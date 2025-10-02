Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:37

Напиток гениев и враг сердца: двойная природа кофе раскрыта врачами

Кофе остаётся одним из самых популярных напитков в мире. Его любят за бодрящий вкус, аромат и способность быстро повышать работоспособность. Но в обществе вокруг кофеина до сих пор существует множество споров: одни считают его "напитком здоровья", другие — причиной сердечно-сосудистых проблем. Истина, как всегда, находится посередине и зависит от количества.

"Умеренное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистой недостаточности, а также ишемической болезни сердца и приступов мерцательной аритмии", — пояснила врач-терапевт Мария Толстова.

Польза умеренного употребления кофе

Если не превышать допустимую норму кофеина, напиток приносит ощутимую пользу организму:

  • повышает концентрацию внимания и улучшает когнитивные функции;

  • стимулирует обмен веществ;

  • снижает риск диабета второго типа;

  • уменьшает вероятность болезни Паркинсона и Альцгеймера;

  • помогает поддерживать бодрость и работоспособность.

Когда кофе становится вредным

Чрезмерное употребление кофеина (более 400 мг в день, что соответствует примерно 5-6 чашкам крепкого напитка) способно вызвать:

  • учащённое сердцебиение;

  • повышение давления;

  • раздражение слизистой желудка;

  • усугубление сердечно-сосудистых заболеваний;

  • нарушения сна и тревожность.

Особенно важно ограничить кофе людям в период восстановления после инфаркта или инсульта.

Сравнение: польза и вред кофе

Употребление Польза Риски
Умеренное (до 3-4 чашек в день) Улучшение работы мозга, снижение риска диабета, бодрость Минимальные
Чрезмерное (более 5 чашек) Нет дополнительных плюсов Повышение давления, проблемы с сердцем и ЖКТ
Отказ от кофе Нет риска от кофеина Потеря антиоксидантных свойств, меньше стимуляции мозга

Советы шаг за шагом

  1. Ограничьте дневную норму кофе до 3-4 чашек.

  2. Не пейте кофе поздним вечером — это ухудшает сон.

  3. Добавляйте молоко или сливки, чтобы снизить раздражающее действие кофеина на желудок.

  4. Старайтесь выбирать качественные зерновые сорта и избегать растворимого кофе.

  5. При сердечно-сосудистых заболеваниях обсудите допустимое количество с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пить кофе вместо воды → обезвоживание и нагрузка на почки → чередовать с водой и травяными чаями.

  • Увлекаться энергетиками на основе кофеина → тахикардия и нервное перенапряжение → заменить натуральным кофе.

  • Продолжать пить много кофе после инфаркта → осложнения для сердца → перейти на цикорий или безкофеиновый кофе.

А что если…

А что если полностью отказаться от кофе? Такой шаг не повредит здоровью, если рацион сбалансирован. Но придётся искать другие источники бодрости: зелёный чай, физическая активность или контрастный душ.

FAQ

Сколько кофе безопасно пить в день?
До 400 мг кофеина, что соответствует 3-4 чашкам.

Что лучше: натуральный или растворимый кофе?
Натуральный более полезен, так как содержит меньше добавок и больше антиоксидантов.

Можно ли пить кофе гипертоникам?
Только в ограниченных количествах и под контролем давления.

