Ученые обнаружили клад древних монет, которые должны были стать выплатой для персидских наемников

Археологи из Турции и США обнаружили в древнегреческом городе Нотион на западе Турции клад золотых монет V века до нашей эры. Монеты, найденные в горшке, являются персидскими дариками, которые использовались как зарплата наемников. Эти монеты, вероятно, были чеканены в Сардах и предназначались для выплаты наемникам, но по неизвестным причинам так и не были ими получены.
Исследования показывают, что клад мог остаться невостребованным в результате изменения контроля над Нотионом между 430 и 427 годами до нашей эры. Кроме того, археологи нашли в Нотионе фрагменты керамики и другие артефакты, датируемые тем же периодом.
Фото: commons.wikimedia.org/Chech Explorer (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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