Молочный кофе обойдется как лакшери напиток: почему кубанцы платят в 1,5 раза больше

В ноябре 2025 года килограмм молотого кофе и кофе в зернах в Краснодарском крае стоил 2 тыс. рублей, что на 31% больше, чем в аналогичном месяце 2024 года. Такие данные привела "Деловая газета. Юг", опираясь на информацию из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В ноябре 2024 года стоимость кофе на Кубани составляла 1,5 тыс. рублей за килограмм.

Рост цен на кофе в Краснодарском крае и Ростовской области

Средняя стоимость кофе в Краснодарском крае за год увеличилась на треть. В Ростовской области также был зафиксирован схожий рост — до 2,15 тыс. рублей за килограмм молотого и зернового кофе, что на 34% больше по сравнению с 1,6 тыс. рублей в ноябре 2024 года. Этот рост цен в обоих регионах Южного федерального округа подтверждает общую тенденцию повышения стоимости кофе в регионе.

Тренды роста цен по Южному федеральному округу

В целом по Южному федеральному округу (ЮФО) наблюдается аналогичное повышение цен на кофе. В ноябре 2025 года стоимость 1 кг молотого и зернового кофе составила около 2 тыс. рублей, что также на 30% больше, чем в 2024 году. Это свидетельствует о значительном удорожании продукта на фоне инфляционных процессов и изменений на мировом рынке кофе.