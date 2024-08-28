Российские ученые разработали прибор виртуальной реальности для нейрореабилитации

В Первом МГМУ им. Сеченова был разработан VR-прибор "Флоу" для самостоятельной нейрореабилитации, который помогает пациентам с легкими и умеренными когнитивными нарушениями создавать новые нейронные связи. Прибор включает в себя VR-очки, наушники, джойстики и специальное кресло для максимального расслабления пациента.
Программа реабилитации состоит из нескольких сеансов с использованием различных режимов, таких как "Нейро", "Арт" и "Релакс". Цель реабилитации — восстановление и улучшение функций нервной системы, что позволяет пациентам продолжать самостоятельные тренировки после завершения курса.
Эффективность прибора оценивается через нейропсихологические тесты до и после реабилитации, сообщает Газета.Ру.
Фото: esa.int/European Space Agency (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO license)
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