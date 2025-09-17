Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с утренним кофе
Девушка с утренним кофе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:55

Почему от кофе мутит? Дело не в крепости напитка

Клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман объяснила, почему кофе может вызывать тошноту

Многим знакомо: кофе бодрит, но иногда вместе с энергией приносит неприятную тошноту. И дело не всегда в "слишком крепком напитке" — чаще срабатывает совокупность факторов: от чувствительности к кофеину до того, что вы поели (или не поели) до первой чашки.

Почему кофе может мутить

Кофеин и другие соединения стимулируют выработку желудочной кислоты и усиливают моторику ЖКТ. Когда кислоты становится больше и мышцы кишечника сокращаются чаще, появляется раздражение слизистой и чувство подташнивания. У одних это выражено сильнее, у других — почти незаметно: реакция индивидуальна.

"Все разные: переносимость кофе строго индивидуальна", — сказала клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман.

Что повышает риск тошноты

  1. • Высокая чувствительность к кофеину. С возрастом и из-за генетики порог переносимости может снижаться.

  2. • Низкая "привычка" к кофе. Если пьёте редко и сразу берёте большой объём, побочки заметнее.

  3. • Слишком большая доза. Рекомендация для взрослых — не более 400 мг кофеина в сутки, но ваш личный предел может быть ниже.

  4. • Пустой желудок. Еда "буферизует" кислоту, а натощак желудку буквально "нечем заняться".

  5. • Недостаток воды. Обезвоживание само по себе вызывает тошноту и усиливает дискомфорт от кофе.

  6. • Лекарства. Отдельные антибиотики и антидепрессанты (например, флувоксамин/Лувокс), а также теофиллин (препарат от астмы) могут усиливать действие кофеина; о совместимости подскажет врач или фармацевт. На это указывают материалы Национальной службы здравоохранения Великобритании и Клиники Мэйо.

  7. • Сопутствующие состояния. При ГЭРБ и функциональной диспепсии раздражение от кофе выражено сильнее.

"Повышенная выработка кислоты может вызвать дискомфорт ЖКТ", — пояснила клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман.

Как снизить вероятность тошноты

Отрегулируйте дозу и tempo

Сократите общий объём или распределите чашки: одну к завтраку, вторую — позже, когда уже поели и выпили воды. Следите не только за крепостью, но и за суммарным потреблением в течение дня.

Переосмыслите "первый глоток"

Не делайте кофе первым делом утром: начните со стакана воды, затем ешьте и только потом заваривайте напиток.

"Подождите немного: не делайте кофе первым делом утром", — посоветовала клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман.

Ешьте вместе с кофе: сочетайте углеводы (энергия) и белок (замедляет опорожнение желудка) — тост с арахисовой пастой, йогурт с гранолой, овсянка с орехами.

Поиграйте с типом и способом

Тёмная обжарка, колд-брю и смеси на основе эспрессо обычно менее кислые, чем светлая обжарка. Есть и низкокислотные бренды (например, "Джава Планет", "Мамми Коффи"), которые многие находят более щадящими для желудка.

Снижаем "кислотную атаку"

Молоко, сливки или растительные альтернативы (миндальное, овсяное, соевое) частично "гасят" кислоту. Если у вас непереносимость лактозы или аллергия на молочные продукты, выбирайте безмолочные варианты.

Подумайте о декофеинизированном

Декаф содержит немного кофеина, но для желудка обычно мягче. Комбинируйте "полчашки декафа + полчашки обычного" или переходите на безкофеиновый полностью в дни, когда чувствительность выше.

Когда обращаться за советом

Если тошнота стойкая, сопровождается болью, изжогой, потерей веса или нарушением стула — обсудите ситуацию с врачом. Возможно, потребуется скорректировать рацион, привычки сна и питьевой режим, подобрать иные напитки или пересмотреть приём лекарств.

"Тошнота от кофе обычно кратковременна", — отметила диетолог "Нортвестерн Медисин" Бетани Дёрфлер.

