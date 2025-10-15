Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Биткоин-ферма
Биткоин-ферма
© flickr.com by Marko Ahtisaari is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:26

Индийская криптобиржа стала дороже, чем многие банки: что происходит с CoinDCX после скандала

Coinbase увеличила долю в индийской криптобирже CoinDCX, оценённой в $2,45 млрд

Американская криптобиржа Coinbase усиливает свои позиции в Индии, увеличив инвестиции в местную платформу CoinDCX, которую теперь оценивают в 2,45 млрд долларов США. Это событие стало одним из самых заметных на азиатском крипторынке за последние месяцы, особенно с учётом того, что регулирование в стране по-прежнему остаётся неоднозначным.

Coinbase делает ставку на Индию

Coinbase сотрудничает с CoinDCX с 2020 года, когда её венчурное подразделение Coinbase Ventures впервые вложилось в индийскую платформу. Последний раунд финансирования стал продолжением серии D 2022 года, когда биржа оценивалась в 2,15 млрд долларов.

"Эти инвестиции способствуют нашему растущему присутствию в регионе, где мы поддерживаем локальные операции и сотрудничаем с другими партнёрами", — заявил директор по развитию бизнеса Coinbase Шан Аггарвал.

По словам Аггарвала, шаг отражает уверенность американской компании в том, что Индия и соседние страны сыграют ключевую роль в формировании мировой ончейн-экономики.

Детали сделки и стратегическое значение

Новая инвестиция будет направлена на развитие продуктов CoinDCX, привлечение новых пользователей и расширение географии присутствия. Хотя сумма вложений не разглашается, известно, что сделка находится на стадии одобрения регулирующих органов и завершения формальных процедур.

CoinDCX подтвердила, что это новое привлечение капитала, а не выкуп акций. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном поглощении индийской компании Coinbase, однако генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта эти сообщения опроверг.

"Мы видим сильную синергию с Coinbase в создании регулируемой и устойчивой криптоэкосистемы в Индии, странах Ближнего Востока и Северной Африки и за их пределами", — отметил Сумит Гупта.

Индийский рынок криптовалют: вызовы и потенциал

Индия остаётся одним из самых привлекательных, но одновременно сложных рынков для глобальных криптопроектов. С одной стороны, это страна с населением более 1,4 млрд человек и более миллиарда интернет-пользователей. С другой — жёсткие налоговые и регуляторные условия тормозят развитие отрасли.

С 2022 года в стране действует фиксированный налог 30% на доход от операций с цифровыми активами и 1%-ный сбор с каждой транзакции. Эти меры серьёзно ударили по оборотам бирж, но при этом способствовали росту внутреннего регулирования.

Нью-Дели также ограничил деятельность офшорных криптобирж, требуя их регистрации в Подразделении финансовой разведки (FIU). Coinbase, прекратившая операции в Индии в 2023 году, вернулась на рынок в начале 2025 года, зарегистрировавшись в FIU и восстановив лицензию на работу с местными пользователями.

Финансовые показатели CoinDCX

CoinDCX сегодня — крупнейшая криптобиржа Индии с более 20,4 млн зарегистрированных пользователей. По данным компании, на июль 2025 года:
• активы клиентов превысили 100 млрд рупий (около 1,12 млрд долл. США);
• годовая выручка составила 11,79 млрд рупий (примерно 133 млн долл. США);
• совокупный годовой объём транзакций по всем продуктам достиг 13,7 трлн рупий (около 154,6 млрд долл. США).

Эти цифры показывают, что несмотря на строгие правила, индийская криптоиндустрия продолжает расти, а интерес инвесторов остаётся стабильно высоким.

Проблемы и восстановление после утечки данных

В июле CoinDCX столкнулась с серьёзным испытанием — утечкой данных и хищением активов на сумму около 44 млн долларов. Инцидент привёл к временной приостановке операций и проверке систем безопасности.

