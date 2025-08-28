Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:55

Интернет-зависимость: когда время уходит в никуда, а осознанность открывает двери

Осознанность помогает снизить интернет-зависимость, по данным исследований в психологии

Задумывались ли вы, как осознанность может изменить ваше отношение к интернету? В современном мире, где Глобальная Сеть стала неотъемлемой частью жизни, многие люди теряют контроль над временем, проведённым в интернете. Новое исследование показывает, что осознанность может стать эффективным инструментом в борьбе с этой зависимостью.

Исследование и его результаты

Согласно данным, учёные провели исследование среди молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. Участниками стали в основном женщины (73,1%), преимущественно из семей со средним достатком. Интересно, что почти половина (44,2%) респондентов признались, что проводят в интернете от 2 до 4 часов каждый день.

Исследование показало, что люди с высоким уровнем осознанности обладают лучшей когнитивной гибкостью. Это означает, что они способны быстро переключаться между задачами и легче адаптироваться к новым условиям. Более того, такие люди чувствуют себя психологически комфортнее, что, в свою очередь, снижает риск развития интернет-зависимости.

Как осознанность помогает

Учёные утверждают, что осознанность способствует развитию когнитивной гибкости и психологического благополучия, что в свою очередь помогает справляться с чрезмерным использованием цифровых технологий. Это открытие может стать важным шагом в понимании того, как управлять своим временем в интернете.

