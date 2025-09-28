Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кофе
Кофе
© commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:21

20 минут, одна чашка — и концентрация возвращается: как работает кофейный сон

Исследования: сочетание сна и кофеина повышает внимание и снижает усталость

На первый взгляд сама идея — выпить чашку кофе и тут же устроить себе сон на 20 минут — звучит абсурдно. Но на деле этот приём, получивший название "кофейный сон", всё чаще обсуждается учёными. Комбинация кофеина и короткого отдыха помогает бороться с сонливостью и возвращает концентрацию, если применять её правильно.

Почему мы засыпаем

Ощущение усталости — не просто результат недосыпа, а следствие химии мозга. В течение дня в нервной системе постепенно скапливается аденозин — вещество, которое сигнализирует организму о необходимости отдыха. Он связывается с рецепторами нейронов и замедляет их работу. Когда мы спим, уровень аденозина снижается, и силы возвращаются.

Кофеин действует иначе: он не разрушает аденозин, а блокирует его рецепторы. Поэтому мозг получает ложный сигнал бодрости. Однако такой эффект не бесконечен — при регулярном употреблении организм увеличивает количество рецепторов, и чувствительность к кофе уменьшается.

"Это мощный антагонист аденозина, который блокирует его во всех подтипах рецепторов", — пояснил педиатр-эндокринолог Скотт Ривкеес.

Как работает "кофейный сон"

Когда человек выпивает кофе, действовать оно начинает примерно через 20-30 минут. Столько же обычно занимает короткий дневной сон. В этот период мозг частично "очищается" от накопившегося аденозина. И как раз в момент пробуждения кофеин полностью вступает в силу.

"Сам по себе сон борется с сонливостью. Сам по себе кофеин тоже борется с сонливостью. Значит, если мы их объединим, эффект может усилиться", — отметил профессор психиатрии Сэйдзи Нишино.

Важно не проспать дольше 30 минут: если уйти в глубокую фазу сна, организм встречает пробуждение с чувством тяжести в голове. Кофеин помогает смягчить этот переход и избежать "инерции сна".

Сравнение: кофе, сон и "кофейный сон"

Подход Механизм действия Эффект Ограничения
Кофе Блокирует рецепторы аденозина Быстрая бодрость Толерантность, тахикардия
Сон Уменьшает уровень аденозина Естественное восстановление Требует времени, возможна заторможенность
"Кофейный сон" Сочетает оба механизма Максимальная концентрация Подходит не всем, требует дисциплины

Как попробовать метод: пошагово

  1. Найдите тихое место, где вас не будут отвлекать.

  2. Выпейте чашку эспрессо или кофе с дозой кофеина около 150-200 мг.

  3. Устройтесь удобно и поставьте будильник на 20-25 минут.

  4. Позвольте себе расслабиться и уснуть. Даже дремота будет полезна.

  5. Проснитесь бодрыми: кофеин уже работает, а сон снял часть усталости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечь спать дольше чем на полчаса.

  • Последствие: тяжесть, вялость после пробуждения.

  • Альтернатива: ограничить время коротким сном и использовать будильник.

  • Ошибка: пить слишком много кофе перед отдыхом.

  • Последствие: учащённое сердцебиение, невозможность уснуть.

  • Альтернатива: ограничиться одной порцией эспрессо или фильтр-кофе.

  • Ошибка: применять метод вечером.

  • Последствие: риск нарушить ночной сон.

  • Альтернатива: использовать при дневной усталости — после обеда или в дороге.

А что если…

Если вы не умеете засыпать днём, стоит хотя бы закрыть глаза и расслабиться. Даже короткий отдых в тишине усиливает эффект кофеина и снижает усталость.

Плюсы и минусы "кофейного сна"

Плюсы Минусы
Быстрое восстановление сил Не подходит людям с гипертонией
Простая техника Не всегда легко заснуть днём
Улучшение внимания и реакции Индивидуальная чувствительность

FAQ

Как выбрать правильное время для "кофейного сна"?
Лучше всего — днём, в промежутке между 13 и 16 часами, когда уровень энергии падает естественным образом.

Сколько стоит "кофейный сон"?
В прямом смысле — цена вашей чашки кофе. Никаких дополнительных затрат не требуется.

Что лучше: энергетик или "кофейный сон"?
Энергетики содержат не только кофеин, но и сахар, таурин и другие добавки. "Кофейный сон" безопаснее и естественнее.

Мифы и правда

  • Миф: после кофе невозможно уснуть.
    Правда: если вы устали, организм легко отключается, пока кофеин не начал действовать.

