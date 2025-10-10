Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:02

Кофе лечит и старит одновременно: врачи рассказали, где проходит грань между пользой и вредом

Минздрав Кубани: умеренное употребление кофе поддерживает работу сердца и печени

Кофе — один из самых любимых напитков человечества. Утро, офисная пауза, встреча с друзьями — почти каждая ситуация сопровождается ароматной чашкой. По данным исследований, ежедневно в мире выпивается более двух миллиардов порций кофе. Этот напиток содержит более тысячи биологически активных веществ: кофеин, полифенолы, хлорогеновые кислоты, микроэлементы и антиоксиданты. При разумном употреблении кофе способен приносить пользу организму, но чрезмерная любовь к нему нередко оборачивается проблемами со сном, желудком и сердцем.

О том, какие кофейные напитки действительно полезны, а какие — стоит ограничить, рассказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани, нутрициолог Екатерина Гузман.

"Кофе — напиток с богатым составом, который при умеренном употреблении оказывает доказанное положительное влияние на здоровье сердца, печени, обмен веществ и нервной системы. Однако при превышении доз или индивидуальной чувствительности возможны нарушения сна, работы ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Умеренное и осознанное употребление кофе делает его частью здорового рациона", — пояснила нутрициолог Екатерина Гузман.

Чем полезен кофе

Современные исследования показывают: кофе может снижать риск некоторых хронических заболеваний. Антиоксиданты, содержащиеся в зёрнах, нейтрализуют свободные радикалы, защищая клетки от старения. Кроме того, кофеин стимулирует работу мозга, улучшает внимание и настроение, ускоряет обмен веществ.

Умеренные дозы кофе способствуют профилактике:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;

  • сахарного диабета 2 типа;

  • болезней печени (в том числе цирроза);

  • болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Главное — не превышать допустимую норму кофеина и учитывать индивидуальные особенности организма.

Сколько кофеина в чашке

"В эспрессо содержится 60-80 мг кофеина. Классический напиток быстро повышает бодрость. Американо мягче на вкус, но по кофеину сопоставим с эспрессо. Капучино или латте гораздо калорийнее, особенно с сахаром или сиропом", — уточнила Екатерина Гузман.

Количество кофеина зависит не только от сорта и способа приготовления, но и от объёма напитка. Даже один и тот же сорт арабики может давать разный эффект — в зависимости от степени обжарки и плотности помола.

Таблица "Содержание кофеина в популярных напитках"

Напиток Объем Кофеин (мг) Калорийность
Эспрессо 30 мл 60-80 ~5 ккал
Американо 150-200 мл 60-80 ~10 ккал
Капучино 200 мл 60-70 ~150 ккал
Латте 250 мл 60-70 ~200 ккал
Кофе с сиропом 250-300 мл 60-80 200-400 ккал
Кофе без кофеина 150 мл 3-15 ~10 ккал
Бамбл (кофе с апельсиновым соком) 200 мл 50-60 ~100 ккал

Бамбл: бодрость с цитрусовой ноткой

Относительно новый напиток — бамбл - сочетает эспрессо и апельсиновый сок. Такое соединение даёт интересный вкус и сочетает кофеин с витамином C, но далеко не всем подходит.

"Бамбл сочетает кофеин и витамин C, но может раздражать ЖКТ", — пояснила Гузман.

Кислая среда апельсинового сока усиливает выработку желудочного сока, поэтому людям с гастритом и рефлюксом стоит избегать таких экспериментов.

Оптимальная доза кофеина

"Оптимальная доза кофеина для взрослого — до 400 мг/сут (3-4 чашки кофе), для беременных — не более 200 мг/сут (EFSA, 2015)", — подчеркнула нутрициолог Екатерина Гузман.

400 мг — это средний безопасный предел, подтверждённый Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Превышение этой дозы может вызывать:

  • бессонницу;

  • учащённое сердцебиение;

  • раздражительность;

  • дрожь в руках;

  • боли в животе и изжогу.

Для людей с гипертонией, тревожными расстройствами, аритмией или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью рекомендуется уменьшить дозу или выбирать кофе без кофеина.

Частые вопросы

Можно ли пить кофе каждый день?
Да, при условии умеренности — не более 3-4 чашек и при отсутствии противопоказаний.

Какой кофе самый полезный?
Натуральный свежемолотый, приготовленный без сахара и сиропов.

Вредит ли растворимый кофе?
Не обязательно, но в нём меньше антиоксидантов и чаще присутствуют добавки.

Можно ли пить кофе при гастрите?
Только после еды и лучше слабой концентрации или без кофеина.

Кофе с молоком — это плохо?
Нет, наоборот: молоко снижает кислотность и улучшает усвоение питательных веществ.

