Без плиты и суеты: закуски, которые готовятся быстрее, чем открывается шампанское
Когда времени на готовку совсем немного, а хочется порадовать гостей вкусными закусками, выручают блюда без варки и жарки. Особенно перед праздниками, когда кухня и без того превращается в "боевое поле". Два варианта рулетиков из лаваша — сытных, ароматных и готовящихся буквально за 10 минут — станут отличным решением для новогоднего или любого другого застолья.
Рулетики из лаваша с колбасой и сыром
Забудьте про обычные бутерброды с колбасой — такой вариант уже не удивит гостей. А вот аккуратные рулетики из лаваша выглядят эффектно и при этом готовятся очень просто.
Ингредиенты:
• колбаса или ветчина — 300 г
• сыр — 150 г
• лаваш — 1 пласт
• майонез — 1-2 ст. л.
• чеснок — 2 зубчика
• соль — по вкусу
Способ приготовления:
-
Нарежьте колбасу тонкими полосками.
-
Натрите сыр на крупной терке.
-
Добавьте к сыру чеснок, пропущенный через пресс, нарезанную колбасу и майонез. Посолите и перемешайте.
-
Равномерно распределите начинку по лавашу.
-
Аккуратно сверните рулет и нарежьте на порционные кусочки.
Подавать можно сразу или немного охладить в холодильнике — тогда рулетики будут держать форму лучше.
Рулетики с мягким сыром и зеленью
Этот вариант — легкий, свежий и отлично подходит в качестве холодной закуски. По желанию можно добавить ломтики слабосоленой красной рыбы или кусочки курицы, чтобы сделать блюдо сытнее.
Ингредиенты:
• мягкий сыр — 100 г
• яйца — 2 шт.
• лаваш — 1 пласт
• укроп — 0,5 пучка
• петрушка — несколько веточек
• майонез — по вкусу
• соль — по вкусу
Способ приготовления:
-
Отварите яйца вкрутую, остудите и мелко нарежьте.
-
Сыр разомните или измельчите.
-
Добавьте к сыру яйца и нашинкованную зелень.
-
Введите майонез, посолите и тщательно перемешайте до однородности.
-
Намажьте начинку на лаваш, сверните рулетом и нарежьте кусочками.
Такую закуску удобно подавать на шпажках или целым рулетом, чтобы каждый мог отрезать себе кусочек.
А что если…
Попробуйте использовать и другие сочетания:
• мягкий сливочный сыр с копченым лососем и огурцом;
• творожный сыр с курицей и паприкой;
• сыр с орехами и зеленью — для любителей необычных вкусов.
Главное правило — не переборщить с начинкой, чтобы рулет не распадался.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое приготовление (до 15 минут)
|Не хранится долго, лучше есть сразу
|Не требует термообработки
|Лаваш может подсохнуть, если хранить открытым
|Простые и доступные ингредиенты
|Майонез делает блюдо менее диетическим
|Универсальная подача — на праздник или перекус
|Требует аккуратности при нарезке
Советы по приготовлению
-
Используйте свежий, эластичный лаваш — он не будет рваться.
-
Если лаваш подсох, сбрызните его водой и слегка прогрейте в микроволновке.
-
Готовые рулеты можно завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30-40 минут — они станут плотнее и удобнее для нарезки.
FAQ
Какой сыр лучше выбрать?
Подойдут как мягкие (сливочные, творожные), так и твердые сорта. Главное — чтобы они легко натирались или намазывались.
Можно ли заменить майонез?
Да, используйте сметану, натуральный йогурт или соус на основе оливкового масла и горчицы.
Как долго хранить готовые рулеты?
Не более 24 часов в холодильнике в герметичной упаковке. Лучше готовить их незадолго до подачи.
Мифы и правда
• Миф: рулетики из лаваша быстро черствеют.
Правда: если завернуть их в пленку и хранить в холодильнике, они останутся свежими до следующего дня.
• Миф: такие закуски — слишком простые для праздничного стола.
Правда: при красивой подаче и оригинальной начинке они смотрятся ничуть не хуже канапе или тарталеток.
• Миф: лаваш сложно нарезать.
Правда: острый нож и охлаждение рулета решают эту проблему.
3 интересных факта
-
Лаваш — одно из древнейших блюд: археологи находили его следы в армянских гробницах возрастом более 2500 лет.
-
В тонкий лаваш удобно заворачивать не только холодные, но и горячие начинки — например, курицу с грибами.
-
В некоторых странах рулеты из лаваша подают даже на завтрак с творогом и медом.
