Почему от кофе мутит? Дело не в крепости напитка

Многим знакомо: кофе бодрит, но иногда вместе с энергией приносит неприятную тошноту. И дело не всегда в "слишком крепком напитке" — чаще срабатывает совокупность факторов: от чувствительности к кофеину до того, что вы поели (или не поели) до первой чашки.

Почему кофе может мутить

Кофеин и другие соединения стимулируют выработку желудочной кислоты и усиливают моторику ЖКТ. Когда кислоты становится больше и мышцы кишечника сокращаются чаще, появляется раздражение слизистой и чувство подташнивания. У одних это выражено сильнее, у других — почти незаметно: реакция индивидуальна.

"Все разные: переносимость кофе строго индивидуальна", — сказала клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман.

Что повышает риск тошноты

• Высокая чувствительность к кофеину. С возрастом и из-за генетики порог переносимости может снижаться. • Низкая "привычка" к кофе. Если пьёте редко и сразу берёте большой объём, побочки заметнее. • Слишком большая доза. Рекомендация для взрослых — не более 400 мг кофеина в сутки, но ваш личный предел может быть ниже. • Пустой желудок. Еда "буферизует" кислоту, а натощак желудку буквально "нечем заняться". • Недостаток воды. Обезвоживание само по себе вызывает тошноту и усиливает дискомфорт от кофе. • Лекарства. Отдельные антибиотики и антидепрессанты (например, флувоксамин/Лувокс), а также теофиллин (препарат от астмы) могут усиливать действие кофеина; о совместимости подскажет врач или фармацевт. На это указывают материалы Национальной службы здравоохранения Великобритании и Клиники Мэйо. • Сопутствующие состояния. При ГЭРБ и функциональной диспепсии раздражение от кофе выражено сильнее.

"Повышенная выработка кислоты может вызвать дискомфорт ЖКТ", — пояснила клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман.

Как снизить вероятность тошноты

Отрегулируйте дозу и tempo

Сократите общий объём или распределите чашки: одну к завтраку, вторую — позже, когда уже поели и выпили воды. Следите не только за крепостью, но и за суммарным потреблением в течение дня.

Переосмыслите "первый глоток"

Не делайте кофе первым делом утром: начните со стакана воды, затем ешьте и только потом заваривайте напиток.

"Подождите немного: не делайте кофе первым делом утром", — посоветовала клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман.

Ешьте вместе с кофе: сочетайте углеводы (энергия) и белок (замедляет опорожнение желудка) — тост с арахисовой пастой, йогурт с гранолой, овсянка с орехами.

Поиграйте с типом и способом

Тёмная обжарка, колд-брю и смеси на основе эспрессо обычно менее кислые, чем светлая обжарка. Есть и низкокислотные бренды (например, "Джава Планет", "Мамми Коффи"), которые многие находят более щадящими для желудка.

Снижаем "кислотную атаку"

Молоко, сливки или растительные альтернативы (миндальное, овсяное, соевое) частично "гасят" кислоту. Если у вас непереносимость лактозы или аллергия на молочные продукты, выбирайте безмолочные варианты.

Подумайте о декофеинизированном

Декаф содержит немного кофеина, но для желудка обычно мягче. Комбинируйте "полчашки декафа + полчашки обычного" или переходите на безкофеиновый полностью в дни, когда чувствительность выше.

Когда обращаться за советом

Если тошнота стойкая, сопровождается болью, изжогой, потерей веса или нарушением стула — обсудите ситуацию с врачом. Возможно, потребуется скорректировать рацион, привычки сна и питьевой режим, подобрать иные напитки или пересмотреть приём лекарств.

"Тошнота от кофе обычно кратковременна", — отметила диетолог "Нортвестерн Медисин" Бетани Дёрфлер.

Короткий чек-лист

• Ешьте до или вместе с кофе.

• Пейте воду до первой чашки и в течение дня.

• Уменьшите дозу и выбирайте менее кислые способы и сорта.

• Проверьте совместимость с лекарствами.

• Попробуйте декаф или "полдозы", если симптомы часто повторяются.

В итоге большинство может пить кофе без неприятных ощущений — если учитывать свой порог чувствительности, дозу, время и базовую "подложку" из воды и еды. Экспериментируйте, наблюдайте за телом и смело меняйте рутину, если оно того просит.