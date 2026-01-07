Кофе бьёт по кошельку: повседневная привычка в Ставрополье резко выросла в цене

Рост цен на привычные повседневные товары всё заметнее отражается на расходах жителей регионов, и даже утренний кофе перестаёт быть мелочью. В Ставропольском крае за год стоимость напитка в заведениях общепита выросла двузначными темпами, что хорошо иллюстрирует общее удорожание услуг. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Сколько стоит кофе в ставропольском общепите

По данным аналитиков, в декабре 2025 года средняя стоимость чашки кофе в заведениях общественного питания Ставропольского края составила 217 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года цена выросла на 15%, что превышает динамику предыдущих лет.

Эксперты отмечают, что подорожание связано сразу с несколькими факторами. Среди них — рост себестоимости сырья, увеличение затрат на логистику и обслуживание, а также общее повышение издержек в сфере общепита.

Что покупают вместе с кофе

Аналитика продаж показывает, что кофе по-прежнему редко покупают в одиночку. Чаще всего к напитку посетители заведений добавляют сэндвичи и выпечку, что формирует дополнительный средний чек и поддерживает выручку кафе.

При этом структура спроса на сами напитки остаётся стабильной. Более 80% всех продаж приходится на так называемую "белую чашку" — капучино, латте и другие молочные кофейные напитки, которые остаются самыми популярными у потребителей.

Изменение потребительских привычек

Рост цен постепенно влияет на поведение гостей заведений. Эксперты рынка отмечают, что часть потребителей стала внимательнее относиться к выбору формата заведений и чаще сравнивает цены, не отказываясь при этом от привычных вкусов.

В то же время устойчивый спрос на молочные кофейные напитки говорит о том, что кофе остаётся важной частью городской культуры и повседневного досуга. Даже при росте стоимости потребители продолжают включать его в регулярные траты, адаптируясь к новым ценовым условиям.