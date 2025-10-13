30 лет наблюдений за близнецами шокировали: интеллект формируется не так, как думали

Можно ли предсказать умственные способности взрослого человека, наблюдая за ним в младенчестве? Учёные из Колорадо решили найти ответ на этот вопрос и провели крупнейшее лонгитюдное исследование близнецов, проследив развитие их когнитивных способностей на протяжении трёх десятилетий.

Результаты, опубликованные в журнале PNAS, показали: интеллект действительно стабилен, но эта стабильность формируется не сразу. До трёх лет предсказать будущий уровень когнитивных способностей практически невозможно.

Что такое когнитивные способности и почему они важны

Когнитивные способности — это фундамент умственной деятельности: умение рассуждать, запоминать, решать задачи и адаптироваться к новым условиям. Они связаны не только с обучением, но и с профессиональными достижениями, здоровьем и социальными навыками.

Люди с более высокими когнитивными показателями чаще добиваются успеха в учёбе, быстрее осваивают сложные профессии и принимают взвешенные решения. Более того, высокий уровень когнитивных способностей помогает следовать медицинским рекомендациям, поддерживать здоровье и даже влияет на карьерный рост и доход.

Как проходило исследование

Работа велась в рамках долгосрочного проекта Колорадского университета, который изучает развитие близнецов с младенчества. В анализ вошли данные 1098 участников, из них 552 женщины.

Каждый участник проходил оценку когнитивных способностей в разные периоды жизни:

в младенчестве (7-9 месяцев);

в возрасте 1-2 лет;

в 3 года;

в 7 лет;

в 16 лет;

и наконец, около 29 лет.

Такой подход позволил учёным проследить, как интеллект формируется и какие факторы оказывают на него влияние — генетические или средовые.

"Результаты показывают, что генетические и средовые влияния на общие когнитивные способности демонстрируют значительную стабильность уже в возрасте 3 лет, но показатели младенческого когнитивного развития в меньшей степени прогнозируют когнитивные способности в будущем", — подчеркнул автор исследования Дэниел Э. Густавсон.

Когда интеллект становится устойчивым

Учёные обнаружили, что в возрасте до трёх лет показатели когнитивного развития лишь слабо связаны с умственными способностями взрослого человека. Два основных показателя — предпочтение новизны и ориентация на задачу - демонстрировали очень низкую корреляцию с когнитивными результатами в зрелом возрасте (0,16 и 0,18 соответственно).

После трёх лет ситуация менялась. С 7 лет и старше корреляция между результатами тестов в разные периоды жизни стала значительно выше — от 0,72 до 0,86. Это значит, что начиная примерно с дошкольного возраста уровень когнитивных способностей становится относительно постоянным и прогнозируемым.

Таблица: как менялась сила связи с возрастом

Возрастная оценка Корреляция с когнитивными способностями в 29 лет 1-2 года 0,16-0,18 3 года 0,40 7 лет 0,72 16 лет 0,86

Чем старше участник становился, тем более устойчивыми оказывались его когнитивные показатели.

Роль генетики и среды

Близнецовые модели позволили определить, что около 22% различий в когнитивных способностях взрослых объясняются генетическими факторами, существовавшими уже к трём годам. Ещё 10% зависели от общей среды — например, условий жизни, уровня образования родителей и социального окружения.

Это говорит о том, что природа и воспитание действуют вместе: гены задают потенциал, а среда помогает его реализовать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что интеллект определяется только наследственностью.

Последствие: недооценка роли обучения и условий среды.

Альтернатива: развивать когнитивные навыки через игры, чтение и общение уже в раннем возрасте. Ошибка: оценивать умственное развитие по тестам для младенцев.

Последствие: ложные прогнозы и неправильная педагогическая стратегия.

Альтернатива: проводить наблюдения в динамике, начиная с трёх лет. Ошибка: игнорировать влияние семьи и школы.

Последствие: снижение потенциала даже при хороших генетических данных.

Альтернатива: создание стимулирующей среды — книги, диалог, совместные задачи.

Как развивать когнитивные способности у детей

Учёные подчёркивают, что интеллект — не фиксированное качество. Хотя его стабильность повышается с возрастом, развивающая среда способна влиять на результат.

Чтение с раннего возраста. Даже простое рассматривание картинок активирует зоны мозга, связанные с речью и памятью.

Игры и общение. Совместные игры с родителями учат ребёнка планировать действия, решать проблемы и выстраивать причинно-следственные связи.

Физическая активность. Движение улучшает приток крови к мозгу и способствует нейропластичности.

Сон и питание. Недостаток сна или витаминов (особенно группы B и омега-3 жирных кислот) снижает когнитивную гибкость.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы Минусы Продолжительность наблюдения — 30 лет Все участники из одного региона (Колорадо) Большая выборка (1098 человек) Нельзя напрямую экстраполировать на другие культуры Использование близнецовых моделей Надёжность детских тестов ниже, чем взрослых

А что если… когнитивные способности можно усилить в любом возрасте?

Современные нейронауки подтверждают, что мозг сохраняет пластичность всю жизнь. Даже взрослые люди способны улучшать память, внимание и аналитические навыки через обучение, музыку, изучение языков и новые виды деятельности. Возможно, стабильность интеллекта — не приговор, а основа, на которую можно строить развитие.

FAQ

Можно ли по младенческим тестам предсказать уровень интеллекта взрослого?

Нет. Связь очень слабая — показатели становятся надёжными лишь после трёх лет.

Какие факторы сильнее влияют — гены или среда?

Оба играют роль: примерно четверть различий объясняется генетикой, а остальное — влиянием среды.

Можно ли повысить когнитивные способности?

Да. Регулярное обучение, физическая активность и здоровый сон улучшают когнитивные функции.

Мифы и правда

Миф: интеллект формируется при рождении и не меняется.

Правда: мозг развивается десятилетиями, и тренировки способны его улучшать.

Миф: тесты для младенцев точно предсказывают умственные способности.

Правда: их надёжность крайне низка.

Миф: гены полностью определяют интеллект.

Правда: среда и обучение играют не меньшую роль.

Исторический контекст

1920-1950-е годы: первые исследования наследуемости интеллекта. 1970-е: развитие близнецовых моделей. XXI век: переход к многолетним лонгитюдным проектам с генетическим анализом.

Исследование колорадских учёных показало: интеллект не предопределён с рождения. Он формируется и стабилизируется в первые годы жизни, а затем сохраняет устойчивость благодаря взаимодействию генетики и среды. Этот вывод напоминает: развитие способностей — процесс, который начинается рано, но продолжается всю жизнь.