах до –14 … –16 °C.

Понижение температуры ожидается и в регионах Урала — в среднем на 5–6 градусов ниже нормы.

В Ямало-Ненецком округе — до –10 … –12 °C.

В Тюмени — до –5 … –7 °C.

В Свердловской области — примерно такие же значения.

Интересно, что одновременно с этим на севере страны установится аномально тёплая погода.

В Архангельской области и Ненецком округе температура будет на 5–7 градусов выше нормы: от +6 до +9 °C.

В Мурманской области — до +9 °C, что на 6 градусов выше обычного.

На Таймыре — особенно тёплая аномалия: температура превысит норму на 8–14 градусов и составит 0 … +3 °C.

На севере Якутии потеплеет до –7 … –10 °C, что всё же на 6–8 градусов теплее климатической нормы.

Таким образом, в одной части России октябрь принесёт жёсткие морозы, а в другой — редкое для этого времени года тепло.

Роман Вильфанд назвал такую контрастную картину погодных условий «необычно выраженной» даже для осени, когда температурные перепады обычно велики.