Почему стоит добавлять какао в утренний кофе: раскрываем три ключевых преимущества напитка

Утренний заряд бодрости можно получить с помощью кофе. Этот напиток не только эффективно выполняет свою задачу, но и радует насыщенным вкусом. Именно поэтому кофе так популярен по утрам.

Однако многие не задумываются о том, что можно сделать вкус кофе ещё лучше. Добавив в напиток всего один дополнительный ингредиент, вы сможете раскрыть его аромат по-новому.

Отличным дополнением к кофе станет какао. Просто добавьте ложку какао-порошка в чашку перед тем, как заварить кофе.

Такой напиток будет иметь три явных преимущества перед традиционным утренним кофе.

Во-первых, вкус станет более насыщенным и приятным, что добавит удовольствия от утреннего ритуала.

Во-вторых, какао-кофейная смесь обеспечит более сильный заряд бодрости.

В-третьих, напиток окажет положительное влияние на внешний вид. Какао содержит флавоноиды, которые улучшают кровообращение и состояние кожи.

В результате вы будете чувствовать себя бодрее и выглядеть лучше.

Фото: flickr.com/Camila Tamara Silva Sepúlveda (CC BY-SA 2.0 license)