Горячее и холодное одинаково усваиваются — но есть одно исключение

Популярное мнение о том, что холодная пища переваривается хуже горячей, не соответствует действительности. Об этом заявил диетолог Александр Бурлаков в своём Telegram-канале.

Почему температура не имеет значения

"Друзья, если у вас в наличии есть ротовая полость, а поглощать еду вы собираетесь, используя её, то температура еды не имеет значения", — написал Бурлаков.

Он пояснил, что температура пищи начинает выравниваться уже во рту. В среднем менее минуты требуется, чтобы слишком горячее блюдо остыло до приемлемого уровня перед попаданием в желудок.

Когда стоит быть осторожнее

Эксперт подчеркнул, что утверждение "холодное усваивается хуже, горячее — лучше" является мифом. Однако при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни крайние температуры (слишком горячая или очень холодная еда) могут спровоцировать обострение симптомов.

Итог