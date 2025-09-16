Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Coca-Cola
Coca-Cola
© Desingned by Freepik by ы из бутылки в стакан со льдом is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:50

Не вздумайте лить на мрамор, но для стекла и керамики это средство — находка

Смесь колы, уксуса, соли и моющего средства стала вирусным лайфхаком для уборки

Интернет полон странных лайфхаков для уборки. Одни откровенно нелепы, другие работают, но редко какой способ действительно удивляет. Тем не менее один рецепт стал вирусным и сумел поразить многих: смесь газировки, уксуса, соли и средства для мытья посуды. На первый взгляд звучит как шутка, но на практике этот "коктейль" оказался неожиданно эффективным.

Почему эта смесь работает

Кока-кола — не просто сладкая газировка. В её составе есть угольная и фосфорная кислоты, которые помогают разъедать накипь и въевшуюся грязь. Уксус известен как природный антисептик и растворитель мыльного налёта, соль добавляет лёгкий абразивный эффект, а средство для посуды эффективно борется с жиром. Вместе эти компоненты образуют универсальное чистящее средство, которое иногда оказывается лучше покупных аналогов.

Как приготовить

Для смеси понадобится:

  • 1 стакан колы;
  • 0,5 стакана белого уксуса;
  • 1 ст. ложка соли;
  • 1 ст. ложка средства для мытья посуды;
  • пустая пластиковая бутылка с узким горлышком.
  1. Налейте колу в стакан и дайте постоять минуту, чтобы газ ушёл.
  2. Добавьте уксус, соль и моющее средство, аккуратно перемешайте.
  3. Перелейте смесь в бутылку через воронку.
  4. Перед использованием слегка встряхните — лучше над раковиной, чтобы избежать лишней пены.

Где средство действительно помогает

  • Пригоревшая кастрюля. Смесь нанесли на дно с подгоревшим рисом, оставили на 15 минут и отмыли губкой. Налёт отошёл без изнурительного скобления.
  • Унитаз. Средство вылили в чашу, оставили на полчаса и прошлись щёткой. Результат — чистая поверхность без запаха химии.
  • Стеклянные двери душа. После 10 минут под воздействием раствора мыльный налёт исчез, стекло снова стало прозрачным и блестящим.

Важные советы

  • Лучше использовать газировку комнатной температуры — так меньше пены.
  • Наносить средство на сухую поверхность, иначе оно потеряет силу.
  • Готовить небольшими порциями — хранится оно плохо, уже через пару дней начинает расслаиваться.
  • Не применять на мраморе, граните, дереве и электронике — кислоты могут повредить поверхность.

Чего ждать не стоит

Это средство не подходит для обработки каменных столешниц, мебели из необработанного дерева и, разумеется, для домашних животных. Оно не универсально, но отлично справляется с трудными пятнами на металле, стекле и керамике.

Идея использовать колу с уксусом и солью звучит странно, но результат впечатляет. Смесь помогает там, где обычные "натуральные" методы бессильны, стоит копейки и не требует спецсредств. Конечно, это не волшебное решение для всего дома, но отличный запасной вариант для особо "запущенных" случаев.

