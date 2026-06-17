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Девушка на море
Девушка на море
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:21

Женщины годами избегают холодных поверхностей: страшнее оказался другой фактор

Сидение на холодных поверхностях не способно вызвать бесплодие у женщин, однако такой фактор может спровоцировать обострение уже имеющихся скрытых инфекций. Об этом в беседе с NewsInfo рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета "Синергия" Любовь Ерофеева.

Ранее сообщалось, что директор ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова", профессор Геннадий Сухих прокомментировал популярный миф о том, что девушкам не стоит сидеть на холодных поверхностях. Академик РАН развеял опасения, заявив, что в таким последствиям может привести только хроническое переохлаждение.

При этом эксперты напоминают, как важно контролировать состояние репродуктивной системы вне зависимости от внешних факторов. Часто пациенты склонны драматизировать последствия переохлаждения, забывая о первопричинах заболеваний.

По словам Ерофеевой, научного подтверждения того, что охлаждение организма напрямую ведет к потере фертильности, не существует. Напротив, в медицине четко прослеживаются иные механизмы поражения органов малого таза. Часто проблемы скрываются в образе жизни, например, когда прием даже вполне рутинных препаратов может иметь непредсказуемые последствия для зачатия. В случае с "холодными" поверхностями ситуация выглядит иначе.

"Причиной бесплодия точно не станет. Это доказано наукой. Причиной бесплодия обычно являются инфекции, передаваемые половым путем. Они протекают практически бессимптомно, женщина не обращает на это внимание. Сидение на холодных поверхностях может быть провоцирующим фактором, если микробы уже находятся внутри репродуктивного тракта. Но стать причиной бесплодия могут только заболевания, инфекции, передаваемые половым путем", — отметила гинеколог.

Эксперт добавила, что переохлаждение не является первопричиной воспалительного процесса, но выступает триггером для старта болезни в организме, где уже есть патогенная флора. Важно учитывать, что под удар попадают не только гинекологические органы, но и мочевыделительная система, в частности почки.

"Охлаждение может быть провокатором, но не может быть причиной. Первопричина — это чаще всего инфекция", — добавила врач.

Регулярные гигиенические процедуры и профилактика инфекций остаются единственным способом избежать серьезных последствий для женского здоровья. Также медики обращают внимание на риски, связанные с использованием некачественных аптечных товаров, напоминая, как выбор контрацепции влияет на долгосрочное здоровье.

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Проверено экспертом: врач-терапевт Алексей Поляков, врач-терапевт Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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