Короткий чек-лист

• Ешьте до или вместе с кофе.
• Пейте воду до первой чашки и в течение дня.
• Уменьшите дозу и выбирайте менее кислые способы и сорта.
• Проверьте совместимость с лекарствами.
• Попробуйте декаф или "полдозы", если симптомы часто повторяются.

В итоге большинство может пить кофе без неприятных ощущений — если учитывать свой порог чувствительности, дозу, время и базовую "подложку" из воды и еды. Экспериментируйте, наблюдайте за телом и смело меняйте рутину, если оно того просит.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спортивный диетолог Дон Джексон Блатнер назвала креатин полезным для выносливости и гидратации сегодня в 19:36

5 сфер, где креатин реально помогает — от спорта до сна

Креатин давно вышел за пределы бодибилдинга. Разбираем, что он реально делает для силы, выносливости и мозга, как его принимать и где не стоит ждать чудес.

Читать полностью » Садоводы напоминают: хранить сушёные сливы лучше в полотняных мешочках сегодня в 18:38

Зимний запас под угрозой: как не превратить сладкие сливы в мусорное ведро

Хотите наслаждаться сливами всю зиму? Существует простой способ приготовить вкусные и полезные сухофрукты без специальных приборов.

Читать полностью » Диетологи: лимонный сок сохраняет авокадо свежим до 2 суток сегодня в 17:26

Авокадо темнеет быстрее банана, но есть простой приём, который остановит процесс

Узнайте, как сохранить авокадо свежим и зелёным в течение трёх дней. Простые приёмы помогут избежать потемнения и сэкономить продукт.

Читать полностью » Ошибки при приготовлении яблочного сока: гнилые плоды вызывают брожение и порчу сегодня в 16:09

Яблочный сок, который хранится до весны: хитрости, о которых забывают хозяйки

Узнайте, как приготовить яблочный сок в домашних условиях, чтобы он сохранил вкус и витамины до самой весны.

Читать полностью » Напиток из мёда и корицы укрепляет иммунитет и помогает при кашле сегодня в 15:41

Мёд и корица — алхимия на кухне: из простых крупинок рождается щит для организма

Натуральный дуэт, проверенный веками: мед и корица помогают укрепить иммунитет, поддерживают силы и радуют вкусом в холодный сезон.

Читать полностью » Плетёнка с марципаном и яблоками запекается при 180 градусах до золотистой корочки сегодня в 14:36

Ваша выпечка никогда не будет прежней — марципан и яблоки в плетёнке меняют всё

Ароматная плетёнка с марципаном и яблоками из дрожжевого теста — выпечка, которая подарит уют и станет украшением любого чаепития.

Читать полностью » Глазунья без сковороды: яйцо готовится в микроволновке за 40 секунд на средней мощности сегодня в 14:28

Сковорода уходит в прошлое: яичницу теперь делают за 40 секунд

Хотите приготовить глазунью без сковороды и масла, но с идеальным результатом всего за 40 секунд? Узнайте секретный способ, который покорил соцсети.

Читать полностью » Салат из свежей капусты, огурцов и помидоров заправляется оливковым маслом сегодня в 14:04

Ошибки в приготовлении салата из капусты, которые портят блюдо — и как их избежать

Простой и быстрый салат из капусты, огурцов и помидоров станет отличным дополнением к любому приёму пищи. Лёгкий, полезный и очень вкусный!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Журналистка Мэдди Биддалф: минута прыжков на скакалке в день улучшила выносливость и кардиоформу
Наука

Археологи обнаружили в Юго-Восточной Азии древние мумии, обработанные дымом и огнём
Дом

Натуральное средство для мытья посуды: сода, уксус и лимон заменяют покупной гель
Садоводство

Цвет гортензии зависит от кислотности почвы: садоводы советуют проверить pH осенью
Красота и здоровье

В МГУ напомнили: бурый жир расходует энергию и снижает риск ожирения
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить хрустящие конвертики из рисовой бумаги с овощами и тофу
Красота и здоровье

Невролог Бинг: деменция может проявляться изменениями личности и речи, а не только потерей памяти
Авто и мото

Самостоятельный ремонт царапин на бампере: пошаговая инструкция и необходимые материалы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet