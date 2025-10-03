Одна привычка с утра — и уровень холестерина растёт незаметно
Кофе — один из самых популярных напитков в мире, без которого многие не представляют утро. Но врачи предупреждают: не всё так безобидно. Врач-терапевт "СМ-Клиника" Мария Толстова рассказала, какие вещества в кофе могут влиять на уровень холестерина и почему стоит внимательно относиться к способу приготовления.
"В отличие от зернового и растворимого кофе, напиток из кофемашины содержит дитерпены — кафестол и кахвеол, которые повышают уровень вредного холестерина в крови", — пояснила Толстова.
Чем опасен кофе из кофемашины
Главная проблема заключается в особых соединениях — дитерпенах (кафестол и кахвеол). Они повышают уровень "плохого" холестерина, что увеличивает риск образования бляшек в сосудах, атеросклероза, ишемической болезни сердца и инсультов.
Причина в том, что не все кофемашины способны качественно фильтровать напиток. Если фильтрация недостаточна, вредные вещества остаются в готовой чашке.
Растворимый кофе и акриламид
Толстова обратила внимание и на другой риск — акриламид. Это соединение образуется при обжарке и в больших количествах содержится в растворимом кофе.
-
В зерновом кофе — умеренные дозы.
-
В растворимом — в 2 раза больше.
Акриламид потенциально опасен для нервной системы и может быть связан с онкологическими процессами.
Сравнение видов кофе
|Вид кофе
|Особенности
|Потенциальный риск
|Кофе из кофемашины
|Яркий вкус, быстрый способ приготовления
|Дитерпены повышают холестерин
|Зерновой
|Качественный продукт при правильной обжарке
|Умеренное количество акриламида
|Растворимый
|Удобство, дешевизна
|Больше акриламида, чем в зерновом
Советы шаг за шагом: как снизить риски
-
Выбирать кофемашины с качественной фильтрацией.
-
Не злоупотреблять кофе — оптимально 1-2 чашки в день.
-
Отдавать предпочтение свежемолотым зернам.
-
Растворимый кофе употреблять умеренно, выбирая проверенные бренды.
-
При проблемах с холестерином — обсуждать допустимую норму кофе с врачом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Пить кофе литрами → повышение холестерина, перегрузка сердца → альтернатива: ограничить количество и чередовать с чаем.
-
Использовать дешёвый растворимый кофе → риск накопления акриламида → альтернатива: качественные зерна и правильное заваривание.
-
Игнорировать фильтрацию в кофемашине → попадание дитерпенов в напиток → альтернатива: бумажные фильтры или френч-пресс.
А что если отказаться от кофе?
Полный отказ не обязателен. Чаще всего достаточно снизить количество и выбрать более безопасные варианты приготовления. Заменой могут стать цикорий, травяные чаи или матча, которые бодрят мягче и без лишней нагрузки на сосуды.
FAQ
Сколько кофе безопасно пить в день?
Обычно не более 2-3 чашек, но при проблемах с сердцем и сосудами норму определяет врач.
Что лучше — растворимый или зерновой кофе?
Зерновой при правильном приготовлении безопаснее, чем растворимый.
Можно ли снизить вред от кофе?
Да, использовать фильтры, не превышать норму и выбирать качественные зерна.
