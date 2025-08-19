Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кофейный напиток с вареньем из сосновых шишек
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:14

Кофе лечит и вредит одновременно: где проходит грань пользы и опасности

Павел Бережанский: взрослому безопасно не более двух чашек эспрессо в день

Утро без чашки кофе — для многих уже не утро. А если позволить себе еще один эспрессо в обед, а вечером — капучино? В какой момент кофе перестает быть полезным и начинает вредить?

Норма кофе для взрослого человека

Доктор медицинских наук Павел Бережанский (Сеченовский университет) уточняет: безопасная дозировка кофеина довольно ограничена.

"По нормам взрослый человек может употреблять не более двух эспрессо в сутки. Если в разбавленном виде, то это две порции по 150 мл американо или капучино".

Для понимания: эспрессо — это 25-30 мл крепкого напитка, который служит основой для других видов кофе (американо, капучино, латте).

Польза кофе: антиоксидант и "вирусный щит”

Кофе содержит кофеиновые кислоты — природные антиоксиданты, которые обладают выраженным противовирусным эффектом. Именно поэтому умеренное употребление может быть полезным для иммунной системы.

Кому пить кофе не стоит

Бережанский предупреждает, что кофе противопоказан людям:

  • с заболеваниями почек;
  • при нарушении обмена мочевой кислоты;
  • при нервно-артритическом диатезе.

"В этих случаях употребление кофе надо обсудить со своим врачом", — напоминает специалист.

Важно помнить

Кофеин стимулирует кровоток через почки, обладает мочегонным эффектом и выводит жидкость.
Поэтому при ежедневном употреблении кофе стоит увеличить объём воды в рационе.

Как сделать кофе более полезным

  • не добавляйте сахар и сиропы;
  • используйте молоко низкой жирности;
  • не превышайте 2 чашек в день.

