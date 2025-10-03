Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кофе и кофейная гуща
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:12

Одна привычка с утра — и уровень холестерина растёт незаметно

Врач Мария Толстова: кофе из кофемашины повышает уровень вредного холестерина

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, без которого многие не представляют утро. Но врачи предупреждают: не всё так безобидно. Врач-терапевт "СМ-Клиника" Мария Толстова рассказала, какие вещества в кофе могут влиять на уровень холестерина и почему стоит внимательно относиться к способу приготовления.

"В отличие от зернового и растворимого кофе, напиток из кофемашины содержит дитерпены — кафестол и кахвеол, которые повышают уровень вредного холестерина в крови", — пояснила Толстова.

Чем опасен кофе из кофемашины

Главная проблема заключается в особых соединениях — дитерпенах (кафестол и кахвеол). Они повышают уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск образования бляшек в сосудах, атеросклероза, ишемической болезни сердца и инсультов.

Причина в том, что не все кофемашины способны качественно фильтровать напиток. Если фильтрация недостаточна, вредные вещества остаются в готовой чашке.

Растворимый кофе и акриламид

Толстова обратила внимание и на другой риск — акриламид. Это соединение образуется при обжарке и в больших количествах содержится в растворимом кофе.

  • В зерновом кофе — умеренные дозы.

  • В растворимом — в 2 раза больше.

Акриламид потенциально опасен для нервной системы и может быть связан с онкологическими процессами.

Сравнение видов кофе

Вид кофе Особенности Потенциальный риск
Кофе из кофемашины Яркий вкус, быстрый способ приготовления Дитерпены повышают холестерин
Зерновой Качественный продукт при правильной обжарке Умеренное количество акриламида
Растворимый Удобство, дешевизна Больше акриламида, чем в зерновом

Советы шаг за шагом: как снизить риски

  1. Выбирать кофемашины с качественной фильтрацией.

  2. Не злоупотреблять кофе — оптимально 1-2 чашки в день.

  3. Отдавать предпочтение свежемолотым зернам.

  4. Растворимый кофе употреблять умеренно, выбирая проверенные бренды.

  5. При проблемах с холестерином — обсуждать допустимую норму кофе с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пить кофе литрами → повышение холестерина, перегрузка сердца → альтернатива: ограничить количество и чередовать с чаем.

  • Использовать дешёвый растворимый кофе → риск накопления акриламида → альтернатива: качественные зерна и правильное заваривание.

  • Игнорировать фильтрацию в кофемашине → попадание дитерпенов в напиток → альтернатива: бумажные фильтры или френч-пресс.

А что если отказаться от кофе?

Полный отказ не обязателен. Чаще всего достаточно снизить количество и выбрать более безопасные варианты приготовления. Заменой могут стать цикорий, травяные чаи или матча, которые бодрят мягче и без лишней нагрузки на сосуды.

FAQ

Сколько кофе безопасно пить в день?
Обычно не более 2-3 чашек, но при проблемах с сердцем и сосудами норму определяет врач.

Что лучше — растворимый или зерновой кофе?
Зерновой при правильном приготовлении безопаснее, чем растворимый.

Можно ли снизить вред от кофе?
Да, использовать фильтры, не превышать норму и выбирать качественные зерна.

