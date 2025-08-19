Кофе лечит и вредит одновременно: где проходит грань пользы и опасности
Утро без чашки кофе — для многих уже не утро. А если позволить себе еще один эспрессо в обед, а вечером — капучино? В какой момент кофе перестает быть полезным и начинает вредить?
Норма кофе для взрослого человека
Доктор медицинских наук Павел Бережанский (Сеченовский университет) уточняет: безопасная дозировка кофеина довольно ограничена.
"По нормам взрослый человек может употреблять не более двух эспрессо в сутки. Если в разбавленном виде, то это две порции по 150 мл американо или капучино".
Для понимания: эспрессо — это 25-30 мл крепкого напитка, который служит основой для других видов кофе (американо, капучино, латте).
Польза кофе: антиоксидант и "вирусный щит”
Кофе содержит кофеиновые кислоты — природные антиоксиданты, которые обладают выраженным противовирусным эффектом. Именно поэтому умеренное употребление может быть полезным для иммунной системы.
Кому пить кофе не стоит
Бережанский предупреждает, что кофе противопоказан людям:
- с заболеваниями почек;
- при нарушении обмена мочевой кислоты;
- при нервно-артритическом диатезе.
"В этих случаях употребление кофе надо обсудить со своим врачом", — напоминает специалист.
Важно помнить
Кофеин стимулирует кровоток через почки, обладает мочегонным эффектом и выводит жидкость.
Поэтому при ежедневном употреблении кофе стоит увеличить объём воды в рационе.
Как сделать кофе более полезным
- не добавляйте сахар и сиропы;
- используйте молоко низкой жирности;
- не превышайте 2 чашек в день.
