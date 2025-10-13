Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Первый шаг ребенка
Первый шаг ребенка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:37

30 лет наблюдений за близнецами шокировали: интеллект формируется не так, как думали

Интеллект ребенка стабилизируется после трёх лет

Можно ли предсказать умственные способности взрослого человека, наблюдая за ним в младенчестве? Учёные из Колорадо решили найти ответ на этот вопрос и провели крупнейшее лонгитюдное исследование близнецов, проследив развитие их когнитивных способностей на протяжении трёх десятилетий.

Результаты, опубликованные в журнале PNAS, показали: интеллект действительно стабилен, но эта стабильность формируется не сразу. До трёх лет предсказать будущий уровень когнитивных способностей практически невозможно.

Что такое когнитивные способности и почему они важны

Когнитивные способности — это фундамент умственной деятельности: умение рассуждать, запоминать, решать задачи и адаптироваться к новым условиям. Они связаны не только с обучением, но и с профессиональными достижениями, здоровьем и социальными навыками.

Люди с более высокими когнитивными показателями чаще добиваются успеха в учёбе, быстрее осваивают сложные профессии и принимают взвешенные решения. Более того, высокий уровень когнитивных способностей помогает следовать медицинским рекомендациям, поддерживать здоровье и даже влияет на карьерный рост и доход.

Как проходило исследование

Работа велась в рамках долгосрочного проекта Колорадского университета, который изучает развитие близнецов с младенчества. В анализ вошли данные 1098 участников, из них 552 женщины.

Каждый участник проходил оценку когнитивных способностей в разные периоды жизни:

  • в младенчестве (7-9 месяцев);

  • в возрасте 1-2 лет;

  • в 3 года;

  • в 7 лет;

  • в 16 лет;

  • и наконец, около 29 лет.

Такой подход позволил учёным проследить, как интеллект формируется и какие факторы оказывают на него влияние — генетические или средовые.

"Результаты показывают, что генетические и средовые влияния на общие когнитивные способности демонстрируют значительную стабильность уже в возрасте 3 лет, но показатели младенческого когнитивного развития в меньшей степени прогнозируют когнитивные способности в будущем", — подчеркнул автор исследования Дэниел Э. Густавсон.

Когда интеллект становится устойчивым

Учёные обнаружили, что в возрасте до трёх лет показатели когнитивного развития лишь слабо связаны с умственными способностями взрослого человека. Два основных показателя — предпочтение новизны и ориентация на задачу - демонстрировали очень низкую корреляцию с когнитивными результатами в зрелом возрасте (0,16 и 0,18 соответственно).

После трёх лет ситуация менялась. С 7 лет и старше корреляция между результатами тестов в разные периоды жизни стала значительно выше — от 0,72 до 0,86. Это значит, что начиная примерно с дошкольного возраста уровень когнитивных способностей становится относительно постоянным и прогнозируемым.

Таблица: как менялась сила связи с возрастом

Возрастная оценка Корреляция с когнитивными способностями в 29 лет
1-2 года 0,16-0,18
3 года 0,40
7 лет 0,72
16 лет 0,86

Чем старше участник становился, тем более устойчивыми оказывались его когнитивные показатели.

Роль генетики и среды

Близнецовые модели позволили определить, что около 22% различий в когнитивных способностях взрослых объясняются генетическими факторами, существовавшими уже к трём годам. Ещё 10% зависели от общей среды — например, условий жизни, уровня образования родителей и социального окружения.

Это говорит о том, что природа и воспитание действуют вместе: гены задают потенциал, а среда помогает его реализовать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что интеллект определяется только наследственностью.
    Последствие: недооценка роли обучения и условий среды.
    Альтернатива: развивать когнитивные навыки через игры, чтение и общение уже в раннем возрасте.

  2. Ошибка: оценивать умственное развитие по тестам для младенцев.
    Последствие: ложные прогнозы и неправильная педагогическая стратегия.
    Альтернатива: проводить наблюдения в динамике, начиная с трёх лет.

  3. Ошибка: игнорировать влияние семьи и школы.
    Последствие: снижение потенциала даже при хороших генетических данных.
    Альтернатива: создание стимулирующей среды — книги, диалог, совместные задачи.

Как развивать когнитивные способности у детей

Учёные подчёркивают, что интеллект — не фиксированное качество. Хотя его стабильность повышается с возрастом, развивающая среда способна влиять на результат.

  • Чтение с раннего возраста. Даже простое рассматривание картинок активирует зоны мозга, связанные с речью и памятью.

  • Игры и общение. Совместные игры с родителями учат ребёнка планировать действия, решать проблемы и выстраивать причинно-следственные связи.

  • Физическая активность. Движение улучшает приток крови к мозгу и способствует нейропластичности.

  • Сон и питание. Недостаток сна или витаминов (особенно группы B и омега-3 жирных кислот) снижает когнитивную гибкость.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы Минусы
Продолжительность наблюдения — 30 лет Все участники из одного региона (Колорадо)
Большая выборка (1098 человек) Нельзя напрямую экстраполировать на другие культуры
Использование близнецовых моделей Надёжность детских тестов ниже, чем взрослых

А что если… когнитивные способности можно усилить в любом возрасте?

