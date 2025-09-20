Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
© Samsung is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:38

Меньше лайков, больше ошибок: как смартфон замечает то, что вы от себя скрываете

Samsung изучает скорость печати и походку для ранней диагностики деменции

Компания Samsung представила новый подход к оценке когнитивных функций, основанный на данных, собираемых смартфонами и носимыми устройствами. По словам разработчиков, речь идёт о системе анализа цифровых маркеров, которые могут сигнализировать о снижении памяти, внимания и других когнитивных способностей.

Как работают цифровые маркеры

Samsung утверждает, что ключ к раннему выявлению проблем скрыт в повседневной активности пользователей. Среди анализируемых параметров:

  • скорость набора текста и количество исправлений на виртуальной клавиатуре;

  • частота звонков и способ использования приложений;

  • особенности переписки и характера сообщений;

  • данные о сне;

  • параметры речи.

По словам специалистов компании, голосовые характеристики помогают оценивать работу отделов мозга, отвечающих за память и речевые навыки, а изменения в поведении отражаются в паттернах цифровой активности.

Результаты исследований

Samsung провела два отдельных исследования:

  1. В первом изучался процесс набора текста — скорость печати, частота ошибок и автозамены. Эти данные показали корреляцию с результатами клинических скринингов на деменцию.

  2. Во втором исследовании использовались смартфоны и часы Galaxy для анализа походки. Оказалось, что даже небольшие изменения в походке могут быть индикатором когнитивных нарушений.

Оба подхода, по данным компании, показали точность, сопоставимую с традиционными медицинскими тестами.

Сравнение методов оценки когнитивных функций

Метод Преимущества Недостатки Доступность
Клинические скрининговые тесты Высокая точность, официальные протоколы Требуют времени и визита к врачу Доступны в медучреждениях
Цифровые маркеры Samsung Постоянный сбор данных, раннее выявление Пока нет официального внедрения, риск ложных сигналов Потенциально доступны любому владельцу смартфона/часов

Советы шаг за шагом: как следить за когнитивным здоровьем с помощью гаджетов

  1. Используйте носимые устройства для мониторинга сна и активности.

  2. Обращайте внимание на изменения в привычках — например, если вы стали печатать медленнее или чаще делать ошибки.

  3. Сохраняйте данные активности в облаке — они могут пригодиться врачу.

  4. При первых сомнениях обращайтесь к неврологу, а не полагайтесь исключительно на технологии.

  5. Используйте приложения для тренировки памяти и концентрации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать изменения в привычках печати или общения.

  • Последствие: Пропуск ранних признаков когнитивных нарушений.

  • Альтернатива: Вести дневник наблюдений и делиться данными с врачом.

  • Ошибка: Полностью полагаться на гаджеты.

  • Последствие: Риск недооценить проблему.

  • Альтернатива: Использовать технологии как дополнение к медицинским обследованиям.

А что если…

А что если такие функции станут частью стандартных приложений Samsung Health? Тогда миллионы пользователей получат инструмент раннего выявления деменции и других когнитивных нарушений, что позволит быстрее обращаться за помощью и корректировать образ жизни.

Плюсы и минусы цифровых методов

Плюсы Минусы
Мониторинг 24/7 Возможны ложные сигналы
Не требует посещения врача Нужна точная калибровка алгоритмов
Раннее выявление проблем Вопросы конфиденциальности данных
Удобно и привычно для пользователей Пока не внедрено в массовые устройства

FAQ

Можно ли уже использовать эти функции на смартфонах Samsung?
Нет, компания подчеркнула, что о внедрении в коммерческие устройства говорить пока рано.

Насколько точны такие методы?
По данным исследований, точность сопоставима с клиническими тестами, но нужна дополнительная проверка.

Кому это может быть полезно?
Людям старшего возраста, а также всем, кто хочет следить за когнитивным здоровьем в повседневной жизни.

Мифы и правда

  • Миф: Гаджеты могут заменить врача-невролога.
    Правда: Они лишь помогают собрать данные, но диагноз ставит специалист.

  • Миф: Данные об активности не связаны с состоянием мозга.
    Правда: Изменения в речи, походке и привычках часто указывают на когнитивные проблемы.

  • Миф: Такие технологии нужны только пожилым.
    Правда: Снижение когнитивных функций может проявляться и в молодом возрасте.