CoinDCX провела аудит инфраструктуры, усилила меры по защите средств пользователей и внедрила дополнительные инструменты мониторинга. Факт того, что Coinbase решила увеличить инвестиции спустя всего несколько месяцев после инцидента, говорит о доверии к потенциалу платформы и её способности преодолевать кризисы.

Расширение за пределами Индии

В 2024 году CoinDCX приобрела криптобиржу BitOasis, что позволило компании выйти на рынок Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Этот регион стал одним из самых быстрорастущих в мире по объёму криптосделок.

Coinbase, активно работающая в регионе через партнёрства, теперь сможет использовать ресурсы CoinDCX для усиления своего присутствия в MENA, где спрос на регулируемые площадки растёт.

Сравнение: Coinbase и CoinDCX

Параметр Coinbase CoinDCX
Штаб-квартира США Индия
Основание 2012 г. 2018 г.
Регистрация NASDAQ, публичная компания Частная компания
Пользователи >100 млн 20,4 млн
Основной рынок США, Европа Индия, MENA
Основной продукт Торговля криптоактивами и хранение Криптобиржа и образовательная платформа

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование требований индийского регулятора.
    Последствие: Блокировка операций и штрафы.
    Альтернатива: Регистрация в FIU и соблюдение норм AML/KYC.

  • Ошибка: Недооценка влияния налогов на пользователей.
    Последствие: Снижение объёмов торгов.
    Альтернатива: Разработка программ лояльности и образовательных кампаний.

  • Ошибка: Недостаточная защита данных.
    Последствие: Потеря доверия клиентов.
    Альтернатива: Регулярные аудиты и киберстрахование активов.

А что если регулирование смягчится?

Если индийские власти пересмотрят налоговую политику или снизят сборы с транзакций, рынок может вырасти многократно. В этом случае CoinDCX и Coinbase окажутся в особенно выгодной позиции, имея прочную инфраструктуру и доверие пользователей.

Плюсы и минусы партнёрства

Плюсы Минусы
Расширение влияния Coinbase на азиатском рынке Риски, связанные с непредсказуемостью регулирования
Доступ к большому пользовательскому сегменту CoinDCX Налоговая нагрузка и ограничения для криптоопераций
Синергия в сфере технологий и безопасности Конкуренция с местными биржами (WazirX, CoinSwitch)
Потенциал выхода на рынки MENA Уязвимость к киберугрозам

FAQ

Когда будет завершена сделка?
После одобрения индийскими регуляторами, предположительно до конца 2025 года.

Какую долю получит Coinbase?
Точные цифры не раскрываются, но доля компании увеличится по сравнению с 2022 годом.

Повлияет ли это на пользователей CoinDCX?
Да, ожидается улучшение качества сервиса, безопасности и функционала приложений.

Зачем Coinbase вернулась в Индию?
Чтобы укрепить позиции на перспективном рынке с миллиардом интернет-пользователей.

Как это отразится на рынке MENA?
Coinbase сможет использовать BitOasis и CoinDCX для создания единой сети торговых площадок.

Мифы и правда

  • Миф: Coinbase покупает CoinDCX.
    Правда: речь идёт о стратегическом увеличении доли инвестиций, не о поглощении.

  • Миф: Криптовалюты запрещены в Индии.
    Правда: они легальны, но строго регулируются налоговыми и финансовыми законами.

  • Миф: Coinbase полностью ушла с индийского рынка.
    Правда: биржа приостановила операции в 2023 году, но вернулась в 2025-м.

Интересные факты

• Индия занимает второе место в мире по числу владельцев криптовалют - более 150 млн человек.
• CoinDCX проводит образовательные кампании в университетах и запускает бесплатные курсы по блокчейну.
• Coinbase в 2024 году инвестировала более 500 млн долларов в азиатские финтех-проекты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Apple сокращает запасы HomePod mini и Apple TV перед выпуском новых моделей — Марк Гурман вчера в 18:05
Полки опустели внезапно: что скрывает Apple перед запуском HomePod mini и Apple TV

Запасы HomePod mini и Apple TV стремительно тают в магазинах Apple, намекая на скорое появление новых моделей с улучшенными характеристиками.

