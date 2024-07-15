Диетолог Елена Соломатина обсудила пользу и потенциальный вред кофе. Кофе может снижать уровень воспалительного стресса и помогать в профилактике сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, однако его избыточное употребление может негативно сказаться на нервной системе и вызвать бессонницу.

Особую осторожность следует соблюдать людям с высоким кровяным давлением, в состоянии стресса, с эмоциональной нестабильностью и заболеваниями щитовидной железы, такими как тиреотоксикоз.

Кофе также не рекомендуется употреблять на голодный желудок, так как это может повредить слизистую пищеварительного тракта.

Фото: commons.wikimedia.org/Nayan j Nath (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)