Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кофе
Кофе
© unsplash.com by shche_ team is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:35

Молочный кофе обойдется как лакшери напиток: почему кубанцы платят в 1,5 раза больше

Кофе в Краснодарском крае подорожал на 31% за год — ЕМИСС

В ноябре 2025 года килограмм молотого кофе и кофе в зернах в Краснодарском крае стоил 2 тыс. рублей, что на 31% больше, чем в аналогичном месяце 2024 года. Такие данные привела "Деловая газета. Юг", опираясь на информацию из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В ноябре 2024 года стоимость кофе на Кубани составляла 1,5 тыс. рублей за килограмм.

Рост цен на кофе в Краснодарском крае и Ростовской области

Средняя стоимость кофе в Краснодарском крае за год увеличилась на треть. В Ростовской области также был зафиксирован схожий рост — до 2,15 тыс. рублей за килограмм молотого и зернового кофе, что на 34% больше по сравнению с 1,6 тыс. рублей в ноябре 2024 года. Этот рост цен в обоих регионах Южного федерального округа подтверждает общую тенденцию повышения стоимости кофе в регионе.

Тренды роста цен по Южному федеральному округу

В целом по Южному федеральному округу (ЮФО) наблюдается аналогичное повышение цен на кофе. В ноябре 2025 года стоимость 1 кг молотого и зернового кофе составила около 2 тыс. рублей, что также на 30% больше, чем в 2024 году. Это свидетельствует о значительном удорожании продукта на фоне инфляционных процессов и изменений на мировом рынке кофе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крымский Новый год отметят хороводом и ярмаркой в Симферополе вчера в 20:10
Не ярмарка, а традиция: в Симферополе запускают новый формат новогоднего праздника

В Симферополе готовят фестиваль, который должен вернуть традиции Крымского Нового года через кухню, ремесла и семейные праздники.

Читать полностью » Власти Кубани утвердили новые налоговые льготы на три года вчера в 20:06
Налоги пойдут на паузу: Кубань утвердила льготы сразу на три года вперёд

В Краснодарском крае утвердили налоговые льготы на 2026–2028 годы — меры затронут бизнес, инвесторов и социально значимые категории граждан.

Читать полностью » Краснодарский край масштабно проверяет здоровье жителей — данные минздрава вчера в 20:00
Проверили почти весь край: Кубань показала рекордный размах медицинских осмотров

Почти 4 млн жителей Кубани с начала года прошли диспансеризацию — в регионе делают ставку на раннюю диагностику и профилактику.

Читать полностью » Краснодарский край вошёл в лидеры регионов по росту цен вчера в 19:55
Южный регион с северными ценами: Кубань удивила экономистов

Краснодарский край оказался среди регионов с самым быстрым ростом цен, заметно опередив соседей по Югу России.

Читать полностью » В Краснодарском крае появился туристический автобус для маломобильных туристов вчера в 19:50
То, чего давно ждали: на Кубани сделали важный шаг для особенных туристов

В Краснодарском крае туристскому центру передали адаптированный автобус для маломобильных жителей, усиливая доступность экскурсий и маршрутов.

Читать полностью » В декабре в морях у Кубани зафиксировали сезонное охлаждение — Краснодарский ЦГМС 14.12.2025 в 21:34
Теплая вода ушла без прощаний: у побережья Кубани море быстро теряет градусы

После мощной волны холода Черное и Азовское моря у берегов Кубани резко остудились, местами вода приблизилась к ледяной.

Читать полностью » Число оформленных кредитных карт в Крыму снизилось на 21% — ОКБ 14.12.2025 в 21:30
Лимиты режут, желания пропадают: что происходит с кредитками в Крыму

В Крыму в ноябре резко сократилось число оформленных кредитных карт — рынок следует общероссийскому тренду снижения лимитов.

Читать полностью » Отложенный спрос привёл к росту турпотока в Крым — турэксперт Тарасенко 14.12.2025 в 21:26
Крым вернулся в топ — и это не случайность: что снова тянет туристов на полуостров

Эксперт назвал три ключевых фактора, благодаря которым Крым укрепил позиции одного из главных туристических направлений России.

Читать полностью »

Новости
Общество
В Госдуме отметили ответственность за трагедию в Успенской СОШ на руководство школы
ЮФО
Бюджетные искусственные елки в Крыму стоят от 1 950 до 8 250 рублей
Россия
Юнашев LIVE: Песков сообщил, что РФ не хочет давать Украине передышку
ЮФО
В Крыму мошенники обманули 49 человек на 20 миллионов рублей за неделю — МВД
Дом
Профилактическая стирка без белья помогает удалять налёт и бактерии — эксперты по быту
Общество
Магазины нарушают запреты на ночную продажу алкоголя в регионах — Шапкин
ЮФО
В Краснодарском крае открыт рекордный спрос на специалистов в сфере маркетинга — hh.ru
Авто и мото
Крепления козырька подходят для фиксации шторок — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet