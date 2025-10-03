Одна привычка с утра — и уровень холестерина растёт незаметно

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, без которого многие не представляют утро. Но врачи предупреждают: не всё так безобидно. Врач-терапевт "СМ-Клиника" Мария Толстова рассказала, какие вещества в кофе могут влиять на уровень холестерина и почему стоит внимательно относиться к способу приготовления.

"В отличие от зернового и растворимого кофе, напиток из кофемашины содержит дитерпены — кафестол и кахвеол, которые повышают уровень вредного холестерина в крови", — пояснила Толстова.

Чем опасен кофе из кофемашины

Главная проблема заключается в особых соединениях — дитерпенах (кафестол и кахвеол). Они повышают уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск образования бляшек в сосудах, атеросклероза, ишемической болезни сердца и инсультов.

Причина в том, что не все кофемашины способны качественно фильтровать напиток. Если фильтрация недостаточна, вредные вещества остаются в готовой чашке.

Растворимый кофе и акриламид

Толстова обратила внимание и на другой риск — акриламид. Это соединение образуется при обжарке и в больших количествах содержится в растворимом кофе.

В зерновом кофе — умеренные дозы.

В растворимом — в 2 раза больше.

Акриламид потенциально опасен для нервной системы и может быть связан с онкологическими процессами.

Сравнение видов кофе