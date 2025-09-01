Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашка кофе
Чашка кофе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:20

Вода – главный союзник кофе: раскрываем секрет здорового употребления кофейного напитка

Кофе и почки: врач объяснила, почему важно запивать кофе водой

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, но вокруг его влияния на здоровье существует немало мифов. Врач-нефролог Екатерина Корсева развеяла один из них, объяснив, как правильно пить кофе, чтобы извлечь из него пользу и избежать вреда.

Кофе и здоровье почек

По словам Екатерины Корсевой, кофе оказывает положительное влияние на здоровье почек, если пить его в разумных количествах. До четырёх чашек кофе в день при наличии мочекаменной болезни может дать хороший эффект благодаря своим мочегонным (диуретическим) свойствам. Это помогает выводить лишнюю жидкость и улучшать работу мочевыводящей системы.

Однако есть важное условие: кофе нужно запивать водой. Это необходимо, потому что кофе выводит жидкость из организма, и если не компенсировать этот процесс, можно нарушить водный баланс. После кофе стоит выпить стакан воды, чтобы восстановить баланс жидкости и помочь диуретическим эффектам напитка.

Кофе и уровень сахара в крови

Кроме того, кофе может снижать уровень сахара в крови, но для этого важно пить его без сахара или сиропа. Таким образом, кофе может быть полезным для людей, следящих за уровнем сахара в организме, если употреблять его без добавок.

Негативные эффекты кофе

Несмотря на положительные свойства, кофе имеет и негативное влияние. Врач предупредила, что кофе не стоит пить перед сном, так как оно может вызвать бессонницу из-за содержания кофеина. Для людей, которые чувствительны к кофеину, такой эффект может быть выражен особенно сильно.

Кроме того, пожилым людям следует ограничить потребление кофе до одной чашки в день. Превышение нормы может вызвать проблемы с давлением, нарушить сон и даже привести к выведению витаминов из организма, например, кальция, который необходим для здоровья костной системы.

Итак, что важно помнить:

  1. Кофе можно пить до 4 чашек в день с мочекаменной болезнью, но обязательно запивать водой.
  2. Кофе снижает уровень сахара в крови, если пить его без сахара и сиропов.
  3. Кофе не рекомендуется пить перед сном, так как это может вызвать бессонницу.
  4. Пожилым людям стоит ограничиться одной чашкой кофе в день, чтобы избежать проблем с давлением и сном.

Три интересных факта

  1. Кофе может повысить концентрацию внимания и улучшить физическую выносливость, что делает его популярным напитком перед тренировкой.
  2. При употреблении кофе в умеренных количествах, его антиоксиданты могут улучшить здоровье сердца и сосудов.
  3. Несмотря на мочегонное действие, кофе при умеренном употреблении не вызывает обезвоживания организма, если компенсировать потерю жидкости водой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Китае зафиксирована новая волна заражений лихорадкой чикунгунья сегодня в 7:26

Лихорадка, что ломает суставы: болезнь, которая превращает отдых в кошмар

Врач предупредила туристов о странах, где легко подхватить лихорадку чикунгунья. Где риск заразиться особенно высок и как защититься?

Читать полностью » Сколько овощей и фруктов нужно есть в день: советы профессора Кириленко сегодня в 7:20

Съедайте не больше двух: вот что произойдет с вашим телом, если есть слишком много яблок

Доктор Кириленко рассказал, сколько яблок можно съедать в день без вреда для здоровья. Узнайте о максимальной безопасной норме, различиях между кислыми и сладкими яблоками, а также о полезных свойствах яблок.

Читать полностью » Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать сегодня в 6:23

Потеря веса без диет: когда организм сигнализирует о скрытой беде

Врач предупредил: даже обычный запор или диарея могут быть сигналом серьёзной болезни. Какие ещё симптомы должны насторожить?

Читать полностью » Питание для сидячей работы: секреты от врача для поддержания стройности и здоровья сегодня в 6:20

Ешь и худей: доктор подсказала хитрый способ оставаться стройным на сидячей работе – это просто бомба

Эндокринолог раскрыла секреты стройности для тех, кто много сидит. Правильное питание, водный баланс и перекусы помогут избежать набора веса при сидячей работе.

Читать полностью » Врачи Зарайской больницы назвали правила безопасных занятий спортом сегодня в 5:20

Усталость, которая бьёт сильнее удара: сигналы, которые нельзя игнорировать

Врачи Зарайской больницы напомнили, какие правила помогут сделать спорт безопасным. Почему важно слушать тело и как избежать травм?

Читать полностью » В Нижнем Новгороде врачи зафиксировали редкий случай невуса Ито сегодня в 4:17

В Нижнем Новгороде зафиксировали диагноз, встречающийся реже удара молнии

В Нижнем Новгороде диагностировали редчайшую кожную патологию — невус Ито. Чем она опасна и какие методы коррекции используют врачи?

Читать полностью » Врачи предупредили: квас и кефир способны вызвать ложноположительный результат алкотеста сегодня в 3:13

Квас подставляет водителей: трезвый человек рискует попасть под подозрение

Квас и даже кефир способны подвести водителя: прибор ГИБДД фиксирует спирт, хотя человек трезв. Почему так происходит — и как избежать проблемы?

Читать полностью » Елена Хохлова рекомендовала пробиотики и клетчатку для мягкого очищения организма сегодня в 2:10

Ешь в удовольствие и худей: секрет мягкого очищения организма

Жёсткие диеты для детокса не нужны. Эксперт объяснила, какие простые привычки помогут мягко очищать организм каждый день.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Биологические и химические средства против фузариоза астр: рекомендации специалистов
Авто и мото

Как выявить проблемы с уровнем масла в АКПП по признакам неисправности
Садоводство

Экологичные методы защиты самшита от моли: феромоны, крапива и масло нима
Спорт и фитнес

Бег 5 км в день улучшает работу сердца и лёгких — физиолог Биара Вебстер
Еда

Как сделать воздушный омлет на сковороде с добавлением молока
Еда

Рецепт фаршированного перца с мясом и рисом для приготовления в кастрюле
Садоводство

Божьи коровки против тли: как привлечь полезных насекомых в сад без химии
Дом

Подготовка детей и животных к обработке квартиры инсектицидами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru