Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:31

Обычная кофейная гуща — теперь из неё делают то, что раньше стоило миллионы

Университет RMIT: биоуголь из кофейной гущи снижает потребление песка в строительстве

Каждое утро миллионы людей начинают день с чашки ароматного кофе, не задумываясь о том, куда уходит оставшаяся в кофеварке кофейная гуща. А между тем, этот тёмный осадок может стать ключом к новому поколению устойчивого строительства. Благодаря прорыву австралийских учёных, кофейные отходы обрели вторую жизнь — теперь они укрепляют бетон и вносят вклад в циклическую экономику.

От чашки кофе — к бетону: как работает инновация?

Исследователи из Университета RMIT в Австралии сосредоточились на переработке органических отходов и неожиданно вышли на строительную индустрию. Они применили метод пиролиза, нагревая кофейную гущу до 350 °C, чтобы превратить её в биоуголь — порошкообразное вещество с уникальными свойствами.

Этот биоуголь, добавленный в бетонную смесь, увеличивает прочность материала до 30% и уменьшает потребность в использовании песка — ресурса, который становится всё более дефицитным. Таким образом, простая кофейная гуща становится не только строительным компонентом, но и мощным примером эффективной переработки.

Что делает кофейный биоуголь особенным?

Преимущества использования биоугля в строительстве:

  • Упрочнение бетона до 30%
  • Снижение использования природного песка
  • Утилизация почти 10 млрд кг кофейных отходов в год
  • Уменьшение выбросов парниковых газов
  • Участие в цикле экологически замкнутой экономики

Благодаря своим физическим свойствам, биоуголь способствует не только прочности конструкций, но и их экологичности. Он способен поглощать загрязняющие вещества из окружающей среды и связывать углерод, предотвращая его попадание в атмосферу в виде CO₂.

Новая жизнь отходам: как это работает?

После пиролиза кофейная масса полностью меняет структуру. Полученный порошок вмешивается в стандартную бетонную смесь. Это не просто переработка — это модификация бетона, которая не снижает его механические свойства, а, напротив, усиливает их.

"Мы не просто избавляемся от отходов, мы создаём из них ресурс", — подчёркивают исследователи из RMIT.

Вклад в устойчивую архитектуру и климат

Использование биоугля вместо части цементного сырья помогает уменьшить углеродный след строительства. Производство цемента по-прежнему остаётся одним из главных источников выбросов CO₂, а новая технология способна снизить это негативное влияние без ущерба для качества материалов.

Кроме того, бетон с добавлением биоугля лучше справляется с загрязнениями в городской среде, улучшая общее состояние воздуха и снижая воздействие на здоровье.

Почему это важно для строительной отрасли?

Современная инфраструктура требует новых решений: надёжных, экономичных и экологичных. Биоуголь из кофейной гущи может стать тем самым элементом, который соединит переработку с высоким качеством и устойчивостью.

Это особенно актуально в эпоху стареющих городских конструкций и необходимости быстро внедрять устойчивые технологии. Новое поколение бетона, обогащённого отходами, способно поддерживать долговечность зданий, снижать потребление ресурсов и быть шагом к устойчивым городам.

Что ещё предстоит выяснить?

Хотя технология уже показала впечатляющие результаты, остаются нерешённые вопросы:

  • Как бетон с биоуглём поведёт себя в разных климатических условиях?
  • Насколько он устойчив к влаге и коррозии?
  • Какие логистические решения потребуются для сбора и переработки огромного объёма кофейных отходов?

Исследователи подчёркивают необходимость дополнительных испытаний, прежде чем технология будет масштабирована и внедрена повсеместно.

"Чтобы интеграция произошла успешно, нужно участие всех — от кофейных компаний до строителей", — отмечают авторы проекта.

Идея использовать то, что раньше считалось мусором, как ресурс — это не просто шаг в сторону устойчивости. Это изменение парадигмы, которое может навсегда изменить облик будущих городов.

