Шимпанзе с перебродившим фруктом
Шимпанзе с перебродившим фруктом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:24

Шокирующая правда о колыбели человечества: что скрывали тропики 55 миллионов лет

Новые данные: эволюция приматов началась в холодном климате Северного полушария

Ученые из Университета Рединга (Великобритания) совершили важное открытие, воссоздав ранние этапы эволюции приматов. Их исследование бросает вызов устоявшимся представлениям о месте обитания предков приматов, утверждая, что они появились в холодном климате, а не в теплых тропических лесах.

Для реконструкции древней среды обитания ученые применили анализ окаменелостей и статистическое моделирование. Это позволило им установить, где жили общие предки всех современных приматов.

Исследование опровергло "гипотезу теплого тропического леса", которая долгое время была связана с эволюционной биологией. Эта гипотеза предполагала, что первые приматы развивались в теплых и влажных условиях.

Холодный климат: место обитания первых приматов

Ученые установили, что первые приматы обитали в холодных условиях Северного полушария. Это означает, что условия обитания ранних приматов значительно отличались от тех, что считались ранее.

Одной из ключевых особенностей среды обитания ранних приматов была ярко выраженная смена сезонов. Это требовало от них адаптации к изменяющимся условиям.

Когда погода менялась, приматы мигрировали в более благоприятные районы. Виды, способные к длительным перемещениям, более эффективно выживали и производили потомство, которое затем становилось началом новых видов.

Ученые подсчитали, что во время миграций приматы преодолевали расстояния в среднем от 137 до 561 км. Это подчеркивает важность способности к перемещению для выживания.

Спячка: адаптация к холодам

Не исключено, что в морозные зимы некоторые из них впадали в спячку. Это помогало им пережить неблагоприятные условия.

Способность к спячке сохранилась, в частности, у карликовых лемуров на Мадагаскаре. Они могут проспать несколько месяцев, зарывшись в землю. Это является примером адаптации к неблагоприятным климатическим условиям.

До теплых тропических лесов приматы добрались только несколько миллионов лет спустя. Это свидетельствует о том, что тропические леса не были их первоначальной средой обитания.

Значение исследования: понимание современных видов

Изучение адаптации приматов к новым климатическим условиям важно для понимания свойств современных видов. Это помогает лучше понять, как приматы эволюционировали и приспосабливались к различным условиям.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Это подтверждает значимость открытия для научного сообщества.

Интересные факты о приматах:

Самый маленький примат в мире — мышиный лемур мадам Берт.
Шимпанзе — ближайший родственник человека в мире приматов.
Приматы обладают сложной социальной структурой.
Многие виды приматов находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения среды обитания.

Открытие ученых из Университета Рединга меняет наше представление об эволюции приматов. Полученные данные показывают, что первые приматы развивались в холодных условиях, а не в тропических лесах, как считалось ранее. Это открывает новые перспективы для изучения эволюции приматов и понимания их адаптации к различным условиям.

Солнечная активность идет на спад: прогноз ученых сегодня в 6:02

Солнечный ветер слабеет: влияние на Землю сходит на нет

Земля выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, что снижает риски для систем связи и энергетической инфраструктуры. Ученые отмечают снижение вспышечной активности.

Читать полностью » Камчатка: Ключевская Сопка закончила извержение 13 августа 2025 года - что дальше сегодня в 5:54

Вулкан проснулся после землетрясения: что скрывает кратер Ключевской

Завершилось извержение Ключевской Сопки на Камчатке. Ученые зафиксировали формирование шлакового конуса. Событие произошло после землетрясения.

Читать полностью » Астрофизик Шабловинская: объект Punctum не похож ни на один известный космический феномен сегодня в 4:37

Космос преподнёс сюрприз: в далёкой галактике вспыхнул неизвестный феномен

Астрономы обнаружили в соседней галактике объект, который светит в сотни раз ярче сверхновых и может оказаться новым видом космических тел.

Читать полностью » Эксперимент Джона Сёрла показал различие между алгоритмом и пониманием в искусственном интеллекте сегодня в 3:26

Эксперимент, проведённый 40 лет назад, раскрыл скрытую правду об искусственном интеллекте — мало кто знает детали

Философский эксперимент 1980 года до сих пор ставит под сомнение само понятие искусственного интеллекта, показывая границу между алгоритмом и пониманием.

Читать полностью » Учёные Музея Виктории сообщили об открытии древнего кита Janjucetus dullardi в штате Виктория сегодня в 2:26

Древняя находка на берегу океана: ученые раскрыли тайну исчезнувших хищников

В Австралии нашли останки древнего кита с "лицом акулы". Необычный вид Janjucetus dullardi помог учёным раскрыть тайны эволюции.

Читать полностью » Профессор Деннис Клоэрти и Нам Динь описали квантовую версию модели Лэмба в журнале Physical Review Research сегодня в 1:36

Законы Ньютона перестают работать: новое открытие объясняет скрытый порядок атомов

Учёные из Вермонта нашли точное решение вековой задачи квантовой физики, открыв путь к новым сенсорам и измерениям за пределами стандартных границ.

Читать полностью » Schmidt Ocean Institute: в каньоне глубже Гранд-Каньона обнаружены десятки неизвестных видов сегодня в 0:26

Аппарат на глубине 3500 метров показал существ, о которых раньше молчали

На глубине вдвое больше Гранд-Каньона ученые нашли десятки неизвестных видов, но вместе с открытиями обнаружили и тревожные следы человеческого вмешательства.

Читать полностью » Открытие блазара: астрономы нашли источник космических частиц в чёрной дыре вчера в 23:50

Он движется медленно, но светит ярче всех: разгадка космического обмана

Астрономы раскрыли тайну "Ока Саурона" — блазара, испускающего нейтрино и гамма-лучи. Оказалось, его джет направлен прямо на Землю, создавая уникальный космический феномен

Читать полностью »

