Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лапша
Лапша
© flickr.com by lumachrome is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Восточный лайфхак против зноя: миска лапши превращается в ледяной оазис

Шеф-повар Тянь Юн в Bistro Na представил холодную лапшу «Яньцзи» с арбузом и кимчи

Холодное лето в ресторане Bistro Na превращается в настоящее гастрономическое приключение. Когда жара становится невыносимой, миска лапши "Яньцзи" по-пекински способна подарить ощущение ледяного оазиса. Это не просто еда, а блюдо, где встречаются культура, история и воспоминания.

Вкус, который освежает

Меню Bistro Na's давно славится сочетанием утончённых вкусов и продуманной подачи. Здесь подают хрустящие креветки в глазури из боярышника и курицу в чили-масле, но именно холодная лапша "Яньцзи" стала главным спасением в летний зной.

Бульон, насыщенный фруктами, овощами и специями, настаивается сутки. Плотная гречневая лапша, ломтики говядины, кимчи, маринованная редька и даже кубики арбуза создают ансамбль, где каждый ингредиент имеет свой голос.

"Отличительными чертами холодной лапши Яньцзи являются ее тягучая текстура и освежающий вкус", — сказал шеф-повар ресторана Bistro Na Тянь Юн.

Сравнение: разновидности холодной лапши

Вид лапши Особенности Регион происхождения
Нэнмён (корейская) Гречневая лапша в холодном бульоне Корея, эпоха Чосон
Хвенмён Сырая рыба, острая заправка Южная Корея
Ёнмён нэнмён Молодая ферментированная редька Южная Корея
Лапша "Яньцзи" Говядина, арбуз, кимчи, ледяной бульон Китай, Цзилинь

Советы шаг за шагом

  1. Попробуйте сначала сам бульон, чтобы оценить его баланс.

  2. Смешайте лапшу с овощами и фруктами прямо в миске.

  3. Арбуз впитывает вкус жидкости — не оставляйте его на потом.

  4. Используйте палочки и ложку одновременно, чтобы не упустить ни одной текстуры.

  5. Закажите лапшу в сочетании с мясными блюдами Bistro Na's для полного гастрономического опыта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть лапшу сразу, не попробовав бульон.

  • Последствие: теряется первое впечатление освежающего вкуса.

  • Альтернатива: начать с пары глотков жидкости.

  • Ошибка: игнорировать арбуз.

  • Последствие: пропуск главной изюминки вкуса.

  • Альтернатива: сочетать фрукт с лапшой и редькой.

  • Ошибка: заказывать только лапшу.

  • Последствие: упустить баланс из меню.

  • Альтернатива: дополнить заказ мясными закусками или хлебом наан.

А что если…

Что если приготовить подобную лапшу дома? Секрет кроется в правильном бульоне. Говяжьи кости и мясо томят несколько часов с яблоками, грушами, овощами и специями. Домашний вариант можно упростить: добавить имбирь, чеснок, соевый соус и немного арбуза для подачи.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Освежает в жару Требует долгого приготовления
Богат вкусовыми сочетаниями Трудно воспроизвести дома
Лёгкий, но питательный Сезонное блюдо, доступно не всегда
Сочетает традиции и новаторство Может показаться необычным из-за фруктов

FAQ

Как выбрать холодную лапшу в ресторане?
Обратите внимание на баланс бульона и свежесть ингредиентов.

Сколько стоит порция лапши "Яньцзи"?
Цена зависит от ресторана, но обычно сопоставима с горячими блюдами из меню.

Что лучше: лапша "Яньцзи" или корейский нэнмён?
Нэнмён классичен, "Яньцзи" — более смелый и фруктовый. Выбор зависит от вкусовых предпочтений.

Мифы и правда

  • Миф: холодную лапшу едят только в Корее.

  • Правда: блюда на её основе популярны и в Китае, и в других странах.

  • Миф: арбуз — случайный ингредиент.

  • Правда: он усиливает освежающий эффект и впитывает бульон.

  • Миф: лапша "Яньцзи" — новое изобретение.

  • Правда: она имеет долгую историю в Цзилине и уходит корнями в традиции.

Исторический контекст

Корейская лапша нэнмён появилась в период династии Чосон (1392-1910). Изначально её готовили зимой из гречихи, позже она стала летним символом. В китайском Яньцзи, близком к границе с Северной Кореей, блюдо получило новую интерпретацию, вобрав в себя местные вкусы и продукты.

Три интересных факта

• В Яньцзи лапшу нередко подают с говяжьим языком — это местная особенность.
• В Bistro Na вместо яблок в подаче используют арбуз.
• Настоящий бульон для лапши готовится минимум сутки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты FDA назвали виды тунца с минимальным и максимальным содержанием ртути вчера в 21:41

Вкусная рыба с нежеланным пассажиром: что нужно знать о тунце

Тунец богат омега-3, но в нём скрывается ртуть. Какой вид безопаснее, сколько можно есть и кому стоит особенно ограничить — рассказываем подробно.

Читать полностью » Диетолог: хлопья на ужин — простой и допустимый вариант питания вчера в 20:37

Завтрак на ужин: диетологи объяснили, когда это работает

Можно ли считать хлопья полноценным ужином или это вредная привычка? Диетологи разбирают плюсы, минусы и способы сделать тарелку хлопьев полезнее.

Читать полностью » Тыква с корицей вместо чеснока и паприки — идея EatingWell вчера в 20:31

Пахнет выпечкой, а на деле — суперполезный гарнир: волшебная тыква с корицей

Осенью тыква становится главным ингредиентом на кухне. Но мало кто догадывается, что одна пряность способна раскрыть её вкус совсем по-новому.

Читать полностью » Учёные: кетодиета помогает психике и снижает вес одновременно вчера в 20:21

Вместо сахара — жиры, вместо тоски — ясность ума: что происходит на кетодиете

Учёные показали, что кетодиета может помочь справиться не только с лишним весом, но и с депрессией. Что скрывается за этим эффектом — читайте в материале.

Читать полностью » Исследования: тыква улучшает микробиом кишечника и укрепляет его барьер вчера в 20:11

Пюре, суп или чипсы: как одна тыква заменяет десятки витаминных баночек

Гастроэнтеролог назвал тыкву главным овощем осени. Как она влияет на микробиом кишечника, обмен веществ и профилактику диабета 2 типа?

Читать полностью » Эксперт Мелендес: мыть яйца перед хранением опасно для их сохранности вчера в 20:01

Холодильник хранит тайну: место, где яйца портятся быстрее всего

Почему мытьё и хранение яиц в дверце холодильника может быть опасным? Эксперт назвала три главные ошибки, которые совершают почти все.

Читать полностью » Эксперты по пищевой безопасности назвали правила хранения хлеба дома вчера в 19:13

Купили буханку на неделю? Вот почему она её не переживёт

Срезать плесень и съесть остальное нельзя, но заплесневеть буханка может куда позже. Разбираем, как хранить хлеб, когда замораживать и чего точно не делать.

Читать полностью » Опарный способ приготовления теста даёт более пышную и лёгкую выпечку вчера в 18:07

Дрожжевое тесто капризничает? Всего три ошибки превращают булочки в кирпичи

Хотите научиться ставить дрожжевое тесто легко и без ошибок? Разбираем секреты, правила и хитрости, которые превратят вашу выпечку в шедевр.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Borderlands 4 получила 84 балла на Metacritic — лучший геймплей в серии
Еда

Читательница из Мурманска поделилась пятью оригинальными рецептами из кабачков
Спорт и фитнес

Тренер Алёна Дятлова: специальные беговые упражнения нужны не только профессионалам, но и любителям
Наука

Учёные зафиксировали рекордное разрастание саргассума в Атлантике длиной 9 тысяч км
Авто и мото

Mercedes-AMG в 2025 году представит первый электрический кроссовер с моторами axial flux
Культура и шоу-бизнес

Эд Ширан отказался от предложения провести первый концерт в космосе
Дом

Большинство россиян готовы переплатить за квартиру с техникой
Авто и мото

Эксперты: рост утильсбора в 2025 году увеличит стоимость внедорожников до 40%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet