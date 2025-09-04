Горячее и холодное одинаково усваиваются — но есть одно исключение
Популярное мнение о том, что холодная пища переваривается хуже горячей, не соответствует действительности. Об этом заявил диетолог Александр Бурлаков в своём Telegram-канале.
Почему температура не имеет значения
"Друзья, если у вас в наличии есть ротовая полость, а поглощать еду вы собираетесь, используя её, то температура еды не имеет значения", — написал Бурлаков.
Он пояснил, что температура пищи начинает выравниваться уже во рту. В среднем менее минуты требуется, чтобы слишком горячее блюдо остыло до приемлемого уровня перед попаданием в желудок.
Когда стоит быть осторожнее
Эксперт подчеркнул, что утверждение "холодное усваивается хуже, горячее — лучше" является мифом. Однако при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни крайние температуры (слишком горячая или очень холодная еда) могут спровоцировать обострение симптомов.
Итог
-
Температура пищи не влияет на усвояемость.
-
Организм быстро стабилизирует её ещё до попадания в желудок.
-
Исключение — при заболеваниях ЖКТ, когда стоит избегать крайних температур.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru