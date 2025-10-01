Кофе лечит и калечит: сколько чашек превращают бодрость в угрозу для сердца

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Его аромат и бодрящий эффект сделали его привычной частью утреннего ритуала для миллионов людей. Однако, как и любой продукт, кофе приносит пользу только в умеренных количествах. Доктор Мария Толстова предупредила, что чрезмерное увлечение этим напитком может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

"Нормой для здорового человека является 3-4 чашки напитка в день. Максимальной суточной дозой кофеина является 400 мг", — пояснила доктор Мария Толстова.

Как кофе влияет на организм

Кофеин стимулирует нервную систему, повышает концентрацию и помогает бороться с сонливостью. В небольших дозах он способствует активизации обмена веществ, улучшает настроение и даже защищает сердце и сосуды.

Но при избыточном употреблении кофе появляются риски:

учащенное сердцебиение и аритмия;

повышение давления;

раздражение слизистой желудка;

нарушение сна.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями сердца и ЖКТ.

Сравнение: умеренное и избыточное потребление кофе