Кофе лечит и старит одновременно: врачи рассказали, где проходит грань между пользой и вредом

Кофе — один из самых любимых напитков человечества. Утро, офисная пауза, встреча с друзьями — почти каждая ситуация сопровождается ароматной чашкой. По данным исследований, ежедневно в мире выпивается более двух миллиардов порций кофе. Этот напиток содержит более тысячи биологически активных веществ: кофеин, полифенолы, хлорогеновые кислоты, микроэлементы и антиоксиданты. При разумном употреблении кофе способен приносить пользу организму, но чрезмерная любовь к нему нередко оборачивается проблемами со сном, желудком и сердцем.

О том, какие кофейные напитки действительно полезны, а какие — стоит ограничить, рассказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани, нутрициолог Екатерина Гузман.

"Кофе — напиток с богатым составом, который при умеренном употреблении оказывает доказанное положительное влияние на здоровье сердца, печени, обмен веществ и нервной системы. Однако при превышении доз или индивидуальной чувствительности возможны нарушения сна, работы ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Умеренное и осознанное употребление кофе делает его частью здорового рациона", — пояснила нутрициолог Екатерина Гузман.

Чем полезен кофе

Современные исследования показывают: кофе может снижать риск некоторых хронических заболеваний. Антиоксиданты, содержащиеся в зёрнах, нейтрализуют свободные радикалы, защищая клетки от старения. Кроме того, кофеин стимулирует работу мозга, улучшает внимание и настроение, ускоряет обмен веществ.

Умеренные дозы кофе способствуют профилактике:

сердечно-сосудистых заболеваний;

сахарного диабета 2 типа;

болезней печени (в том числе цирроза);

болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Главное — не превышать допустимую норму кофеина и учитывать индивидуальные особенности организма.

Сколько кофеина в чашке

"В эспрессо содержится 60-80 мг кофеина. Классический напиток быстро повышает бодрость. Американо мягче на вкус, но по кофеину сопоставим с эспрессо. Капучино или латте гораздо калорийнее, особенно с сахаром или сиропом", — уточнила Екатерина Гузман.

Количество кофеина зависит не только от сорта и способа приготовления, но и от объёма напитка. Даже один и тот же сорт арабики может давать разный эффект — в зависимости от степени обжарки и плотности помола.

Таблица "Содержание кофеина в популярных напитках"