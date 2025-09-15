Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клад
Клад
© commons.wikimedia.org by Кириллин, Вячеслав Александрович is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:40

Век хаоса в Польше спрятал клад на века — а теперь он воскрешает эмоции, которые эхом отзываются в каждом из нас

Музей Люблинского воеводства сообщил о кладе монет XVII века в Польше

В окрестностях деревни Сверщув в Люблинском воеводстве на востоке Польши недавно произошло значимое археологическое событие. Местный краевед, вооружённый металлоискателем, наткнулся на огромный клад монет XVII века. По предварительным оценкам, в нём насчитывается около 5000 экземпляров из меди и серебра. Эта находка уже передана в Музей Грубешова и открывает уникальную возможность взглянуть на денежное обращение в одно из самых неспокойных столетий польской и европейской истории.

Открытие и его особенности

Автором находки стал Гжегож Панек, член Ассоциации историко-исследовательского наследия Грубешова "GROSSUS". Он давно занимается изучением культурного наследия региона и во время обследования сельскохозяйственных угодий его металлоискатель издал сильный сигнал. Сначала казалось, что речь идёт о нескольких корродированных медных монетах, но вскоре раскопки выявили тысячи экземпляров, многие из которых были слипшимися из-за многовековой коррозии.

Понимая важность находки, Панек сразу сообщил об этом в органы охраны памятников. Уже на следующий день на место прибыли археологи из бюро реставраторов в Замосце и директор музея Грубешова. Они не обнаружили никаких остатков контейнера или других конструкций, вероятно, из-за эрозии и интенсивной обработки почвы за прошедшие века.

Состав и историческая ценность клада

Большинство монет — это медные боратынки, отчеканенные при короле Яне II Казимире в период с 1650 по 1657 год. Эти мелкие монеты выпускались массово как для Польской короны, так и для Великого княжества Литовского. Название "боратынка" происходит от имени Тито Ливио Бураттини, чиновника, который курировал их чеканку.

Отдельно взятые боратынки не представляют большой нумизматической ценности, но их количество делает клад по-настоящему уникальным — около 5000 медных монет, многие из которых были найдены в виде сросшихся групп.

Кроме меди, в находке оказалось 29 серебряных монет более высокого номинала. Среди них — шестьгрошовые монеты времен Яна Казимира и Яна III Собеского, а также монеты Фридриха Вильгельма Бранденбургского, Леопольда I, Кристиана фон Волошека и Иоахима VIII. Даты чеканки варьируются от 1660 до 1705 года, что позволяет предположить, что клад был зарыт в начале XVIII века. Наличие остатков текстильных волокон указывает на то, что монеты хранились в тканевом мешочке.

Почему эта находка важна

XVII век в Польше был временем войн, вторжений и политической нестабильности. В таких условиях люди часто прятали свои сбережения под землёй, чтобы защитить их от грабежей и потерь. Многие подобные тайники так и не были найдены, либо владельцы погибали, либо обстоятельства мешали возвращению к ним.

Хотя финансовая стоимость медных монет невелика, их историческое значение трудно переоценить. Клад демонстрирует, как в те времена производились и циркулировали обычные деньги, а также каким образом их сохраняли в условиях кризиса и перемен.

Советы шаг за шагом: как исследовать и сохранить подобные находки

  1. При обнаружении металлических предметов важно сразу уведомить органы охраны памятников и археологов, чтобы сохранить контекст находки.
  2. Используйте профессиональное оборудование для аккуратного извлечения артефактов, чтобы избежать повреждений.
  3. После извлечения монеты необходимо передать в специализированные музеи или лаборатории для консервации.
  4. Применяйте современные методы очистки и каталогизации, чтобы сохранить детали и надписи на монетах.
  5. Организуйте выставки, чтобы шире познакомить общественность с историей и значением находки.

Мифы и правда о кладах монет

  • Миф: все клады содержат золото и драгоценности.
    Правда: многие клады состоят из мелких медных или серебряных монет, которые сами по себе не имеют высокой стоимости, но важны исторически.

  • Миф: клады всегда хранятся в контейнерах или сундуках.
    Правда: часто монеты зарыты просто в землю или тканевые мешочки, которые со временем разрушаются.

  • Миф: найденные монеты сразу можно продавать на рынке антиквариата.
    Правда: большинство стран требует передавать такие находки в музеи или государственные учреждения для изучения и сохранения.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать металлоискатель для поиска кладов?

Лучше выбирать модели с высокой чувствительностью к мелким металлическим объектам и возможностью различать металлы. Рекомендуются приборы с функцией дискриминации и глубиной обнаружения не менее 30 см.

Сколько стоит реставрация и консервация монет?

Стоимость зависит от состояния монет и объёма работы, но в среднем профессиональная обработка одной монеты может стоить от 50 до 200 рублей. Общая сумма для крупных кладов может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

Что лучше — хранить монеты в музее или частной коллекции?

