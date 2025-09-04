Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:01

Замёрзнуть можно изнутри: о каких нарушениях сигнализирует зябкость

Терапевт Пивоварова: непереносимость холода может быть признаком заболевания

Ощущение постоянного холода и непереносимость низких температур могут быть признаком серьёзных нарушений обмена веществ и энергетического баланса организма. Об этом рассказала терапевт Оксана Пивоварова в беседе с "Известиями".

Роль щитовидной железы

По словам специалиста, при гипотиреозе — дефиците гормонов щитовидной железы (Т4 и Т3) — резко замедляются метаболические процессы. В бурой жировой ткани нарушается термогенез, отвечающий за выработку тепла.

Кроме того, при недостатке гормонов сосуды находятся в состоянии постоянного спазма.

"Это приводит к холодной и бледной коже, нарушению микроциркуляции в конечностях. Гипотиреоз также вызывает слабость и усталость, что уменьшает теплообразование за счёт мышечной активности и ослабляет механизм холодовой дрожи", — пояснила врач.

Дополнительные факторы

Чувствительность к холоду усиливается и на фоне других проблем со здоровьем:

  • анемия - снижает доставку кислорода к тканям;

  • гипогликемия - лишает клетки энергии;

  • сухость кожи - ухудшает её изолирующую функцию.

Итог

  • Постоянная зябкость может быть связана с гормональными нарушениями, особенно гипотиреозом.

  • Дополнительными причинами становятся анемия, низкий уровень сахара и сухость кожи.

  • При частых жалобах на холод важно пройти медицинское обследование.

