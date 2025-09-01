Вода – главный союзник кофе: раскрываем секрет здорового употребления кофейного напитка

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, но вокруг его влияния на здоровье существует немало мифов. Врач-нефролог Екатерина Корсева развеяла один из них, объяснив, как правильно пить кофе, чтобы извлечь из него пользу и избежать вреда.

Кофе и здоровье почек

По словам Екатерины Корсевой, кофе оказывает положительное влияние на здоровье почек, если пить его в разумных количествах. До четырёх чашек кофе в день при наличии мочекаменной болезни может дать хороший эффект благодаря своим мочегонным (диуретическим) свойствам. Это помогает выводить лишнюю жидкость и улучшать работу мочевыводящей системы.

Однако есть важное условие: кофе нужно запивать водой. Это необходимо, потому что кофе выводит жидкость из организма, и если не компенсировать этот процесс, можно нарушить водный баланс. После кофе стоит выпить стакан воды, чтобы восстановить баланс жидкости и помочь диуретическим эффектам напитка.

Кофе и уровень сахара в крови

Кроме того, кофе может снижать уровень сахара в крови, но для этого важно пить его без сахара или сиропа. Таким образом, кофе может быть полезным для людей, следящих за уровнем сахара в организме, если употреблять его без добавок.

Негативные эффекты кофе

Несмотря на положительные свойства, кофе имеет и негативное влияние. Врач предупредила, что кофе не стоит пить перед сном, так как оно может вызвать бессонницу из-за содержания кофеина. Для людей, которые чувствительны к кофеину, такой эффект может быть выражен особенно сильно.

Кроме того, пожилым людям следует ограничить потребление кофе до одной чашки в день. Превышение нормы может вызвать проблемы с давлением, нарушить сон и даже привести к выведению витаминов из организма, например, кальция, который необходим для здоровья костной системы.

Итак, что важно помнить:

Кофе можно пить до 4 чашек в день с мочекаменной болезнью, но обязательно запивать водой. Кофе снижает уровень сахара в крови, если пить его без сахара и сиропов. Кофе не рекомендуется пить перед сном, так как это может вызвать бессонницу. Пожилым людям стоит ограничиться одной чашкой кофе в день, чтобы избежать проблем с давлением и сном.

Три интересных факта