Индийская криптобиржа стала дороже, чем многие банки: что происходит с CoinDCX после скандала
Американская криптобиржа Coinbase усиливает свои позиции в Индии, увеличив инвестиции в местную платформу CoinDCX, которую теперь оценивают в 2,45 млрд долларов США. Это событие стало одним из самых заметных на азиатском крипторынке за последние месяцы, особенно с учётом того, что регулирование в стране по-прежнему остаётся неоднозначным.
Coinbase делает ставку на Индию
Coinbase сотрудничает с CoinDCX с 2020 года, когда её венчурное подразделение Coinbase Ventures впервые вложилось в индийскую платформу. Последний раунд финансирования стал продолжением серии D 2022 года, когда биржа оценивалась в 2,15 млрд долларов.
"Эти инвестиции способствуют нашему растущему присутствию в регионе, где мы поддерживаем локальные операции и сотрудничаем с другими партнёрами", — заявил директор по развитию бизнеса Coinbase Шан Аггарвал.
По словам Аггарвала, шаг отражает уверенность американской компании в том, что Индия и соседние страны сыграют ключевую роль в формировании мировой ончейн-экономики.
Детали сделки и стратегическое значение
Новая инвестиция будет направлена на развитие продуктов CoinDCX, привлечение новых пользователей и расширение географии присутствия. Хотя сумма вложений не разглашается, известно, что сделка находится на стадии одобрения регулирующих органов и завершения формальных процедур.
CoinDCX подтвердила, что это новое привлечение капитала, а не выкуп акций. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном поглощении индийской компании Coinbase, однако генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта эти сообщения опроверг.
"Мы видим сильную синергию с Coinbase в создании регулируемой и устойчивой криптоэкосистемы в Индии, странах Ближнего Востока и Северной Африки и за их пределами", — отметил Сумит Гупта.
Индийский рынок криптовалют: вызовы и потенциал
Индия остаётся одним из самых привлекательных, но одновременно сложных рынков для глобальных криптопроектов. С одной стороны, это страна с населением более 1,4 млрд человек и более миллиарда интернет-пользователей. С другой — жёсткие налоговые и регуляторные условия тормозят развитие отрасли.
С 2022 года в стране действует фиксированный налог 30% на доход от операций с цифровыми активами и 1%-ный сбор с каждой транзакции. Эти меры серьёзно ударили по оборотам бирж, но при этом способствовали росту внутреннего регулирования.
Нью-Дели также ограничил деятельность офшорных криптобирж, требуя их регистрации в Подразделении финансовой разведки (FIU). Coinbase, прекратившая операции в Индии в 2023 году, вернулась на рынок в начале 2025 года, зарегистрировавшись в FIU и восстановив лицензию на работу с местными пользователями.
Финансовые показатели CoinDCX
CoinDCX сегодня — крупнейшая криптобиржа Индии с более 20,4 млн зарегистрированных пользователей. По данным компании, на июль 2025 года:
• активы клиентов превысили 100 млрд рупий (около 1,12 млрд долл. США);
• годовая выручка составила 11,79 млрд рупий (примерно 133 млн долл. США);
• совокупный годовой объём транзакций по всем продуктам достиг 13,7 трлн рупий (около 154,6 млрд долл. США).
Эти цифры показывают, что несмотря на строгие правила, индийская криптоиндустрия продолжает расти, а интерес инвесторов остаётся стабильно высоким.
Проблемы и восстановление после утечки данных
В июле CoinDCX столкнулась с серьёзным испытанием — утечкой данных и хищением активов на сумму около 44 млн долларов. Инцидент привёл к временной приостановке операций и проверке систем безопасности.
CoinDCX провела аудит инфраструктуры, усилила меры по защите средств пользователей и внедрила дополнительные инструменты мониторинга. Факт того, что Coinbase решила увеличить инвестиции спустя всего несколько месяцев после инцидента, говорит о доверии к потенциалу платформы и её способности преодолевать кризисы.
Расширение за пределами Индии
В 2024 году CoinDCX приобрела криптобиржу BitOasis, что позволило компании выйти на рынок Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Этот регион стал одним из самых быстрорастущих в мире по объёму криптосделок.
Coinbase, активно работающая в регионе через партнёрства, теперь сможет использовать ресурсы CoinDCX для усиления своего присутствия в MENA, где спрос на регулируемые площадки растёт.
Сравнение: Coinbase и CoinDCX
|Параметр
|Coinbase
|CoinDCX
|Штаб-квартира
|США
|Индия
|Основание
|2012 г.
|2018 г.
|Регистрация
|NASDAQ, публичная компания
|Частная компания
|Пользователи
|>100 млн
|20,4 млн
|Основной рынок
|США, Европа
|Индия, MENA
|Основной продукт
|Торговля криптоактивами и хранение
|Криптобиржа и образовательная платформа
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорирование требований индийского регулятора.
Последствие: Блокировка операций и штрафы.
Альтернатива: Регистрация в FIU и соблюдение норм AML/KYC.
-
Ошибка: Недооценка влияния налогов на пользователей.
Последствие: Снижение объёмов торгов.
Альтернатива: Разработка программ лояльности и образовательных кампаний.
-
Ошибка: Недостаточная защита данных.
Последствие: Потеря доверия клиентов.
Альтернатива: Регулярные аудиты и киберстрахование активов.
А что если регулирование смягчится?
Если индийские власти пересмотрят налоговую политику или снизят сборы с транзакций, рынок может вырасти многократно. В этом случае CoinDCX и Coinbase окажутся в особенно выгодной позиции, имея прочную инфраструктуру и доверие пользователей.
Плюсы и минусы партнёрства
|Плюсы
|Минусы
|Расширение влияния Coinbase на азиатском рынке
|Риски, связанные с непредсказуемостью регулирования
|Доступ к большому пользовательскому сегменту CoinDCX
|Налоговая нагрузка и ограничения для криптоопераций
|Синергия в сфере технологий и безопасности
|Конкуренция с местными биржами (WazirX, CoinSwitch)
|Потенциал выхода на рынки MENA
|Уязвимость к киберугрозам
FAQ
Когда будет завершена сделка?
После одобрения индийскими регуляторами, предположительно до конца 2025 года.
Какую долю получит Coinbase?
Точные цифры не раскрываются, но доля компании увеличится по сравнению с 2022 годом.
Повлияет ли это на пользователей CoinDCX?
Да, ожидается улучшение качества сервиса, безопасности и функционала приложений.
Зачем Coinbase вернулась в Индию?
Чтобы укрепить позиции на перспективном рынке с миллиардом интернет-пользователей.
Как это отразится на рынке MENA?
Coinbase сможет использовать BitOasis и CoinDCX для создания единой сети торговых площадок.
Мифы и правда
-
Миф: Coinbase покупает CoinDCX.
Правда: речь идёт о стратегическом увеличении доли инвестиций, не о поглощении.
-
Миф: Криптовалюты запрещены в Индии.
Правда: они легальны, но строго регулируются налоговыми и финансовыми законами.
-
Миф: Coinbase полностью ушла с индийского рынка.
Правда: биржа приостановила операции в 2023 году, но вернулась в 2025-м.
Интересные факты
• Индия занимает второе место в мире по числу владельцев криптовалют - более 150 млн человек.
• CoinDCX проводит образовательные кампании в университетах и запускает бесплатные курсы по блокчейну.
• Coinbase в 2024 году инвестировала более 500 млн долларов в азиатские финтех-проекты.