Современные нейронауки подтверждают, что мозг сохраняет пластичность всю жизнь. Даже взрослые люди способны улучшать память, внимание и аналитические навыки через обучение, музыку, изучение языков и новые виды деятельности. Возможно, стабильность интеллекта — не приговор, а основа, на которую можно строить развитие.

FAQ

Можно ли по младенческим тестам предсказать уровень интеллекта взрослого?
Нет. Связь очень слабая — показатели становятся надёжными лишь после трёх лет.

Какие факторы сильнее влияют — гены или среда?
Оба играют роль: примерно четверть различий объясняется генетикой, а остальное — влиянием среды.

Можно ли повысить когнитивные способности?
Да. Регулярное обучение, физическая активность и здоровый сон улучшают когнитивные функции.

Мифы и правда

Миф: интеллект формируется при рождении и не меняется.
Правда: мозг развивается десятилетиями, и тренировки способны его улучшать.

Миф: тесты для младенцев точно предсказывают умственные способности.
Правда: их надёжность крайне низка.

Миф: гены полностью определяют интеллект.
Правда: среда и обучение играют не меньшую роль.

Исторический контекст

  1. 1920-1950-е годы: первые исследования наследуемости интеллекта.

  2. 1970-е: развитие близнецовых моделей.

  3. XXI век: переход к многолетним лонгитюдным проектам с генетическим анализом.

Исследование колорадских учёных показало: интеллект не предопределён с рождения. Он формируется и стабилизируется в первые годы жизни, а затем сохраняет устойчивость благодаря взаимодействию генетики и среды. Этот вывод напоминает: развитие способностей — процесс, который начинается рано, но продолжается всю жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Многие статуи моаи ориентированы лицом к деревням, а не к океану сегодня в 16:36
Тайна каменных гигантов раскрыта: древние технологии транспортировки поражают своей простотой

Учёные доказали: древние жители острова Пасхи не волокли свои статуи — они заставили их "ходить". Узнай, как им это удалось.

Читать полностью » Окаменелость раскрыла эволюцию слуха пресноводных рыб 67 миллионов лет назад сегодня в 16:10
Тайны мелового периода раскрыты: эта рыба слышала лучше, чем думали все палеонтологи

Маленькая рыба из мелового периода помогла учёным пересмотреть 150 миллионов лет эволюции слуха и происхождение современных пресноводных видов.

Читать полностью » В Швеции найден крупнейший средневековый клад из серебряных монет XII века — археологи сегодня в 15:17
Копал червей — откопал историю: садовод из Швеции нашёл клад весом шесть килограммов

Шведский дачник, копая землю, наткнулся на крупнейший клад Средневековья — тысячи монет и украшений времён Кнута Эрикссона.

Читать полностью » Учёные из Корнеллского университета доказали: дружба и семья замедляют биологическое старение сегодня в 14:17
Не таблетки, а объятия: новое исследование показало, что дружба лечит на молекулярном уровне

Учёные доказали: дружба и участие в жизни сообщества способны замедлить старение. Социальные связи оказываются настоящим "эликсиром молодости".

Читать полностью » В Египте обнаружили военную базу XVIII династии — Тел-эль-Харуба подтверждает стратегию фараонов сегодня в 13:17
Дорога Гора ожила под лопатами: египетская находка перевернула представления о военной мощи фараонов

На Синайском полуострове археологи нашли гигантскую крепость времён Тутмоса I. Как находка меняет представление о военной мощи Египта?

Читать полностью » Физики из Окинавского института добились идеальной левитации графита без вихревых токов сегодня в 12:17
Когда воздух — единственное торможение: как учёные победили трение и заставили графит парить

Графитовый диск, который парит и вращается без потерь энергии. Как физики из Японии решили задачу, над которой ломали головы десятилетиями, и зачем это нужно квантовой науке.

Читать полностью » Спутники Starlink создают огненные дуги в небе — подтверждают специалисты SpaceX сегодня в 11:31
Небо засияло от интернета: почему над США видят огненные дуги вместо падающих звёзд

Яркие дуги над Канадой и США оказались не метеорами, а спутниками Starlink, сгорающими в атмосфере. Почему это безопасно — и как отличить их от звездопада.

Читать полностью » Исследователи рассчитали, что соседняя разумная жизнь может быть у центра галактики сегодня в 10:31
Кто-то смотрит на нас сквозь тысячелетия: учёные вычислили, где может скрываться ближайшая разумная жизнь

Учёные рассчитали, где может находиться ближайшая инопланетная цивилизация. Расстояние — 33 тысячи световых лет, но шанс на контакт всё ещё призрачен.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Неправильная мойка ускоряет появление ржавчины на автомобиле
Авто и мото
Сочетание диалоговой сигнализации, иммобилайзера и блокираторов снижает риск угона
Туризм
FlyOne Armenia запустила распродажу билетов в Италию по маршрутам через Ереван до лета 2026 года
Спорт и фитнес
Тренер Хэмптон Лю: правильная техника и сон напрямую влияют на количество отжиманий
Садоводство
Росстандарт утвердил национальный стандарт, регулирующий сферу глэмпингов
Технологии
В Австралийском католическом университете 6 тысяч студентов обвинили в использовании ИИ
Наука
В горах Тибета найдена надпись о поисках эликсира бессмертия императором Цинь
Питомцы
Собаки особенно радуются прогулкам после дождя из-за усиливающихся запахов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet