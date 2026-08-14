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Кофейная гуща
Кофейная гуща
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Ксения Евдокимова Опубликована 14.08.2026 в 15:46

Кофе зря обвиняют в проблемах с сердцем: настоящая угроза прячется в другом напитке

Вред натурального кофе для сердечно-сосудистой системы является медицинским мифом, тогда как употребление энергетических напитков представляет реальную угрозу для внутренних органов, пояснил врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев. В комментарии для NewsInfo.Ru специалист подчеркнул, что реакция организма на кофеин зависит исключительно от исходного состояния здоровья человека.

По словам Калинчева, в научной литературе отсутствуют доказательства вреда кофе для здоровых людей. Эксперт отметил, что самочувствие пациента служит главным индикатором допустимой нормы напитка. Если после чашки эспрессо наблюдается скачок давления или дискомфорт, от стимулятора следует отказаться или перейти на декофеинизированные сорта. Однако часто первопричиной негативной реакции становится не сам напиток, а уже имеющиеся нарушения в организме, вызванные образом жизни.

"Все исследования о кофе говорят примерно об одном: здоровый человек может пить столько кофе, сколько ему комфортно. Больной, естественно, пить его не должен. Если у человека есть кардиологические проблемы и после чашки кофе повышается давление, очевидно, что от этого напитка ему стоит отказаться", — отметил он.

Ситуация с энергетиками кардинально иная. В медицинском сообществе сформировалось единое мнение о деструктивном влиянии таких напитков на печень и поджелудочную железу. Риск развития панкреатита и гепатита сохраняется даже для относительно здоровых потребителей. Опасность представляют и скрытые добавки, которые в сочетании с кофеином провоцируют критическую нагрузку на сосуды. Поэтому специалисты призывают изучать вред энергетиков до того, как их употребление станет привычкой.

"По поводу энергетиков консенсус прямо противоположный. Это абсолютно вредный продукт для всех людей. О больных мы вообще не говорим — даже здоровым их пить нельзя. Как минимум, это грозит панкреатитом и гепатитом", — рассказал специалист.

Относительно чая врач придерживается осторожной позиции из-за нестабильной концентрации активных веществ в листе. На итоговый состав влияют место сбора, условия хранения и температура заваривания. Калинчев рекомендует опираться на индивидуальную переносимость.

Медицинская статистика подтверждает, что питание при гипертонии требует исключения любых продуктов, провоцирующих возбуждение нервной системы. Диетолог также предостерег от употребления черного кофе натощак, так как это прямой путь к обострению гастрита. Вместе с тем, грамотное включение напитка в рацион может способствовать профилактике старения за счет содержания антиоксидантов.

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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