30 лет наблюдений за близнецами шокировали: интеллект формируется не так, как думали
Можно ли предсказать умственные способности взрослого человека, наблюдая за ним в младенчестве? Учёные из Колорадо решили найти ответ на этот вопрос и провели крупнейшее лонгитюдное исследование близнецов, проследив развитие их когнитивных способностей на протяжении трёх десятилетий.
Результаты, опубликованные в журнале PNAS, показали: интеллект действительно стабилен, но эта стабильность формируется не сразу. До трёх лет предсказать будущий уровень когнитивных способностей практически невозможно.
Что такое когнитивные способности и почему они важны
Когнитивные способности — это фундамент умственной деятельности: умение рассуждать, запоминать, решать задачи и адаптироваться к новым условиям. Они связаны не только с обучением, но и с профессиональными достижениями, здоровьем и социальными навыками.
Люди с более высокими когнитивными показателями чаще добиваются успеха в учёбе, быстрее осваивают сложные профессии и принимают взвешенные решения. Более того, высокий уровень когнитивных способностей помогает следовать медицинским рекомендациям, поддерживать здоровье и даже влияет на карьерный рост и доход.
Как проходило исследование
Работа велась в рамках долгосрочного проекта Колорадского университета, который изучает развитие близнецов с младенчества. В анализ вошли данные 1098 участников, из них 552 женщины.
Каждый участник проходил оценку когнитивных способностей в разные периоды жизни:
-
в младенчестве (7-9 месяцев);
-
в возрасте 1-2 лет;
-
в 3 года;
-
в 7 лет;
-
в 16 лет;
-
и наконец, около 29 лет.
Такой подход позволил учёным проследить, как интеллект формируется и какие факторы оказывают на него влияние — генетические или средовые.
"Результаты показывают, что генетические и средовые влияния на общие когнитивные способности демонстрируют значительную стабильность уже в возрасте 3 лет, но показатели младенческого когнитивного развития в меньшей степени прогнозируют когнитивные способности в будущем", — подчеркнул автор исследования Дэниел Э. Густавсон.
Когда интеллект становится устойчивым
Учёные обнаружили, что в возрасте до трёх лет показатели когнитивного развития лишь слабо связаны с умственными способностями взрослого человека. Два основных показателя — предпочтение новизны и ориентация на задачу - демонстрировали очень низкую корреляцию с когнитивными результатами в зрелом возрасте (0,16 и 0,18 соответственно).
После трёх лет ситуация менялась. С 7 лет и старше корреляция между результатами тестов в разные периоды жизни стала значительно выше — от 0,72 до 0,86. Это значит, что начиная примерно с дошкольного возраста уровень когнитивных способностей становится относительно постоянным и прогнозируемым.
Таблица: как менялась сила связи с возрастом
|Возрастная оценка
|Корреляция с когнитивными способностями в 29 лет
|1-2 года
|0,16-0,18
|3 года
|0,40
|7 лет
|0,72
|16 лет
|0,86
Чем старше участник становился, тем более устойчивыми оказывались его когнитивные показатели.
Роль генетики и среды
Близнецовые модели позволили определить, что около 22% различий в когнитивных способностях взрослых объясняются генетическими факторами, существовавшими уже к трём годам. Ещё 10% зависели от общей среды — например, условий жизни, уровня образования родителей и социального окружения.
Это говорит о том, что природа и воспитание действуют вместе: гены задают потенциал, а среда помогает его реализовать.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что интеллект определяется только наследственностью.
Последствие: недооценка роли обучения и условий среды.
Альтернатива: развивать когнитивные навыки через игры, чтение и общение уже в раннем возрасте.
-
Ошибка: оценивать умственное развитие по тестам для младенцев.
Последствие: ложные прогнозы и неправильная педагогическая стратегия.
Альтернатива: проводить наблюдения в динамике, начиная с трёх лет.
-
Ошибка: игнорировать влияние семьи и школы.
Последствие: снижение потенциала даже при хороших генетических данных.
Альтернатива: создание стимулирующей среды — книги, диалог, совместные задачи.
Как развивать когнитивные способности у детей
Учёные подчёркивают, что интеллект — не фиксированное качество. Хотя его стабильность повышается с возрастом, развивающая среда способна влиять на результат.
-
Чтение с раннего возраста. Даже простое рассматривание картинок активирует зоны мозга, связанные с речью и памятью.
-
Игры и общение. Совместные игры с родителями учат ребёнка планировать действия, решать проблемы и выстраивать причинно-следственные связи.
-
Физическая активность. Движение улучшает приток крови к мозгу и способствует нейропластичности.
-
Сон и питание. Недостаток сна или витаминов (особенно группы B и омега-3 жирных кислот) снижает когнитивную гибкость.
Плюсы и минусы исследования
|Плюсы
|Минусы
|Продолжительность наблюдения — 30 лет
|Все участники из одного региона (Колорадо)
|Большая выборка (1098 человек)
|Нельзя напрямую экстраполировать на другие культуры
|Использование близнецовых моделей
|Надёжность детских тестов ниже, чем взрослых
А что если… когнитивные способности можно усилить в любом возрасте?
Современные нейронауки подтверждают, что мозг сохраняет пластичность всю жизнь. Даже взрослые люди способны улучшать память, внимание и аналитические навыки через обучение, музыку, изучение языков и новые виды деятельности. Возможно, стабильность интеллекта — не приговор, а основа, на которую можно строить развитие.
FAQ
Можно ли по младенческим тестам предсказать уровень интеллекта взрослого?
Нет. Связь очень слабая — показатели становятся надёжными лишь после трёх лет.
Какие факторы сильнее влияют — гены или среда?
Оба играют роль: примерно четверть различий объясняется генетикой, а остальное — влиянием среды.
Можно ли повысить когнитивные способности?
Да. Регулярное обучение, физическая активность и здоровый сон улучшают когнитивные функции.
Мифы и правда
Миф: интеллект формируется при рождении и не меняется.
Правда: мозг развивается десятилетиями, и тренировки способны его улучшать.
Миф: тесты для младенцев точно предсказывают умственные способности.
Правда: их надёжность крайне низка.
Миф: гены полностью определяют интеллект.
Правда: среда и обучение играют не меньшую роль.
Исторический контекст
-
1920-1950-е годы: первые исследования наследуемости интеллекта.
-
1970-е: развитие близнецовых моделей.
-
XXI век: переход к многолетним лонгитюдным проектам с генетическим анализом.
Исследование колорадских учёных показало: интеллект не предопределён с рождения. Он формируется и стабилизируется в первые годы жизни, а затем сохраняет устойчивость благодаря взаимодействию генетики и среды. Этот вывод напоминает: развитие способностей — процесс, который начинается рано, но продолжается всю жизнь.
