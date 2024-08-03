Ученые обнаружили клад древних монет, которые должны были стать выплатой для персидских наемников

Археологи из Турции и США обнаружили в древнегреческом городе Нотион на западе Турции клад золотых монет V века до нашей эры. Монеты, найденные в горшке, являются персидскими дариками, которые использовались как зарплата наемников. Эти монеты, вероятно, были чеканены в Сардах и предназначались для выплаты наемникам, но по неизвестным причинам так и не были ими получены.

Исследования показывают, что клад мог остаться невостребованным в результате изменения контроля над Нотионом между 430 и 427 годами до нашей эры. Кроме того, археологи нашли в Нотионе фрагменты керамики и другие артефакты, датируемые тем же периодом.

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