  • Миф: "кофейный сон" заменяет полноценный отдых.
    Правда: метод даёт кратковременный эффект, но не устраняет хронический недосып.

  • Миф: работает только крепкий эспрессо.
    Правда: важна доза кофеина, а не форма напитка.

Сон и психология

Короткий сон помогает снизить уровень стресса и тревожности. В сочетании с кофеином это позволяет быстрее адаптироваться к нагрузкам и повысить настроение.

Три интересных факта

  1. Первое упоминание о дневном сне с кофеином появилось в Японии в 1990-х.

  2. В армии США метод применяли для повышения работоспособности солдат.

  3. В некоторых корпорациях Европы оборудуют специальные "капсулы сна" с бесплатным кофе.

Исторический контекст

  1. 1997 год — первое исследование: тесты на вождение после "кофейного сна" показали лучшие результаты.

  2. 2001 год — доказано снижение усталости при сочетании кофе и сна.

  3. 2020 год — лабораторный эксперимент Шивон Бэнкс подтвердил эффективность метода на когнитивных тестах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Евгений Кокин объяснил, как отличить ишемическую болезнь сердца от других недугов сегодня в 12:42

Сердце зовёт о помощи не так, как вы думаете: необычные признаки ИБС

Ишемическая болезнь сердца может маскироваться под усталость или боли в спине. Как вовремя распознать её и какие методы лечения помогают?

Читать полностью » Корица улучшает вкус блюд, регулирует уровень сахара и помогает снизить тягу к сладкому сегодня в 12:26

Ароматная специя, которая борется с тягой к сладкому и укрепляет иммунитет

Корица — это не только пряность для десертов. Она помогает бороться с грибком, укреплять волосы и даже снижать тягу к сладкому.

Читать полностью » В Москве 15-летний Максим рискует потерять почку после ошибок врачей сегодня в 11:38

Операция на почках превратилась в трагедию: подростка ждёт пересадка

Подросток из Москвы чуть не потерял почку после неудачных операций. Ошибки врачей обернулись болью, судом и угрозой инвалидности.

Читать полностью » Скрытый голод связан с нехваткой витаминов и минералов в рационе — эндокринолог Зухра Павлова сегодня в 11:26

Тарелка полна, а организм голодает: как скрытый дефицит витаминов толкает к перееданию

Даже при изобилии еды человек может страдать от скрытого голода. Почему это происходит и как не дать организму обмануть себя?

Читать полностью » Бай Чэнь: разрыв аорты и тромбоэмболия лёгочной артерии требуют срочной госпитализации сегодня в 10:32

Невроз сердца или тромбоэмболия: как не спутать тревогу с настоящей угрозой

Боль или покалывание в груди может быть безобидным симптомом, но иногда это сигнал смертельно опасного состояния. Как отличить одно от другого?

Читать полностью » Грейпфрут при сочетании с таблетками становится фактором риска для здоровья сегодня в 10:26

Фрукт молодости может состарить быстрее: врачи предупредили о скрытой опасности грейпфрутов

Грейпфрут может быть как другом, так и врагом пожилого организма. Почему этот фрукт требует осторожности и чем его лучше заменить?

Читать полностью » Антонов: дыхательная гимнастика и ходьба помогают в реабилитации после инфаркта и инсульта сегодня в 9:28

Инсульт и инфаркт отнимают силы, но вернуть их помогают простые упражнения

Движение после инсульта и инфаркта играет ключевую роль в реабилитации. Но как правильно начать и чего категорически избегать?

Читать полностью » Длительное сидение вызывает застой крови и боли в пояснице — массажист Екатерина Сидоренко сегодня в 9:26

Компьютер, кресло и боль в пояснице: простые шаги, которые реально помогают спине

Узнайте, как простые привычки и корректировка рабочего места помогут снизить боли в спине и улучшить самочувствие без дорогостоящих процедур.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошки метят территорию через царапанье мебели
Наука

Регулярная игра на музыкальных инструментах помогает уменьшить хроническую боль
Дом

Губка в стиральной машине эффективно удаляет шерсть животных — советы по уборке
Еда

Горячая вода сохраняет вкус и рассыпчатость риса в плове — кулинарное объяснение
Авто и мото

Эксперт Титов назвал слабые места первого поколения Nissan Juke
Наука

Термиты создали уникальную систему защиты грибных ферм с помощью почвенных микробов
Туризм

Туристический гид по Иордании: Петра, Вади-Рам и Мертвое море
Спорт и фитнес

Планка с касанием плеч и выпады с поворотом корпуса задействуют мышцы кора и плечевого пояса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet