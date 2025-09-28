20 минут, одна чашка — и концентрация возвращается: как работает кофейный сон

На первый взгляд сама идея — выпить чашку кофе и тут же устроить себе сон на 20 минут — звучит абсурдно. Но на деле этот приём, получивший название "кофейный сон", всё чаще обсуждается учёными. Комбинация кофеина и короткого отдыха помогает бороться с сонливостью и возвращает концентрацию, если применять её правильно.

Почему мы засыпаем

Ощущение усталости — не просто результат недосыпа, а следствие химии мозга. В течение дня в нервной системе постепенно скапливается аденозин — вещество, которое сигнализирует организму о необходимости отдыха. Он связывается с рецепторами нейронов и замедляет их работу. Когда мы спим, уровень аденозина снижается, и силы возвращаются.

Кофеин действует иначе: он не разрушает аденозин, а блокирует его рецепторы. Поэтому мозг получает ложный сигнал бодрости. Однако такой эффект не бесконечен — при регулярном употреблении организм увеличивает количество рецепторов, и чувствительность к кофе уменьшается.

"Это мощный антагонист аденозина, который блокирует его во всех подтипах рецепторов", — пояснил педиатр-эндокринолог Скотт Ривкеес.

Как работает "кофейный сон"

Когда человек выпивает кофе, действовать оно начинает примерно через 20-30 минут. Столько же обычно занимает короткий дневной сон. В этот период мозг частично "очищается" от накопившегося аденозина. И как раз в момент пробуждения кофеин полностью вступает в силу.

"Сам по себе сон борется с сонливостью. Сам по себе кофеин тоже борется с сонливостью. Значит, если мы их объединим, эффект может усилиться", — отметил профессор психиатрии Сэйдзи Нишино.

Важно не проспать дольше 30 минут: если уйти в глубокую фазу сна, организм встречает пробуждение с чувством тяжести в голове. Кофеин помогает смягчить этот переход и избежать "инерции сна".

Сравнение: кофе, сон и "кофейный сон"