Интересные факты

  1. По данным ВОЗ, к 2050 году число людей с деменцией в мире может утроиться.

  2. Первые исследования связи цифровых привычек и когнитивных нарушений начались ещё в 2010-е годы.

  3. Подобные технологии уже тестируют и другие компании, включая Apple и Google.

Исторический контекст

  • 2010-е: активное развитие носимых устройств и фитнес-браслетов.

  • 2020-е: гаджеты научились фиксировать сердечный ритм, уровень кислорода и сон.

  • 2025: Samsung делает шаг к интеграции оценки когнитивных функций.

  • Будущее: цифровая медицина и профилактика заболеваний с помощью смартфонов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скорость набора текста и активность в приложениях помогут выявлять изменения когнитивных способностей — Samsung сегодня в 22:52

Ваш телефон шпионит за памятью: Samsung учит гаджеты следить за мозгом

Samsung изучает, как привычки в использовании смартфонов и носимых устройств могут помочь выявлять изменения когнитивных функций, открывая путь к ранней диагностике.

Читать полностью » В Китае выявили проблему с прочностью iPhone 17 Pro и Air — корпуса покрываются царапинами сегодня в 21:21

Очереди в Китай — царапины на корпус: iPhone 17 оказался слишком нежным для реальности

В Китае новые iPhone 17 уже успели покрыться царапинами на витринах. Почему Apple снова столкнулась с проблемой корпусов?

Читать полностью » RuStore назвал самые популярные мобильные приложения в Сочи летом 2025 года сегодня в 20:55

Сначала танки, потом дневники, а в конце — банки: мобильное лето по-сочински

RuStore опубликовал рейтинг приложений, популярных в Сочи летом 2025-го. Тенденции скачиваний удивляют разнообразием и показывают неожиданные приоритеты пользователей.

Читать полностью » Realme 14T признан самым сбалансированным бюджетным смартфоном 2025 года сегодня в 19:17

Бюджетные смартфоны пошли вразнос: уже за 17 тысяч — и экран, и защита, и батарея на неделю

Пять доступных смартфонов 2025 года, которые предлагают AMOLED-дисплеи, мощные батареи и защиту корпуса. Какую модель выбрать?

Читать полностью » Россия создаёт систему приоритизации трафика для доступа к социально значимым сайтам — эксперт Борис Славин сегодня в 18:53

Сеть на вес золота: в России готовят спасительную систему при отключениях интернета

В России готовят систему, которая позволит заходить на социально значимые сайты даже при отключенном мобильном интернете, без дополнительных действий пользователя.

Читать полностью » Университет Теннесси в 2025 году запустит курс истории США на основе GTA — профессор Олссон сегодня в 17:16

Выстрелы, рэп и беспорядки — теперь это часть лекции: в США запускают курс с GTA на борту

Университет Теннесси запускает курс по истории США с 1980 года с использованием игр серии GTA. Как это изменит восприятие обучения?

Читать полностью » Пользователи iPhone Air столкнулись с запотеванием камеры в первый день продаж — Wccftech сегодня в 16:59

Смартфон с синдромом тумана: Apple Air путает пользователей своими линзами

Первые покупатели iPhone Air столкнулись с неожиданной проблемой запотевания камеры всего через день после старта продаж, что вызывает вопросы о конструктивных решениях смартфона.

Читать полностью » США представили антидроновые системы FlyTrap 4.0, но уступают России и Украине в РЭБ сегодня в 15:16

США достали "ружья против дронов", но противники давно летает вне прицела

США представили новые антидроновые разработки, но эксперты считают их отстающими от российских и украинских. Почему так произошло?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Через сайт ГАИ можно подать обращение в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации авто
Наука

Учёные обнаружили, что старение распространяется по организму через белок HMGB1
Дом

Экологи: кофейный жмых используют для производства топлива и тканей в Европе
Спорт и фитнес

Гребной тренажёр сочетает кардио и силовую нагрузку и подходит для людей с чувствительными суставами — AFPA
Туризм

На побережье Кубани поднято более 2 тыс. тонн мазута со дна Чёрного моря — МЧС
Еда

Диетолог Винчи Цуй назвала продукты, которые нельзя замораживать
Авто и мото

Автослесарь рассказал о способах избавления от капель на боковых зеркалах автомобиля
Красота и здоровье

Диетолог объяснила, чем яйца полезны для женского репродуктивного здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet