"Отдел нераскрытых дел" возвращается: Netflix снова открывает папки прошлого

Можно ли раскрыть преступление спустя годы? Netflix уверен — да. Именно поэтому стриминг продлил криминальный сериал "Отдел нераскрытых дел" на второй сезон, о чём сообщает Variety. У руля проекта снова окажется сценарист и режиссёр Скотт Фрэнк, знакомый зрителям по "Ходу королевы". Съёмки пройдут в Эдинбурге, но точная дата премьеры пока не объявлена.

Источник вдохновения

В основу сериала легли романы популярного датского писателя Юсси Адлера-Ольсена. Его цикл о детективе Карле Морке переведён на десятки языков и разошёлся миллионными тиражами. В центре истории — инспектор, переживший тяжёлое ранение и потерю напарника. Получив назначение в новый отдел, занимающийся "забытыми" делами, Морк собирает команду и берётся за расследование исчезновения прокурора Мерритт Лингард, пропавшей четыре года назад.

Звёздный состав

Главную роль исполняет британский актёр Мэттью Гуд, известный по проектам "Наследие" и "Скверный дом". В первом сезоне его партнёрами стали Джейми Сайвз, Аарон МакВей, Лиа Берн, Келли МакДональд, Алексей Манвелов и Хлоя Пирри. Такая подборка актёров помогла создать атмосферу напряжённого скандинавского нуара, несмотря на то что съёмки ведутся в Шотландии.

"Я хотел бы поблагодарить Netflix за возможность глубже изучить сюжетные линии Отдела нераскрытых тайн", — рассказал Гуд. — У нас замечательный актёрский состав и съёмочная группа во главе с нашим гением Скоттом Фрэнком. Мне не терпится узнать, что выйдет из-под его волшебного пера!"

Успех первого сезона

Премьерный сезон вышел в мае 2025 года и был встречен на редкость тепло. На Rotten Tomatoes проект получил 88% одобрения от критиков и 90% — от зрителей. Многие рецензенты отметили атмосферу мрачного саспенса и внимательность к психологической глубине героев.