Кофе лечит и калечит: сколько чашек превращают бодрость в угрозу для сердца
Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Его аромат и бодрящий эффект сделали его привычной частью утреннего ритуала для миллионов людей. Однако, как и любой продукт, кофе приносит пользу только в умеренных количествах. Доктор Мария Толстова предупредила, что чрезмерное увлечение этим напитком может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
"Нормой для здорового человека является 3-4 чашки напитка в день. Максимальной суточной дозой кофеина является 400 мг", — пояснила доктор Мария Толстова.
Как кофе влияет на организм
Кофеин стимулирует нервную систему, повышает концентрацию и помогает бороться с сонливостью. В небольших дозах он способствует активизации обмена веществ, улучшает настроение и даже защищает сердце и сосуды.
Но при избыточном употреблении кофе появляются риски:
-
учащенное сердцебиение и аритмия;
-
повышение давления;
-
раздражение слизистой желудка;
-
нарушение сна.
Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями сердца и ЖКТ.
Сравнение: умеренное и избыточное потребление кофе
|Параметр
|Умеренное потребление (3-4 чашки)
|Избыточное потребление (>5 чашек)
|Сердечно-сосудистая система
|Снижение риска ишемической болезни, поддержка сосудов
|Аритмии, гипертония
|ЖКТ
|Стимуляция пищеварения, профилактика запоров
|Раздражение слизистой, гастрит
|Нервная система
|Улучшение внимания, снижение риска болезни Паркинсона
|Перевозбуждение, бессонница
|Общее самочувствие
|Бодрость и энергия
|Тревожность, усталость после "отката"
Советы шаг за шагом: как пить кофе без вреда
-
Пейте кофе после еды, а не на голодный желудок.
-
Не заменяйте напитком полноценный завтрак или обед.
-
Следите за дозировкой: 3-4 чашки в день — оптимум для здорового человека.
-
Отдавайте предпочтение натуральному кофе без сахара и жирных сливок.
-
После 17:00 лучше отказаться от кофеина, чтобы не нарушать сон.
-
Людям после инфаркта или инсульта рекомендуется исключить кофе из рациона.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Кофе вместо завтрака → гастрит, изжога → полноценный прием пищи + кофе после.
-
Более 5 чашек в день → аритмия, повышение давления → ограничение до 3-4 чашек.
-
Кофе вечером → бессонница → травяной чай или какао.
А что если заменить кофе?
Тем, кто не может отказаться от утреннего ритуала, подойдут альтернативы: цикорий, матча, зеленый чай или какао. Эти напитки тоже содержат стимулирующие вещества, но действуют мягче.