Читать полностью » Партнёрство Nokia и HPE ускорит внедрение Open RAN и подготовку сетей к 6G вчера в 17:17
Секретные технологии Juniper всплыли у Nokia: что это значит для 6G

Nokia заключила соглашение с HPE о лицензировании технологий Juniper для ИИ-автоматизации мобильных сетей. Партнёрство усилит позиции компании на пути от 5G к 6G.

Читать полностью » Гарвардский экономист Джейсон Фурман: 92% роста ВВП США обеспечили инвестиции в ИИ-инфраструктуру вчера в 15:16
Экономика США держится на чипах: ИИ-инфраструктура стала новым двигателем роста

Гарвардский экономист Джейсон Фурман показал: почти весь рост ВВП США в 2025 году обеспечили инвестиции в вычислительные мощности и софт. Почему ИИ стал главным двигателем экономики?

Читать полностью » iPhone Air в России продаётся дешевле официальной цены в США — данные iPhones.ru вчера в 14:49
iPhone Air дешевле, чем в США: как россияне покупают флагман по невероятной цене

В России iPhone Air продают дешевле, чем в США. Рынок перенасыщен, и падение цен создаёт уникальные возможности для покупателей.

Читать полностью » Reddit обсуждает невидимые метки SynthID в картинках, сгенерированных Gemini вчера в 13:16
Цвета говорят больше, чем кажется: изображения от ИИ выдают себя при одном фильтре

Пользователи Reddit обнаружили скрытые водяные знаки в изображениях, созданных Gemini. Они становятся видимыми при повышении насыщенности — вероятно, это следы технологии SynthID.

Читать полностью » Wiley: число исследователей, использующих ИИ, выросло до 62%, но доверие к нему упало вчера в 12:16
ИИ в науке стал умнее, а доверия к нему — меньше: что пошло не так

Исследователи всё активнее используют искусственный интеллект, но доверяют ему всё меньше. Отчёт Wiley за 2025 год показал рост тревожности и падение веры в возможности ИИ.

Читать полностью » SpaceX успешно провела 11-й испытательный полёт Starship V2 — подтверждено приводнение вчера в 11:17
Starship долетел, вспыхнул — и всё равно это успех: как SpaceX снова двигает космос вперёд

SpaceX успешно провела 11-й полёт Starship V2, проверив тепловой щит и новую схему посадки ускорителя. Миссия прошла успешно, несмотря на взрыв при приводнении.

Читать полностью » Apple переименовала стриминговый сервис Apple TV+ в Apple TV — ребрендинг к премьере фильма вчера в 10:17
Apple запутала всех: теперь "Apple TV" — это и приставка, и сериал, и магазин фильмов

Apple TV+ сменил имя на Apple TV. Компания объединила стриминг, приложение и устройство под одним брендом. Что это значит для пользователей и контента?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Бархатцы можно применять как мульчу, удобрение и средство защиты растений — Сергей Лебедев
Наука
IGN уточнил, что лучше всего затмение 2027 года можно будет наблюдать на юге Испании
Авто и мото
GDD: поднятие руки пешеходом делает движение более комфортным
Еда
Кулинар из Флоренции заявил, что рецепт Arista di Maiale не менялся 500 лет
Спорт и фитнес
Учёные из Бразилии и Германии подтвердили влияние спорта на защиту организма
Садоводство
Университет Джорджии: второй слой мульчи помогает защитить корни растений от перепадов температуры
Спорт и фитнес
Онлайн-платформы предлагают персональные программы тренировок без участия тренера
Красота и здоровье
Врач Сара Марин объяснила, как кофе влияет на женщин после менопаузы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet