Ледяная вода перезагружает организм: моржевание пойдет на пользу лишь при правильной технике

Закаливание — это серьёзная нагрузка для организма, поэтому важно подходить к нему осознанно. В беседе с EcoSever президент клуба "Белые медведи", многократный рекордсмен России по плаванию в ледяной воде Виктор Бикинеев подчеркнул:

"Необходимо для себя определить, а надо ли мне это. Подходит ли возраст, состояние здоровья, что вас сподвигло заниматься этим делом. Если вы приняли положительное решение, тогда необходимо найти те источники воды, которые бы вам понравились", — порекомендовал эксперт.

Как правильно привыкать к холоду

По словам специалиста, начинать стоит не с контрастного душа, а с постепенного погружения в холодную воду.

"Когда вы по колено зайдете в холодную воду, пускай будет там семь градусов, вы погуляете по колено в воде, ноги привыкнут, вы можете дальше продвигаться в этом направлении, уже по пояс зайти, а потом и дальше потихонечку. Никаких экстренных нагрузок не произойдет. Когда вы подойдете к плаванию по горло, ваш организм будет готов", — пояснил Бикинеев.

Главное правило — никаких резких шагов, постепенность позволяет телу адаптироваться и снизить стресс.

Ограничения и противопоказания

Бикинеев отметил, что перед началом занятий обязательно нужно учитывать состояние здоровья.

"Если вы к врачу ходите и наблюдаетесь по какому-то заболеванию, может кардиология, может быть еще какие-то хронические заболевания, тогда, конечно, с врачом надо советоваться. Если появились симптомы простудных заболеваний, температура поднялась, насморк, надо остановиться, сделать паузу, возможно, вы спровоцировали заболевание, которое дремало в организме, и встреча с холодной водой разбудила дремлющую болезнь", — предостерег специалист.

Таким образом, людям с хроническими проблемами необходимо предварительное медицинское заключение.

Советы для безопасного моржевания

• начинайте с коротких заходов в воду при температуре 6-8 °C

• увеличивайте время погружения постепенно

• следите за самочувствием и не допускайте переохлаждения

• не тренируйтесь в одиночку, особенно на начальном этапе

• при недомогании делайте паузу и обращайтесь к врачу