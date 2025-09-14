Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ванная комната
Ванная комната
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Ледяная ванна после тренировки снимает боль быстро, но недолго: где реальная польза

Учёные: ледяная вода не ускоряет восстановление в долгосрочной перспективе

Ледяная ванна — удовольствие сомнительное, но среди спортсменов она давно стала привычным способом восстановления. Мужчины-атлеты называют её одним из главных методов борьбы с усталостью, а у игроков международного уровня популярность этой процедуры ещё выше. Холодная вода обещает снять напряжение, уменьшить крепатуру и помочь пережить тяжёлые тренировки. Но действительно ли эффект оправдывает ожидания?

Как работает холодная вода

Учёные выделяют несколько механизмов:

  1. Расслабление мышц. Погружение в воду снижает температуру тела, замедляет выработку ацетилхолина и тем самым помогает убрать спазмы.

  2. Выведение продуктов обмена. Под действием гидростатического давления усиливается венозный отток, и мышцы быстрее очищаются от метаболитов.

  3. Уменьшение отёка. Холод препятствует скоплению жидкости в тканях, снижает воспаление и мышечную боль.

  4. Эффект плацебо. Популярность процедуры сама по себе усиливает веру спортсменов в её эффективность.

Советы шаг за шагом

Если вы хотите попробовать ледяную ванну после нагрузки, ориентируйтесь на рекомендации исследователей:

  • температура воды — 10-15 °С;
  • продолжительность процедуры — от 5 до 15 минут;
  • оптимальное время — в течение получаса после тренировки;
  • перерыв до следующего старта — не менее 45 минут.

Для домашнего варианта можно использовать воду из-под крана — её температура как раз находится в пределах нормы. При необходимости добавьте лёд и обязательно держите под рукой полотенце. Если пробуете впервые, лучше пригласить друга — на случай головокружения или гипервентиляции.

Мифы и правда

Исследования показывают противоречивые результаты. В одних случаях ледяная ванна уменьшала боль и усталость сразу после нагрузки. В других — напротив, ухудшала показатели и усиливала крепатуру.

В 2023 году метаанализ 20 исследований подтвердил: облегчение ощущается сразу, но уже через сутки разницы с контрольной группой почти нет. Более того, у атлетов силовых дисциплин холод способен замедлить рост мышц, снижая анаболические сигналы.

FAQ

Можно ли принимать ледяные ванны каждый день?
Да, но при интенсивных силовых тренировках они могут тормозить прогресс. Лучше использовать метод точечно — перед важными стартами или в период перегрузки.

Сколько стоит оборудование для ледяных ванн?
Для дома достаточно обычной ванной и льда из морозильника. Профессиональные спортсмены используют специальные чаны или SPA-оборудование стоимостью от 30 тысяч рублей.

Что лучше: ледяная ванна или контрастный душ?
Контрастный душ мягче и безопаснее, он подходит большинству людей. Ледяная ванна — более агрессивный метод, требующий осторожности.

Исторический контекст

Идея использовать холод для восстановления не нова. В античности воины окунались в холодные источники после битв. В XIX веке европейские курорты предлагали холодные ванны как лечебную процедуру. Современные атлеты продолжают традицию, но уже с поддержкой спортивной медицины.

А что если…

Если у вас есть проблемы с сердцем или склонность к аллергии на холод, от ледяных ванн стоит отказаться. Резкое охлаждение может вызвать тахикардию или привести к падению давления. В таком случае лучше выбрать альтернативы: массаж, компрессионное бельё или тёплое СПА-восстановление.

Интересные факты

  • В некоторых видах спорта ледяная ванна обязательна — например, в регби команды возят с собой переносные бочки со льдом.
  • Погружение в холодную воду стимулирует выработку белка PGC-1α, связанного с ростом митохондрий.
  • Даже короткая процедура может снизить уровень креатинкиназы и лактата в крови, что подтверждает влияние на обменные процессы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Комплекс упражнений EMOM с гантелями: программа на полчаса для ног, рук и пресса сегодня в 18:50

Пять движений вместо часа в зале: как формат EMOM собирает силу и выносливость за полчаса

Эта тренировка займёт всего 30 минут, но заставит работать всё тело и поможет развить выносливость. Подходит даже тем, кто давно не занимался.

Читать полностью » Дыхательные упражнения снижают пульс в покое на 3 удара в минуту — кардиологи сегодня в 18:10

Сердцебиение под контролем: простой лайфхак работает на дистанции

Можно ли сбить частое сердцебиение простым дыхательным упражнением? Мы проверили популярный лайфхак и узнали неожиданные результаты.

Читать полностью » Исследователи подтвердили, что упражнения с сопротивлением не делают мышцы менее эластичными сегодня в 17:50

Крепатура уходит, а подвижность растёт: что делает железо с суставами

Силовые нагрузки часто кажутся врагами гибкости. Но так ли это на самом деле и что помогает сохранить лёгкость движений после тренировки?

Читать полностью » Медики назвали безопасные упражнения для стретчинга в домашних условиях сегодня в 17:10

Как убрать дискомфорт в растяжке: рабочая схема для спины и бёдер

Растяжка может быть лёгкой и приятной, если знать правильные приёмы. Всего 10 минут в день — и тело становится свободнее и гибче.

Читать полностью » Врачи пояснили, какие упражнение птица-собака помогает при хронической боли в пояснице сегодня в 16:50

Боль в пояснице отступает быстрее, чем кажется: четыре упражнения, которые держат корпус в тонусе

Простая тренировка для корпуса поможет снять нагрузку с поясницы и улучшить осанку. Узнайте, какие четыре упражнения стоит включить в свой день.

Читать полностью » Учёные выяснили, что удержание языка у нёба активирует глубокие сгибатели шеи сегодня в 16:10

Язык у нёба, а не шея в зажиме — тренажёрный парадокс, который работает

Иногда даже во время привычных упражнений неожиданно напрягается шея. Проверяем необычный способ из соцсетей, чтобы понять, действительно ли он работает.

Читать полностью » Врачи: упражнение кошка-корова улучшает кровообращение и снижает скованность мышц спины сегодня в 15:50

Обычное движение, которое скрывает секрет здоровья позвоночника

Простое упражнение "кошка-корова" способно быстро облегчить дискомфорт в спине. Узнайте, как выполнять его правильно и какие есть нюансы, о которых молчат в интернете.

Читать полностью » Упражнения с гирей для плеч — порядок и повторы, рекомендации тренеров сегодня в 15:10

Гири без рывков: как тренировка на полу прокачивает плечи и пресс

Короткий комплекс с гирей поможет укрепить плечи и пресс, даже если у вас нет времени на полноценную тренировку.

Читать полностью »

Новости
Наука

Метагеномика выявляет антибиотики в почве без культивирования: данные Рокфеллеровского университета
Авто и мото

Эксперт Пичугин объяснил, почему водородные и электрические двигатели станут основными в автомобилях будущего
Еда

Спортивный диетолог Клэр Шоренстайн объяснила пользу пасты с клубникой и йогуртом
Дом

Хоумстейджер Алина Сафина рассказала, как правильно перекрасить кухонные фасады
Туризм

Новый закон о запрете экскурсий по крышам не остановил нелегальных гидов — TourDom
Питомцы

Кошки проявляют стресс и болезни через поведение, а не из мести
Наука

Магнитный цикл Солнца влияет на геомагнитную активность Земли — данные НАСА
Спорт и фитнес

Врачи рассказали, как короткая зарядка улучшает подвижность суставов утром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet