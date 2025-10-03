Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Купание в проруби
Купание в проруби
© Openverse by Ele-chudinovsk is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:30

Ледяная вода перезагружает организм: моржевание пойдет на пользу лишь при правильной технике

Виктор Бикинеев рассказал, как безопасно начинать моржевание в ледяной воде

Закаливание — это серьёзная нагрузка для организма, поэтому важно подходить к нему осознанно. В беседе с EcoSever президент клуба "Белые медведи", многократный рекордсмен России по плаванию в ледяной воде Виктор Бикинеев подчеркнул:

"Необходимо для себя определить, а надо ли мне это. Подходит ли возраст, состояние здоровья, что вас сподвигло заниматься этим делом. Если вы приняли положительное решение, тогда необходимо найти те источники воды, которые бы вам понравились", — порекомендовал эксперт.

Как правильно привыкать к холоду

По словам специалиста, начинать стоит не с контрастного душа, а с постепенного погружения в холодную воду.

"Когда вы по колено зайдете в холодную воду, пускай будет там семь градусов, вы погуляете по колено в воде, ноги привыкнут, вы можете дальше продвигаться в этом направлении, уже по пояс зайти, а потом и дальше потихонечку. Никаких экстренных нагрузок не произойдет. Когда вы подойдете к плаванию по горло, ваш организм будет готов", — пояснил Бикинеев.

Главное правило — никаких резких шагов, постепенность позволяет телу адаптироваться и снизить стресс.

Ограничения и противопоказания

Бикинеев отметил, что перед началом занятий обязательно нужно учитывать состояние здоровья.

"Если вы к врачу ходите и наблюдаетесь по какому-то заболеванию, может кардиология, может быть еще какие-то хронические заболевания, тогда, конечно, с врачом надо советоваться. Если появились симптомы простудных заболеваний, температура поднялась, насморк, надо остановиться, сделать паузу, возможно, вы спровоцировали заболевание, которое дремало в организме, и встреча с холодной водой разбудила дремлющую болезнь", — предостерег специалист.

Таким образом, людям с хроническими проблемами необходимо предварительное медицинское заключение.

Советы для безопасного моржевания

• начинайте с коротких заходов в воду при температуре 6-8 °C
• увеличивайте время погружения постепенно
• следите за самочувствием и не допускайте переохлаждения
• не тренируйтесь в одиночку, особенно на начальном этапе
• при недомогании делайте паузу и обращайтесь к врачу

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ортопед Терновой предупредил о риске артроза при ношении обуви на плоской подошве сегодня в 16:45

Хотите стиль, получите боль: вот чем заканчивается любовь к плоской подошве

Балетки, кеды и другая обувь без амортизации могут ускорять развитие артроза и плоскостопия. Врач рассказал, как правильно выбирать обувь для ежедневной носки.

Читать полностью » Доктор Сетхи: ежедневный йогурт или кефир помогают восстановить микробиоту сегодня в 16:15

2 килограмма невидимых соседей: зачем человеку собственная "армия бактерий"

Узнайте, как 4 простые привычки и правильное питание способны улучшить здоровье вашего кишечника и предотвратить дисбактериоз. Шокирующая правда внутри!

Читать полностью » Лавровый лист используют в домашнем уходе для тонизации и уменьшения морщин сегодня в 16:11

Лавровый лист — зелёный страж молодости: что скрывает привычная пряность

Лавровый лист, знакомый всем по супам и рагу, может удивить своими свойствами для кожи. Узнайте, как он помогает сохранить молодость и свежесть.

Читать полностью » Врач-дерматолог Егорова заявила, что шампунь не влияет на рост и здоровье волос сегодня в 15:10

Шампунь не решает проблемы: что действительно важно для крепких волос

Трихолог раскрывает секрет крепких волос, объясняя, почему уход за организмом важнее выбора шампуня. Узнайте, как правильно заботиться о волосах!

Читать полностью » Стилисты: медные и рыжие тона освежают лицо и подходят женщинам любого возраста сегодня в 15:06

Один штрих краски — и следы усталости исчезают: в чём сила медных оттенков

Этой осенью стилисты называют главным трендом медные оттенки волос. Узнайте, почему они подходят всем и как выбрать свой идеальный тон.

Читать полностью » Вакцинация остаётся ключевой мерой профилактики опасных заболеваний у пожилых россиян — Роспотребнадзор сегодня в 14:47

Бабушкины щи не спасут от гриппа: укол работает надёжнее

Почему пожилым особенно важно прививаться? Разбираем, какие уколы обязательны, как часто их делать и что реально защищает от опасных инфекций.

Читать полностью » Онколог Магомед Сулиманов: грудные импланты требуют регулярного наблюдения у маммолога сегодня в 14:10

Эстетика или риск: чем опасны грудные импланты для здоровья

Импланты груди могут вызывать хроническое воспаление и повышают риск редкой лимфомы. Почему важно регулярно наблюдаться у маммолога?

Читать полностью » Антибиотики не помогают при вирусе Коксаки, требуется только поддерживающая терапия — Елена Мескина сегодня в 13:47

"Болезнь грязных рук" не сдаётся: как Коксаки портит школьные каникулы

Вирус Коксаки вновь фиксируют в регионах России. Почему лекарства от него не существует, и какие меры реально помогают при заболевании?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэксперт Вячеслав Субботин, какие ошибки водителей изнашивают сцепление
Красота и здоровье

Исследование: регулярные промывания носа почти вдвое уменьшают частоту отитов у детей
Технологии

Бывшие сотрудники OpenAI выразили обеспокоенность запуском Sora
Красота и здоровье

Побочные эффекты лекарств от гипертонии включают кашель и отёки
Общество

Эксперт Алексей Курочкин рассказал о правилах защиты аккаунтов от взлома
Питомцы

В Хельсинки открыли первый туристический маршрут для собак
Садоводство

Перечная мята отпугивает пауков и снижает риск появления паутины в доме
Садоводство

Уплотнение почвы мешает корням дышать и устраняется приподнятыми грядками и мульчированием
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet