Не все псы мёрзнут зимой: 5 пород с природной морозостойкостью

Зимой одни собаки дрожат от холода, а другие — радостно ныряют в сугробы. Если вам по душе морозные дни, присмотритесь к этим выносливым породам, для которых снег — лучшая погода.

Ньюфаундленд: спасатель с тёплой шубой. Эти гиганты когда-то помогали рыбакам — вытаскивали сети из воды и даже спасали людей. Их густая шерсть и плотный подшёрсток отлично защищают от холода, а мощные лапы позволяют уверенно передвигаться по льду и глубокому снегу.

Сенбернар: добряк с альпийской закалкой. Эти лохматые великаны не только прекрасные няньки для детей, но и бывшие спасатели. Они вытаскивали путников из-под снежных лавин, поэтому мороз им нипочём.

Немецкая овчарка: сторож, который не мёрзнет. Известные своей преданностью и умом, эти собаки отлично переносят холод благодаря двойной шерсти. Даже особи с более коротким мехом справляются с морозами лучше многих других пород.

Сиба-ину и акита-ину: японская морозостойкость. Они похожи внешне, но различаются размерами. Их шерсть не длинная, но плотная и двойная, что помогает сохранять тепло даже в сильные холода.

Комондор: венгерская овчарка с "дредами". Уникальная шерсть, напоминающая жгуты, не только делает комондора узнаваемым, но и отлично защищает от мороза. Эти собаки — настоящие северные богатыри.