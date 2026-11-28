Обычно сердце ассоциируется с эмоциональными потрясениями или застарелыми привычками, но случай 46-летней женщины из Калифорнии обнажил пугающую уязвимость сосудистой системы перед обыденным физическим воздействием. Женщина дважды перенесла инфаркт, который был спровоцирован, по всей видимости, одним и тем же действием: быстрыми глотками ледяного напитка.

Анатомия разрыва

Первый приступ случился после рабочего дня: холодный напиток вызвал жгучую боль в груди, которая разошлась по предплечьям. Сначала анализы крови на тропонин — белок, который просачивается в кровоток при повреждении сердечной мышцы, — были в норме. Однако спустя время уровень этого маркера резко подскочил, подтвердив диагноз. Ангиография выявила разрыв в ветви правой коронарной артерии. Спустя 30 часов ситуация повторилась: несколько глотков холодного зеленого чая и подъем по лестнице привели ко второму инфаркту, на этот раз с разрывом в левой огибающей артерии.

Врачи диагностировали спонтанную диссекцию коронарных артерий (SCAD). В этом состоянии стенка сосуда буквально расслаивается, и кровь скапливается внутри самой стенки артерии. Образующаяся гематома сдавливает просвет сосуда, перекрывая доступ кислорода к миокарду. В данном случае механизму способствовала фибромускулярная дисплазия (FMD) — системное заболевание, при котором стенки артерий становятся либо слишком жесткими, либо избыточно слабыми. Именно эта структурная хрупкость сделала сосуды пациентки уязвимыми к внешним воздействиям.

Холодовой шок и давление

Связь между ледяным напитком и разрывом артерии не очевидна, но имеет под собой физиологическую основу. Ученые предполагают, что быстрое поглощение холодного вещества запускает так называемый «прессорный ответ» — резкий скачок артериального давления. Этот процесс связан с активацией симпатической нервной системы (реакция «бей или беги») и выбросом стрессовых гормонов.

В этот момент сердце начинает сокращаться более мощно, а коронарные артерии могут временно сузиться. Для здорового человека такой всплеск проходит незаметно, но для сосудов с фибромускулярной дисплазией это становится критическим стрессом. Повышенное давление и изменение тонуса стенки буквально «рвут» ослабленную ткань, запуская каскад диссекции.

Пациентка восстановилась благодаря бета-блокаторам, которые замедляют сердечный ритм и снижают нагрузку на орган, и самостоятельному отказу от ледяных напитков. Спустя десять лет она остается здоровой. Этот случай подчеркивает, что даже самый безобидный триггер может стать фатальным, если в организме уже заложена структурная ошибка, превращающая привычную физиологию в зону риска.