Ведро, дренаж и 3 подкормки: что скрывают успешные фермеры, выращивая хурму в средней полосе

Хурма — это не только вкусный и полезный фрукт, но и отличная возможность для садоводов попробовать свои силы в выращивании экзотики у себя дома. Это дерево, родом из Китая и Японии, хорошо адаптируется к различным климатическим условиям, в том числе к российским, если правильно подобрать сорт и создать необходимые условия.

Условия для успешного выращивания

Хурма относится к растениям умеренного климата и для полноценного развития нуждается в нескольких часах холода. Почва должна быть плодородной, лёгкой и хорошо дренированной, с уровнем pH от 6,0 до 7,5. Перед посадкой лучше провести анализ грунта, чтобы понять, требуется ли внесение удобрений. Место под посадку нужно выбирать солнечное, с хорошей циркуляцией воздуха.

Посадка хурмы

Выращивать хурму можно и в открытом грунте, и в крупных контейнерах. Для горшков подойдут ёмкости не меньше 30 литров с обязательными дренажными отверстиями. При посадке в саду важно выдерживать расстояние между деревьями не менее 4-5 метров.

Подготовьте посадочную яму глубиной и шириной около 50 см. Заполните её плодородной смесью с добавлением органики. Поместите саженец, аккуратно расправив корни. Регулярно поливайте, особенно в засушливые периоды, избегая переувлажнения.

Основной уход

Чтобы дерево развивалось правильно, ему необходимы обрезка и своевременные подкормки. Формирующая обрезка позволяет сохранить красивую крону и стимулирует рост новых плодоносящих побегов. В первые годы удобрения вносят трижды за сезон, отдавая предпочтение составам с азотом, фосфором и калием. Также стоит следить за состоянием листьев: хурму часто атакуют тля и мучнистый червец.

Урожай и сроки плодоношения

Привитые саженцы начинают давать урожай уже на 3-4 год. Сбор плодов обычно приходится на осень: спелая хурма приобретает насыщенный оттенок и становится мягкой на ощупь. Собранные своими руками фрукты сохраняют максимум вкуса и полезных веществ.

Где выращивать хурму в России

Благодаря морозостойким сортам, выращивание хурмы возможно не только в южных регионах, но и в более холодных зонах. Особенно благоприятны условия для дерева в районах с холодной зимой, где выполняется требование по "часам холода". В России хурму успешно выращивают в средней полосе и даже севернее, используя адаптированные сорта и современные методы ухода.

Популярные сорта

"Россиянка" - гибрид китайской восточной и североамериканской виргинской хурмы. Выдерживает морозы до -26 °C, устойчива к болезням и вредителям.

"Виргинская" - один из самых морозостойких сортов, переносит до -35 °C. Отличается быстрым ростом, плодоносит уже в сентябре сладкими небольшими плодами.

"Мидер" - компактный самоплодный сорт, идеально подходящий для небольших садов. Не требует опылителей, начинает плодоносить на 3-4 год, плоды остаются на дереве до зимы.

Для комнатного выращивания подойдут карликовые формы хурмы кавказской, виргинской и восточной. Они не займут много места и порадуют вкусными плодами даже в условиях квартиры.