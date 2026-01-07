Спальные районы ждут своего кофе: где в Ростове искать белые пятна для нового бизнеса

Кофе в Ростовской области постепенно перестает быть доступной мелочью и все заметнее отражает инфляционные и потребительские тенденции в сфере общепита. За последний год привычная чашка напитка ощутимо подорожала, при этом спрос на кофейни продолжает расти. Об этом сообщает издание "РБК Ростов" со ссылкой на данные отраслевой аналитики.

Как изменилась цена на кофе

В декабре 2025 года средняя стоимость чашки кофе в заведениях общепита Ростовской области достигла 209 рублей, что на 17 процентов выше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие расчеты представил аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Аналитики отмечают, что структура спроса остается стабильной. Более 80 процентов продаж приходится на молочные напитки — прежде всего капучино и латте. Классический черный кофе заказывают значительно реже, что характерно для большинства регионов России.

Что покупают вместе с кофе

Рост цен не привел к сокращению сопутствующих продаж. Напротив, кофе по-прежнему остается частью комплексного заказа. Чаще всего вместе с напитком посетители приобретают бутерброды, выпечку и торты, что делает кофейни точками не только быстрого перекуса, но и короткого отдыха.

Эксперты подчеркивают, что именно дополнительные позиции в чеке позволяют заведениям сглаживать влияние роста себестоимости и удерживать рентабельность бизнеса даже при подорожании сырья и аренды.

Рынок кофеен продолжает расширяться

Несмотря на рост цен, число кофеен в регионе увеличивается. По данным сервиса "Контур.Фокус", по итогам 2025 года в Ростовской области работали 513 кофеен, что на 11,5 процента больше, чем годом ранее. За год в регионе открылось 151 новое заведение, тогда как 88 кофеен прекратили работу.

В "Платформе ОФД" считают, что потенциал дальнейшего роста рынка сохраняется. Высокий потенциал роста кофейного бизнеса кроется в грамотном выборе локаций в спальных районах городов, где много "белых пятен”, не занятых кофейнями.