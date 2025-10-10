Кофе лечит и старит одновременно: врачи рассказали, где проходит грань между пользой и вредом
Кофе — один из самых любимых напитков человечества. Утро, офисная пауза, встреча с друзьями — почти каждая ситуация сопровождается ароматной чашкой. По данным исследований, ежедневно в мире выпивается более двух миллиардов порций кофе. Этот напиток содержит более тысячи биологически активных веществ: кофеин, полифенолы, хлорогеновые кислоты, микроэлементы и антиоксиданты. При разумном употреблении кофе способен приносить пользу организму, но чрезмерная любовь к нему нередко оборачивается проблемами со сном, желудком и сердцем.
О том, какие кофейные напитки действительно полезны, а какие — стоит ограничить, рассказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани, нутрициолог Екатерина Гузман.
"Кофе — напиток с богатым составом, который при умеренном употреблении оказывает доказанное положительное влияние на здоровье сердца, печени, обмен веществ и нервной системы. Однако при превышении доз или индивидуальной чувствительности возможны нарушения сна, работы ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Умеренное и осознанное употребление кофе делает его частью здорового рациона", — пояснила нутрициолог Екатерина Гузман.
Чем полезен кофе
Современные исследования показывают: кофе может снижать риск некоторых хронических заболеваний. Антиоксиданты, содержащиеся в зёрнах, нейтрализуют свободные радикалы, защищая клетки от старения. Кроме того, кофеин стимулирует работу мозга, улучшает внимание и настроение, ускоряет обмен веществ.
Умеренные дозы кофе способствуют профилактике:
-
сердечно-сосудистых заболеваний;
-
сахарного диабета 2 типа;
-
болезней печени (в том числе цирроза);
-
болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Главное — не превышать допустимую норму кофеина и учитывать индивидуальные особенности организма.
Сколько кофеина в чашке
"В эспрессо содержится 60-80 мг кофеина. Классический напиток быстро повышает бодрость. Американо мягче на вкус, но по кофеину сопоставим с эспрессо. Капучино или латте гораздо калорийнее, особенно с сахаром или сиропом", — уточнила Екатерина Гузман.
Количество кофеина зависит не только от сорта и способа приготовления, но и от объёма напитка. Даже один и тот же сорт арабики может давать разный эффект — в зависимости от степени обжарки и плотности помола.
Таблица "Содержание кофеина в популярных напитках"
|Напиток
|Объем
|Кофеин (мг)
|Калорийность
|Эспрессо
|30 мл
|60-80
|~5 ккал
|Американо
|150-200 мл
|60-80
|~10 ккал
|Капучино
|200 мл
|60-70
|~150 ккал
|Латте
|250 мл
|60-70
|~200 ккал
|Кофе с сиропом
|250-300 мл
|60-80
|200-400 ккал
|Кофе без кофеина
|150 мл
|3-15
|~10 ккал
|Бамбл (кофе с апельсиновым соком)
|200 мл
|50-60
|~100 ккал
Бамбл: бодрость с цитрусовой ноткой
Относительно новый напиток — бамбл - сочетает эспрессо и апельсиновый сок. Такое соединение даёт интересный вкус и сочетает кофеин с витамином C, но далеко не всем подходит.
"Бамбл сочетает кофеин и витамин C, но может раздражать ЖКТ", — пояснила Гузман.
Кислая среда апельсинового сока усиливает выработку желудочного сока, поэтому людям с гастритом и рефлюксом стоит избегать таких экспериментов.
Оптимальная доза кофеина
"Оптимальная доза кофеина для взрослого — до 400 мг/сут (3-4 чашки кофе), для беременных — не более 200 мг/сут (EFSA, 2015)", — подчеркнула нутрициолог Екатерина Гузман.
400 мг — это средний безопасный предел, подтверждённый Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Превышение этой дозы может вызывать:
-
бессонницу;
-
учащённое сердцебиение;
-
раздражительность;
-
дрожь в руках;
-
боли в животе и изжогу.
Для людей с гипертонией, тревожными расстройствами, аритмией или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью рекомендуется уменьшить дозу или выбирать кофе без кофеина.
Частые вопросы
Можно ли пить кофе каждый день?
Да, при условии умеренности — не более 3-4 чашек и при отсутствии противопоказаний.
Какой кофе самый полезный?
Натуральный свежемолотый, приготовленный без сахара и сиропов.
Вредит ли растворимый кофе?
Не обязательно, но в нём меньше антиоксидантов и чаще присутствуют добавки.
Можно ли пить кофе при гастрите?
Только после еды и лучше слабой концентрации или без кофеина.
Кофе с молоком — это плохо?
Нет, наоборот: молоко снижает кислотность и улучшает усвоение питательных веществ.
