Хронический гастрит у каждого второго: какие привычки его запускают
Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в своём Telegram-канале предупредила: утренний кофе на голодный желудок и завтрак из фастфуда или сладкой выпечки — прямой путь к проблемам с желудком и кишечником. По её словам, сегодня гастритом страдает почти каждый второй взрослый человек.
Чем опасен кофе на пустой желудок
"Если это повторяется каждый день — воспаление становится хроническим", — пишет врач.
Она пояснила, что кофе на голодный желудок повреждает слизистую, а со временем это может привести не только к гастриту, но и к нарушению усвоения витаминов, постоянной слабости, образованию язвы и даже развитию онкологии.
Алкоголь и сахар — враги кишечника
Проблемы затрагивают и кишечник. Этиловый спирт напрямую раздражает слизистую и разрушает баланс микробиоты, что усиливает воспаление.
Не менее вреден и избыток сахара: сладости и выпечка создают среду, которая препятствует размножению полезных бактерий. В итоге в кишечнике образуется токсичный налёт, который специалисты сравнивают с "ржавчиной".
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Лебедева перечислила тревожные признаки, которые нельзя игнорировать:
- слабость и усталость;
- тяжесть после еды;
- снижение аппетита;
- сбои в работе кишечника.
Чем заменить вредные привычки
Врач советует отказаться от утреннего кофе натощак. Гораздо полезнее начинать день с белковой пищи, клетчатки и продуктов, богатых полезными жирами.
