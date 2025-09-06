Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Ads is licensed under CC0
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:03

Старость не равна деменции: врач объяснил, как сохранить память до конца жизни

Когнитивные способности с возрастом не обязательно ухудшаются. Врач-терапевт и гериатр Андрей Ильницкий в беседе с aif. ru объяснил, какие факторы помогают сохранить память и внимание до глубокой старости.

Генетика и образ жизни
По словам специалиста, на работу мозга влияют не только наследственность и здоровье сосудов, но и образ жизни. Человек должен постоянно давать уму интеллектуальную нагрузку.

Полезно:

  • читать книги,
  • учиться новому,
  • заниматься творчеством,
  • решать головоломки.

Физическая активность и питание
Для профилактики когнитивных нарушений Ильницкий советует поддерживать тело в тонусе:

  • регулярно гулять на свежем воздухе,
  • заниматься гимнастикой или плаванием.

Также важно правильное питание: в рационе должны преобладать овощи, рыба и орехи, а количество соли и сахара — быть минимальным.

Что ускоряет старение мозга
Если не лечить хронические сосудистые болезни, такие как гипертония и сахарный диабет, мозг стареет быстрее. Отрицательно влияют и психологические факторы — депрессия, изоляция, отсутствие общения.

Вывод
Сохранить ясность ума до глубокой старости возможно. Для этого важно сочетать интеллектуальные и физические тренировки, заботиться о питании и не допускать одиночества.

