Куриные рулетики с сыром и зеленью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:00

Без плиты и суеты: закуски, которые готовятся быстрее, чем открывается шампанское

Рулетики с мягким сыром и зеленью можно приготовить за 10 минут без варки и жарки

Когда времени на готовку совсем немного, а хочется порадовать гостей вкусными закусками, выручают блюда без варки и жарки. Особенно перед праздниками, когда кухня и без того превращается в "боевое поле". Два варианта рулетиков из лаваша — сытных, ароматных и готовящихся буквально за 10 минут — станут отличным решением для новогоднего или любого другого застолья.

Рулетики из лаваша с колбасой и сыром

Забудьте про обычные бутерброды с колбасой — такой вариант уже не удивит гостей. А вот аккуратные рулетики из лаваша выглядят эффектно и при этом готовятся очень просто.

Ингредиенты:
• колбаса или ветчина — 300 г
• сыр — 150 г
• лаваш — 1 пласт
• майонез — 1-2 ст. л.
• чеснок — 2 зубчика
• соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте колбасу тонкими полосками.

  2. Натрите сыр на крупной терке.

  3. Добавьте к сыру чеснок, пропущенный через пресс, нарезанную колбасу и майонез. Посолите и перемешайте.

  4. Равномерно распределите начинку по лавашу.

  5. Аккуратно сверните рулет и нарежьте на порционные кусочки.

Подавать можно сразу или немного охладить в холодильнике — тогда рулетики будут держать форму лучше.

Рулетики с мягким сыром и зеленью

Этот вариант — легкий, свежий и отлично подходит в качестве холодной закуски. По желанию можно добавить ломтики слабосоленой красной рыбы или кусочки курицы, чтобы сделать блюдо сытнее.

Ингредиенты:
• мягкий сыр — 100 г
• яйца — 2 шт.
• лаваш — 1 пласт
• укроп — 0,5 пучка
• петрушка — несколько веточек
• майонез — по вкусу
• соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите и мелко нарежьте.

  2. Сыр разомните или измельчите.

  3. Добавьте к сыру яйца и нашинкованную зелень.

  4. Введите майонез, посолите и тщательно перемешайте до однородности.

  5. Намажьте начинку на лаваш, сверните рулетом и нарежьте кусочками.

Такую закуску удобно подавать на шпажках или целым рулетом, чтобы каждый мог отрезать себе кусочек.

А что если…

Попробуйте использовать и другие сочетания:
• мягкий сливочный сыр с копченым лососем и огурцом;
• творожный сыр с курицей и паприкой;
• сыр с орехами и зеленью — для любителей необычных вкусов.

Главное правило — не переборщить с начинкой, чтобы рулет не распадался.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление (до 15 минут) Не хранится долго, лучше есть сразу
Не требует термообработки Лаваш может подсохнуть, если хранить открытым
Простые и доступные ингредиенты Майонез делает блюдо менее диетическим
Универсальная подача — на праздник или перекус Требует аккуратности при нарезке

Советы по приготовлению

  1. Используйте свежий, эластичный лаваш — он не будет рваться.

  2. Если лаваш подсох, сбрызните его водой и слегка прогрейте в микроволновке.

  3. Готовые рулеты можно завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30-40 минут — они станут плотнее и удобнее для нарезки.

FAQ

Какой сыр лучше выбрать?
Подойдут как мягкие (сливочные, творожные), так и твердые сорта. Главное — чтобы они легко натирались или намазывались.

Можно ли заменить майонез?
Да, используйте сметану, натуральный йогурт или соус на основе оливкового масла и горчицы.

Как долго хранить готовые рулеты?
Не более 24 часов в холодильнике в герметичной упаковке. Лучше готовить их незадолго до подачи.

Мифы и правда

Миф: рулетики из лаваша быстро черствеют.
Правда: если завернуть их в пленку и хранить в холодильнике, они останутся свежими до следующего дня.

Миф: такие закуски — слишком простые для праздничного стола.
Правда: при красивой подаче и оригинальной начинке они смотрятся ничуть не хуже канапе или тарталеток.

Миф: лаваш сложно нарезать.
Правда: острый нож и охлаждение рулета решают эту проблему.

3 интересных факта

  1. Лаваш — одно из древнейших блюд: археологи находили его следы в армянских гробницах возрастом более 2500 лет.

  2. В тонкий лаваш удобно заворачивать не только холодные, но и горячие начинки — например, курицу с грибами.

  3. В некоторых странах рулеты из лаваша подают даже на завтрак с творогом и медом.

