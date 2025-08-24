Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриные крылышки с мёдом и горчицей
Куриные крылышки с мёдом и горчицей
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:21

Секретная технология: как обычная курица превращается в элитный деликатес на вашей кухне

Технология холодного копчения требует просушки курицы в течение суток после маринования

Хотите удивить гостей и превратить обычный ужин в праздник? Курица холодного копчения — это тот самый изысканный деликатес с неповторимым ароматом и насыщенным вкусом, который говорит о мастерстве хозяина. Его не стыдно подать на самом торжественном мероприятии.

Ингредиенты

  • Курица — 6 кг
  • Вода — 2,2 л
  • Соль — 300 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Перец чёрный горошком — 1 ч. л.
  • Перец душистый горошком — 1 ч. л.
  • Лавровый лист — 5 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик

Приготовление

Тушки хорошенько вымойте, ощипайте, опалите и обсушите бумажными полотенцами. Разделайте кур пополам вдоль хребта (удобнее всего кухонными ножницами).

Важный шаг: положите каждую половинку между двумя разделочными досками и аккуратно отбейте. Так вы получите плоские полутушки, которые равномерно прокоптятся и займут меньше места.

Как сделать маринад для курицы холодного копчения?

В большую кастрюлю всыпьте соль и сахар, влейте воду и поставьте на огонь. Помешивайте, пока кристаллы полностью не растворятся. Доведите до кипения. Добавьте в кипящую воду чеснок (очистите и разрежьте пополам), оба вида перца и лавровый лист. Дайте маринаду покипеть буквально минуту, снимите с плиты и обязательно полностью остудите.

Уложите куриные полутушки в остывший рассол кожей вниз. Поставьте сверху гнёт и уберите кастрюлю в холодильник. Процесс маринования займёт 4 дня. Наберитесь терпения!

Достаньте кур, тщательно промойте их под холодной водой. Чтобы убрать излишки соли, вымочите тушки в чистой холодной воде около часа. Обвяжите каждую половинку прочной бечёвкой и подвесьте сушиться. Идеальные условия — примерно 20°C в течение суток.

Внимательно прочтите инструкцию к дымогенератору. Подвяленные полутушки поместите в коптильный шкаф (это может быть специальный ящик, бочка или даже старый холодильник). Заполните генератор щепой, подожгите и установите его, создав небольшой уклон в сторону коптильни.

Включите компрессор: сначала на высокую мощность, затем сбавьте до минимума, постепенно снова увеличивая обороты. Время копчения — около 8 часов. Не спешите сразу пробовать! Готовым тушкам нужно "отлежаться" в холодильнике 1-2 дня. Это позволит вкусу и аромату окончательно созреть и равномерно распределиться.

