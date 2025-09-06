Старость не равна деменции: врач объяснил, как сохранить память до конца жизни
Когнитивные способности с возрастом не обязательно ухудшаются. Врач-терапевт и гериатр Андрей Ильницкий в беседе с aif. ru объяснил, какие факторы помогают сохранить память и внимание до глубокой старости.
Генетика и образ жизни
По словам специалиста, на работу мозга влияют не только наследственность и здоровье сосудов, но и образ жизни. Человек должен постоянно давать уму интеллектуальную нагрузку.
Полезно:
- читать книги,
- учиться новому,
- заниматься творчеством,
- решать головоломки.
Физическая активность и питание
Для профилактики когнитивных нарушений Ильницкий советует поддерживать тело в тонусе:
- регулярно гулять на свежем воздухе,
- заниматься гимнастикой или плаванием.
Также важно правильное питание: в рационе должны преобладать овощи, рыба и орехи, а количество соли и сахара — быть минимальным.
Что ускоряет старение мозга
Если не лечить хронические сосудистые болезни, такие как гипертония и сахарный диабет, мозг стареет быстрее. Отрицательно влияют и психологические факторы — депрессия, изоляция, отсутствие общения.
Вывод
Сохранить ясность ума до глубокой старости возможно. Для этого важно сочетать интеллектуальные и физические тренировки, заботиться о питании и не допускать одиночества.
