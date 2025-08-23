Хронический гастрит у каждого второго: какие привычки его запускают

Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева в своём Telegram-канале предупредила: утренний кофе на голодный желудок и завтрак из фастфуда или сладкой выпечки — прямой путь к проблемам с желудком и кишечником. По её словам, сегодня гастритом страдает почти каждый второй взрослый человек.

Чем опасен кофе на пустой желудок

"Если это повторяется каждый день — воспаление становится хроническим", — пишет врач.

Она пояснила, что кофе на голодный желудок повреждает слизистую, а со временем это может привести не только к гастриту, но и к нарушению усвоения витаминов, постоянной слабости, образованию язвы и даже развитию онкологии.

Алкоголь и сахар — враги кишечника

Проблемы затрагивают и кишечник. Этиловый спирт напрямую раздражает слизистую и разрушает баланс микробиоты, что усиливает воспаление.

Не менее вреден и избыток сахара: сладости и выпечка создают среду, которая препятствует размножению полезных бактерий. В итоге в кишечнике образуется токсичный налёт, который специалисты сравнивают с "ржавчиной".

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Лебедева перечислила тревожные признаки, которые нельзя игнорировать:

слабость и усталость;

тяжесть после еды;

снижение аппетита;

сбои в работе кишечника.

Чем заменить вредные привычки

Врач советует отказаться от утреннего кофе натощак. Гораздо полезнее начинать день с белковой пищи, клетчатки и продуктов, богатых полезными жирами.