Индийская криптобиржа стала дороже, чем многие банки: что происходит с CoinDCX после скандала

Американская криптобиржа Coinbase усиливает свои позиции в Индии, увеличив инвестиции в местную платформу CoinDCX, которую теперь оценивают в 2,45 млрд долларов США. Это событие стало одним из самых заметных на азиатском крипторынке за последние месяцы, особенно с учётом того, что регулирование в стране по-прежнему остаётся неоднозначным.

Coinbase делает ставку на Индию

Coinbase сотрудничает с CoinDCX с 2020 года, когда её венчурное подразделение Coinbase Ventures впервые вложилось в индийскую платформу. Последний раунд финансирования стал продолжением серии D 2022 года, когда биржа оценивалась в 2,15 млрд долларов.

"Эти инвестиции способствуют нашему растущему присутствию в регионе, где мы поддерживаем локальные операции и сотрудничаем с другими партнёрами", — заявил директор по развитию бизнеса Coinbase Шан Аггарвал.

По словам Аггарвала, шаг отражает уверенность американской компании в том, что Индия и соседние страны сыграют ключевую роль в формировании мировой ончейн-экономики.

Детали сделки и стратегическое значение

Новая инвестиция будет направлена на развитие продуктов CoinDCX, привлечение новых пользователей и расширение географии присутствия. Хотя сумма вложений не разглашается, известно, что сделка находится на стадии одобрения регулирующих органов и завершения формальных процедур.

CoinDCX подтвердила, что это новое привлечение капитала, а не выкуп акций. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном поглощении индийской компании Coinbase, однако генеральный директор CoinDCX Сумит Гупта эти сообщения опроверг.

"Мы видим сильную синергию с Coinbase в создании регулируемой и устойчивой криптоэкосистемы в Индии, странах Ближнего Востока и Северной Африки и за их пределами", — отметил Сумит Гупта.

Индийский рынок криптовалют: вызовы и потенциал

Индия остаётся одним из самых привлекательных, но одновременно сложных рынков для глобальных криптопроектов. С одной стороны, это страна с населением более 1,4 млрд человек и более миллиарда интернет-пользователей. С другой — жёсткие налоговые и регуляторные условия тормозят развитие отрасли.

С 2022 года в стране действует фиксированный налог 30% на доход от операций с цифровыми активами и 1%-ный сбор с каждой транзакции. Эти меры серьёзно ударили по оборотам бирж, но при этом способствовали росту внутреннего регулирования.

Нью-Дели также ограничил деятельность офшорных криптобирж, требуя их регистрации в Подразделении финансовой разведки (FIU). Coinbase, прекратившая операции в Индии в 2023 году, вернулась на рынок в начале 2025 года, зарегистрировавшись в FIU и восстановив лицензию на работу с местными пользователями.

Финансовые показатели CoinDCX

CoinDCX сегодня — крупнейшая криптобиржа Индии с более 20,4 млн зарегистрированных пользователей. По данным компании, на июль 2025 года:

• активы клиентов превысили 100 млрд рупий (около 1,12 млрд долл. США);

• годовая выручка составила 11,79 млрд рупий (примерно 133 млн долл. США);

• совокупный годовой объём транзакций по всем продуктам достиг 13,7 трлн рупий (около 154,6 млрд долл. США).

Эти цифры показывают, что несмотря на строгие правила, индийская криптоиндустрия продолжает расти, а интерес инвесторов остаётся стабильно высоким.

Проблемы и восстановление после утечки данных

В июле CoinDCX столкнулась с серьёзным испытанием — утечкой данных и хищением активов на сумму около 44 млн долларов. Инцидент привёл к временной приостановке операций и проверке систем безопасности.

CoinDCX провела аудит инфраструктуры, усилила меры по защите средств пользователей и внедрила дополнительные инструменты мониторинга. Факт того, что Coinbase решила увеличить инвестиции спустя всего несколько месяцев после инцидента, говорит о доверии к потенциалу платформы и её способности преодолевать кризисы.

Расширение за пределами Индии

В 2024 году CoinDCX приобрела криптобиржу BitOasis, что позволило компании выйти на рынок Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Этот регион стал одним из самых быстрорастущих в мире по объёму криптосделок.

Coinbase, активно работающая в регионе через партнёрства, теперь сможет использовать ресурсы CoinDCX для усиления своего присутствия в MENA, где спрос на регулируемые площадки растёт.

Сравнение: Coinbase и CoinDCX

Параметр Coinbase CoinDCX Штаб-квартира США Индия Основание 2012 г. 2018 г. Регистрация NASDAQ, публичная компания Частная компания Пользователи >100 млн 20,4 млн Основной рынок США, Европа Индия, MENA Основной продукт Торговля криптоактивами и хранение Криптобиржа и образовательная платформа

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорирование требований индийского регулятора.

Последствие: Блокировка операций и штрафы.

Альтернатива: Регистрация в FIU и соблюдение норм AML/KYC.

Ошибка: Недооценка влияния налогов на пользователей.

Последствие: Снижение объёмов торгов.

Альтернатива: Разработка программ лояльности и образовательных кампаний.

Ошибка: Недостаточная защита данных.

Последствие: Потеря доверия клиентов.

Альтернатива: Регулярные аудиты и киберстрахование активов.

А что если регулирование смягчится?

Если индийские власти пересмотрят налоговую политику или снизят сборы с транзакций, рынок может вырасти многократно. В этом случае CoinDCX и Coinbase окажутся в особенно выгодной позиции, имея прочную инфраструктуру и доверие пользователей.

Плюсы и минусы партнёрства

Плюсы Минусы Расширение влияния Coinbase на азиатском рынке Риски, связанные с непредсказуемостью регулирования Доступ к большому пользовательскому сегменту CoinDCX Налоговая нагрузка и ограничения для криптоопераций Синергия в сфере технологий и безопасности Конкуренция с местными биржами (WazirX, CoinSwitch) Потенциал выхода на рынки MENA Уязвимость к киберугрозам

FAQ

Когда будет завершена сделка?

После одобрения индийскими регуляторами, предположительно до конца 2025 года.

Какую долю получит Coinbase?

Точные цифры не раскрываются, но доля компании увеличится по сравнению с 2022 годом.

Повлияет ли это на пользователей CoinDCX?

Да, ожидается улучшение качества сервиса, безопасности и функционала приложений.

Зачем Coinbase вернулась в Индию?

Чтобы укрепить позиции на перспективном рынке с миллиардом интернет-пользователей.

Как это отразится на рынке MENA?

Coinbase сможет использовать BitOasis и CoinDCX для создания единой сети торговых площадок.

Мифы и правда

Миф: Coinbase покупает CoinDCX.

Правда: речь идёт о стратегическом увеличении доли инвестиций, не о поглощении.

Миф: Криптовалюты запрещены в Индии.

Правда: они легальны, но строго регулируются налоговыми и финансовыми законами.

Миф: Coinbase полностью ушла с индийского рынка.

Правда: биржа приостановила операции в 2023 году, но вернулась в 2025-м.

Интересные факты

• Индия занимает второе место в мире по числу владельцев криптовалют - более 150 млн человек.

• CoinDCX проводит образовательные кампании в университетах и запускает бесплатные курсы по блокчейну.

• Coinbase в 2024 году инвестировала более 500 млн долларов в азиатские финтех-проекты.