Как спорт может улучшить успеваемость: удивительные результаты исследования

Задумывались ли вы, как физическая активность может повлиять на умственные способности? Ученые продолжают открывать новые грани этого вопроса, и недавнее исследование стало ярким подтверждением связи между спортом и когнитивными функциями у школьников.

Исследование и его результаты

В исследовании, которое длилось 36 недель, приняли участие более 426 школьников в возрасте от 7 до 12 лет. Дети были разделены на четыре группы:

аэробные тренировки

координационные упражнения

командные виды спорта

стандартная школьная программа

Каждая группа занималась по своей программе, и результаты оказались весьма интересными.

Влияние различных видов активности

Наибольшее положительное влияние на когнитивные способности школьников оказали координационные упражнения. Аэробика и командные виды спорта также продемонстрировали положительные результаты, но в меньшей степени.

Важно отметить, что возраст участников также сыграл значительную роль. Дети в возрасте 7-9 лет продемонстрировали улучшение когнитивной гибкости, в то время как старшие участники эксперимента (10-12 лет) в большей степени развивали свою рабочую память.

Таким образом, физическая активность не только способствует укреплению здоровья, но и значительно улучшает умственные способности детей. Это исследование подчеркивает важность интеграции спорта в образовательный процесс.