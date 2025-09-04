Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
микроволновка
микроволновка
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:44

Горячее и холодное одинаково усваиваются — но есть одно исключение

Диетолог объяснил, почему температура еды не имеет значения для пищеварения

Популярное мнение о том, что холодная пища переваривается хуже горячей, не соответствует действительности. Об этом заявил диетолог Александр Бурлаков в своём Telegram-канале.

Почему температура не имеет значения

"Друзья, если у вас в наличии есть ротовая полость, а поглощать еду вы собираетесь, используя её, то температура еды не имеет значения", — написал Бурлаков.

Он пояснил, что температура пищи начинает выравниваться уже во рту. В среднем менее минуты требуется, чтобы слишком горячее блюдо остыло до приемлемого уровня перед попаданием в желудок.

Когда стоит быть осторожнее

Эксперт подчеркнул, что утверждение "холодное усваивается хуже, горячее — лучше" является мифом. Однако при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни крайние температуры (слишком горячая или очень холодная еда) могут спровоцировать обострение симптомов.

Итог

  • Температура пищи не влияет на усвояемость.

  • Организм быстро стабилизирует её ещё до попадания в желудок.

  • Исключение — при заболеваниях ЖКТ, когда стоит избегать крайних температур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Рохас: ибупрофен опасен для сердца при длительном приёме сегодня в 23:24

Опасное обезболивание: чем грозит популярный препарат

Кардиолог Аурелио Рохас объяснил, почему ибупрофен считается «врагом сердца» и какие меры помогут снизить его вред при приёме.

Читать полностью » Кардиолог Чайковская назвала семь факторов, провоцирующих болезни сегодня в 23:14

Болезни не передаются по наследству: главные враги здоровья в этих привычках

Кардиолог Мария Чайковская объяснила, что большинство болезней не врождённые. Она перечислила семь главных причин их развития — от стресса до курения.

Читать полностью » Онколог посоветовала обращаться к психотерапевту при страхе заболеть раком сегодня в 23:04

Жить в ожидании диагноза: как страх рака ломает жизнь

Онколог объяснила, что такое канцерофобия и чем опасен панический страх заболеть раком. Почему он возникает и как психотерапия помогает справиться с проблемой?

Читать полностью » Эксперты назвали риски и ограничения приёмa аспирина для профилактики заболеваний сердца сегодня в 23:02

Десятилетия веры в аспирин: почему его польза оказалась переоцененной

Аспирин часто называют «сердечной таблеткой», но способен ли он снижать давление? Исследования дают неожиданные ответы.

Читать полностью » Ученый Фоменко: грибы, рис и сосиски опасно подогревать в СВЧ-печи сегодня в 22:58

Опасный разогрев: какие привычные продукты становятся вредными в микроволновке

Эксперт рассказала, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: от риса и грибов до колбас, шпината и блюд с перцем. Это может быть опасно для здоровья.

Читать полностью » Эндокринолог предупредила о риске набора веса и воспалений из-за семечек сегодня в 22:51

Калории, воспаление и паразиты: обратная сторона щёлканья семечек

Эндокринолог Зухра Павлова назвала пять причин отказаться от привычки щёлкать семечки: от лишнего веса и воспалений до риска старения и проблем с зубами.

Читать полностью » Невролог Наталья Орышич назвала обследования, бесполезные при головной боли сегодня в 22:51

Головная боль остаётся, а деньги уходят: когда обследования превращаются в пустую трату

Многие обследования при головной боли лишь зря тратят время и деньги. Рассказываем, какие методы не помогут и чем заменить их может врач.

Читать полностью » Бьюти-эксперт Avon: ароматы перегружают мозг и провоцируют головную боль сегодня в 22:41

Когда запах становится врагом: неожиданный эффект духов

До 35% людей жалуются на головную боль после духов. Эксперт объяснила, как перегрузка мозга и аллергия на компоненты парфюма влияют на самочувствие.

Читать полностью »

Новости
Еда

Диетолог Белева назвала полезные перекусы для школьников
Туризм

Консульский сбор за визу в США для россиян превысит 35 тысяч рублей с октября
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок
Красота и здоровье

Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма
Красота и здоровье

Лор Дари: регулярность важнее интенсивности при возвращении к спорту
Авто и мото

Продавец автомобиля несёт ответственность за штрафы после продажи, уточняет автоюрист
Красота и здоровье

Уролог Гадзиян рассказал, какие болезни скрываются за ночными походами в туалет
ПФО

В Пензенской области лжесотрудники ФСБ похищают деньги через фейковые видеозвонки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet