Диетолог Елена Соломатина обсудила пользу и потенциальный вред кофе. Кофе может снижать уровень воспалительного стресса и помогать в профилактике сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, однако его избыточное употребление может негативно сказаться на нервной системе и вызвать бессонницу.
Особую осторожность следует соблюдать людям с высоким кровяным давлением, в состоянии стресса, с эмоциональной нестабильностью и заболеваниями щитовидной железы, такими как тиреотоксикоз.
Кофе также не рекомендуется употреблять на голодный желудок, так как это может повредить слизистую пищеварительного тракта.
Фото: commons.wikimedia.org/Nayan j Nath (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Из-за поселения хомяков застройщик в Германии потратит лишние €2,5 млн
В немецком городе Эрфурт местные органы управления планируют выделить значительную сумму в размере 2,5 миллиона евро на перемещение популяции диких хомяков. Это решение связано с необходимостью расширения территории одного из образовательных учреждений, как сообщает германское издание Thüringer Allgemeine.
В ЮАР 14 человек погибли при лесных пожарах
В провинции Квазулу-Наталь в ЮАР зафиксирована трагедия: за последнюю неделю в результате обширных лесных пожаров погибло не менее 14 человек.
В Госдуму внесен законопроект, определяющий сталкинг и травлю
В Госдуму России внесен законопроект, определяющий и наказывающий сталкинг и травлю.
Педиатр Зайниддинова: Детям можно мочить пробу Манту
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова рассказала, стоит ли делать Манту ребенку.