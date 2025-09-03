Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хурма
Хурма
© commons.wikimedia.org by Joe Ravi is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:11

Ведро, дренаж и 3 подкормки: что скрывают успешные фермеры, выращивая хурму в средней полосе

Морозостойкие сорта хурмы позволяют выращивать дерево в средней полосе

Хурма — это не только вкусный и полезный фрукт, но и отличная возможность для садоводов попробовать свои силы в выращивании экзотики у себя дома. Это дерево, родом из Китая и Японии, хорошо адаптируется к различным климатическим условиям, в том числе к российским, если правильно подобрать сорт и создать необходимые условия.

Условия для успешного выращивания

Хурма относится к растениям умеренного климата и для полноценного развития нуждается в нескольких часах холода. Почва должна быть плодородной, лёгкой и хорошо дренированной, с уровнем pH от 6,0 до 7,5. Перед посадкой лучше провести анализ грунта, чтобы понять, требуется ли внесение удобрений. Место под посадку нужно выбирать солнечное, с хорошей циркуляцией воздуха.

Посадка хурмы

Выращивать хурму можно и в открытом грунте, и в крупных контейнерах. Для горшков подойдут ёмкости не меньше 30 литров с обязательными дренажными отверстиями. При посадке в саду важно выдерживать расстояние между деревьями не менее 4-5 метров.

  1. Подготовьте посадочную яму глубиной и шириной около 50 см.
  2. Заполните её плодородной смесью с добавлением органики.
  3. Поместите саженец, аккуратно расправив корни.
  4. Регулярно поливайте, особенно в засушливые периоды, избегая переувлажнения.

Основной уход

Чтобы дерево развивалось правильно, ему необходимы обрезка и своевременные подкормки. Формирующая обрезка позволяет сохранить красивую крону и стимулирует рост новых плодоносящих побегов. В первые годы удобрения вносят трижды за сезон, отдавая предпочтение составам с азотом, фосфором и калием. Также стоит следить за состоянием листьев: хурму часто атакуют тля и мучнистый червец.

Урожай и сроки плодоношения

Привитые саженцы начинают давать урожай уже на 3-4 год. Сбор плодов обычно приходится на осень: спелая хурма приобретает насыщенный оттенок и становится мягкой на ощупь. Собранные своими руками фрукты сохраняют максимум вкуса и полезных веществ.

Где выращивать хурму в России

Благодаря морозостойким сортам, выращивание хурмы возможно не только в южных регионах, но и в более холодных зонах. Особенно благоприятны условия для дерева в районах с холодной зимой, где выполняется требование по "часам холода". В России хурму успешно выращивают в средней полосе и даже севернее, используя адаптированные сорта и современные методы ухода.

Популярные сорта

  • "Россиянка" - гибрид китайской восточной и североамериканской виргинской хурмы. Выдерживает морозы до -26 °C, устойчива к болезням и вредителям.
  • "Виргинская" - один из самых морозостойких сортов, переносит до -35 °C. Отличается быстрым ростом, плодоносит уже в сентябре сладкими небольшими плодами.
  • "Мидер" - компактный самоплодный сорт, идеально подходящий для небольших садов. Не требует опылителей, начинает плодоносить на 3-4 год, плоды остаются на дереве до зимы.

Для комнатного выращивания подойдут карликовые формы хурмы кавказской, виргинской и восточной. Они не займут много места и порадуют вкусными плодами даже в условиях квартиры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Забудьте о болях в спине: уход за огородом с высокими грядками – одно удовольствие сегодня в 8:35

Секрет монахов и китайских мудрецов: универсальные высокие грядки для любого участка

Узнайте о преимуществах высоких грядок: быстрый прогрев, дренаж и двойной урожай! Секреты обустройства и лучшие культуры для посадки.

Читать полностью » Садоводы уточнили, что черешня плодоносит на молодых шпорах и требует регулярного прореживания кроны сегодня в 4:47

Формула сладости: правильная крона делает ягоды черешни сочнее

Узнайте, как правильная обрезка черешни в летние месяцы поможет увеличить сладость ягод. Рекомендуем 5 секретов для идеального урожая!

Читать полностью » 5 ядовитых сорняков, которые могут быть в вашем огороде: как распознать и что делать сегодня в 4:22

Зелёные диверсанты: как 5 ядовитых сорняков подрывают здоровье и урожай

Узнайте о 5 самых опасных сорняках, которые могут нанести вред здоровью. Распознайте их, чтобы избежать отравлений и аллергических реакций на даче.

Читать полностью » Опавшая сосновая хвоя повышает риск пожаров и размножения насекомых сегодня в 3:43

Эффектный сад без пожаров и вредителей: правила хвойной мульчи

Сосновая хвоя, используемая в ландшафтном дизайне, может стать как помощником, так и угрозой. Узнайте о рисках и том, как избежать проблем.

Читать полностью » Осенняя пересадка фиалки: как не навредить и добиться повторного цветения сегодня в 3:22

Фиалка будет благодарить: узнайте, как правильно пересадить её осенью – важные нюансы

Узнайте, когда и как правильно пересаживать фиалки для обильного и продолжительного цветения. Раскрываем секреты ухода, выбор почвы и горшка для здоровья и красоты ваших любимых растений. Весенняя и осенняя пересадка: все нюансы.

Читать полностью » Прекращение удобрений в сентябре помогает однолетним цветам избежать повреждений от заморозков сегодня в 2:36

Подкормка, которая крадёт цветы: осенью она убивает однолетники

Узнайте, почему садоводы спешат прекратить подкормку однолетних цветов осенью. Признаки, когда остановиться и как сохранить здоровье растений в саду.

Читать полностью » Осенние работы в саду: обрезка каких растений под запретом – список и пояснения сегодня в 2:22

Сирень, жасмин, гортензия: осенняя обрезка этих растений – верный способ остаться без цветов весной

Осенняя обрезка сада требует осторожности! Сирень, гортензия, жасмин и форзиция не любят её осенью. Узнайте, как не лишиться цветения весной, правильно ухаживая за садом.

Читать полностью » Срезка базилика каждые две недели помогает продлить урожай сегодня в 1:32

Базилик без потерь: три способа сохранить аромат на месяцы вперёд

Узнайте, как правильно собирать базилик, чтобы максимально сохранить его свежесть и аромат. Пошаговые рекомендации от профессиональных садоводов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Чернышова посоветовала надевать резиновые тапки для защиты от грибка в бассейне
Наука и технологии

Ученые зафиксировали движение отдельного электрона: что это значит для науки
Спорт и фитнес

Сертифицированные тренеры объяснили, как укрепить мышцы живота без оборудования
Садоводство

В Смоленской области садоводам советуют осенью раскислять почву перед посадкой сливы
Еда

Смешайте ингредиенты для соуса к колбаскам на гриле по рецепту
Туризм

Блюда и продукты Алтая, которые стоит отведать в поездке
Садоводство

Учёные назвали монилиоз главной причиной гнили яблок и груш на деревьях
Авто и мото

Эксперты вторичного рынка перечислили машины до 600 тысяч рублей с высоким ресурсом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet