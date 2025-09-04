Замёрзнуть можно изнутри: о каких нарушениях сигнализирует зябкость
Ощущение постоянного холода и непереносимость низких температур могут быть признаком серьёзных нарушений обмена веществ и энергетического баланса организма. Об этом рассказала терапевт Оксана Пивоварова в беседе с "Известиями".
Роль щитовидной железы
По словам специалиста, при гипотиреозе — дефиците гормонов щитовидной железы (Т4 и Т3) — резко замедляются метаболические процессы. В бурой жировой ткани нарушается термогенез, отвечающий за выработку тепла.
Кроме того, при недостатке гормонов сосуды находятся в состоянии постоянного спазма.
"Это приводит к холодной и бледной коже, нарушению микроциркуляции в конечностях. Гипотиреоз также вызывает слабость и усталость, что уменьшает теплообразование за счёт мышечной активности и ослабляет механизм холодовой дрожи", — пояснила врач.
Дополнительные факторы
Чувствительность к холоду усиливается и на фоне других проблем со здоровьем:
анемия - снижает доставку кислорода к тканям;
гипогликемия - лишает клетки энергии;
сухость кожи - ухудшает её изолирующую функцию.
Итог
Постоянная зябкость может быть связана с гормональными нарушениями, особенно гипотиреозом.
Дополнительными причинами становятся анемия, низкий уровень сахара и сухость кожи.
При частых жалобах на холод важно пройти медицинское обследование.
