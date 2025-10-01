Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кофе и кофейная гуща
Кофе и кофейная гуща
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 11:48

Кофе лечит и калечит: сколько чашек превращают бодрость в угрозу для сердца

Врач Толстова предупредила о рисках для сердца и ЖКТ при злоупотреблении кофе

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Его аромат и бодрящий эффект сделали его привычной частью утреннего ритуала для миллионов людей. Однако, как и любой продукт, кофе приносит пользу только в умеренных количествах. Доктор Мария Толстова предупредила, что чрезмерное увлечение этим напитком может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

"Нормой для здорового человека является 3-4 чашки напитка в день. Максимальной суточной дозой кофеина является 400 мг", — пояснила доктор Мария Толстова.

Как кофе влияет на организм

Кофеин стимулирует нервную систему, повышает концентрацию и помогает бороться с сонливостью. В небольших дозах он способствует активизации обмена веществ, улучшает настроение и даже защищает сердце и сосуды.

Но при избыточном употреблении кофе появляются риски:

  • учащенное сердцебиение и аритмия;

  • повышение давления;

  • раздражение слизистой желудка;

  • нарушение сна.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями сердца и ЖКТ.

Сравнение: умеренное и избыточное потребление кофе

Параметр Умеренное потребление (3-4 чашки) Избыточное потребление (>5 чашек)
Сердечно-сосудистая система Снижение риска ишемической болезни, поддержка сосудов Аритмии, гипертония
ЖКТ Стимуляция пищеварения, профилактика запоров Раздражение слизистой, гастрит
Нервная система Улучшение внимания, снижение риска болезни Паркинсона Перевозбуждение, бессонница
Общее самочувствие Бодрость и энергия Тревожность, усталость после "отката"

Советы шаг за шагом: как пить кофе без вреда

  1. Пейте кофе после еды, а не на голодный желудок.

  2. Не заменяйте напитком полноценный завтрак или обед.

  3. Следите за дозировкой: 3-4 чашки в день — оптимум для здорового человека.

  4. Отдавайте предпочтение натуральному кофе без сахара и жирных сливок.

  5. После 17:00 лучше отказаться от кофеина, чтобы не нарушать сон.

  6. Людям после инфаркта или инсульта рекомендуется исключить кофе из рациона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Кофе вместо завтрака → гастрит, изжога → полноценный прием пищи + кофе после.

  • Более 5 чашек в день → аритмия, повышение давления → ограничение до 3-4 чашек.

  • Кофе вечером → бессонница → травяной чай или какао.

А что если заменить кофе?

Тем, кто не может отказаться от утреннего ритуала, подойдут альтернативы: цикорий, матча, зеленый чай или какао. Эти напитки тоже содержат стимулирующие вещества, но действуют мягче.