Для сохранения исторической ценности и научного исследования лучше передавать монеты в музеи. Частное хранение может привести к утрате контекста и повреждению артефактов.

Исторический контекст XVII века в Польше

Этот период в истории Польши был сложным и насыщенным событиями. Страна переживала войны с соседями, внутренние конфликты и экономические трудности. Именно в такие годы люди прятали свои деньги, чтобы сохранить хоть часть имущества. Клады, подобные найденному в Сверщуве, дают нам возможность заглянуть в повседневную жизнь тех времён и понять, как люди справлялись с вызовами.

Сверщувский клад — это не просто набор старых монет, а живое свидетельство эпохи. Он позволяет увидеть, как люди сохраняли свои сбережения в неспокойные времена и как развивалась денежная система в Восточной Европе. В музее Грубешова клад будет тщательно изучен и сохранён для будущих поколений.

Три интересных факта

  • Название "боратынка" связано с именем чиновника Тито Ливио Бураттини, который курировал чеканку этих монет.
  • Серебряные монеты из клада отражают международные связи Польши с другими европейскими государствами XVII века.
  • Тканевые волокна, найденные вместе с монетами, помогли установить способ хранения клада — в мешочке из ткани.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гигантские ДНК в микробиоте рта: результаты исследования учёных Токийского университета сегодня в 20:06

Гигантские ДНК в ротовой микробиоте: что скрывает наш рот от глаз учёных

Учёные обнаружили гигантские внехромосомные элементы ДНК в бактериях полости рта, которые могут изменить наше понимание микробиома и здоровья ротовой полости.

Читать полностью » Учёные выяснили: просмотр сериалов улучшает психическое здоровье сегодня в 19:56

Сериалы как витамин для психики: запойный просмотр даёт энергию, которой не хватает миллионам

Учёные раскрыли, как запойное чтение книг или просмотр сериалов может стать неожиданным способом борьбы со стрессом. Что скрывается за этим эффектом?

Читать полностью » Наследие денисовцев усиливает защиту от паразитов у жителей Азии — данные университета Паннонии сегодня в 19:01

Вымершие денисовцы спасают современников: парадокс генетики, где прошлое побеждает

Исследование показывает, как гены денисовцев помогают современным людям бороться с паразитарными болезнями, включая малярию, раскрывая тайны древнего наследия.

Читать полностью » Цуёси Иидзуки: астероид Рюгу содержал жидкую воду 4,8 миллиарда лет назад сегодня в 18:48

Ключ к инопланетной жизни оказался под ногами: что ищут учёные в обломках астероидов

Открытие, сделанное при изучении астероида Рюгу, меняет представление о том, откуда на Земле взялась вода и как формировалась жизнь.

Читать полностью » Тёмная материя состоит из чёрных дыр, образовавшихся после Большого взрыва сегодня в 18:22

Темная материя прячет тайну, которая старше звезд: первичные черные дыры как древний шифр

Загадка темной материи и роль первичных черных дыр продолжают вызывать споры: что скрывает космос и почему одни гипотезы вызывают больше вопросов, чем ответы?

Читать полностью » Учёные из ESA зафиксировали облако в атмосфере Марса сегодня в 17:37

Облако, которое не должно существовать: как пыльная атмосфера Марса рождает гигантский хвост

На Марсе каждую зиму появляется загадочное облако у Горы Арсия — ученые раскрыли, как оно образуется и почему это меняет представления о климате Красной планеты.

Читать полностью » Метан на Макемаке испаряется несмотря на низкую температуру сегодня в 17:10

Холоднее Плутона, но живее: метан на Макемаке испаряется вопреки всем законам космоса

Удивительные открытия на Макемаке: газообразный метан и признаки внутреннего тепла ставят под вопрос представления о далёких карликовых планетах.

Читать полностью » Бактерии Chroococcidiopsis адаптируются к радиации в симулированном космическом грунте сегодня в 16:30

Тайный союз пустынь и звёзд: микробы, которые выживают там, где жизнь казалась мифом

Учёные обнаружили, что бактерии из земных пустынь способны процветать в грунте, имитирующем лунный и марсианский, открывая путь к внеземным экосистемам.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Средняя зарплата автомаляров в России достигла 148 566 рублей в августе 2025 года
Авто и мото

Автоэксперт Васильев: уникальные внедорожные качества делают "Буханку" дорогой
Спорт и фитнес

Лондонский тренер Алекс Маркс предложил 10-минутный комплекс упражнений для пресса и кора
Дом

Специалисты по уборке: регулярная стирка пледов снижает риск простуды и гриппа
Туризм

Клиенты заявили, что турагентство Friendly Club исчезло с деньгами за оплаченные туры — Петербург
Питомцы

Самая умная порода собак — бордер-колли, сообщили кинологи
Садоводство

Садоводы назвали растения, которые помогут украсить веранду летом и осенью
Еда

Врачи подтвердили: чернослив помогает при запорах благодаря клетчатке и сорбиту
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet