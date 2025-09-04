Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:01

Правильное время для кофе: всего несколько минут ожидания делают напиток эффективнее

Кардиолог объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после сна

Врач-кардиолог Анастасия Щербак напомнила: первую чашку кофе стоит выпивать не сразу после пробуждения, а через 1,5-2 часа. Именно в это время напиток работает наиболее эффективно и не наносит вреда организму.

Почему не стоит пить кофе сразу после сна

Сразу после пробуждения уровень кортизола — гормона бодрости — и так достаточно высок. Если в этот момент выпить кофе, то:

  • бодрящий эффект будет слабее;

  • повышается риск раздражения слизистой желудка.

Щербак пояснила:

"Оптимальное время для первой чашки кофе — через 1,5-2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается и кофеин начинает работать эффективнее".

Опасность кофе натощак

Кофе на пустой желудок усиливает выработку желудочного сока. Это может спровоцировать:

  • изжогу,

  • болезненные ощущения,

  • со временем — гастрит или язву.

Поэтому врач рекомендует обязательно сочетать напиток с завтраком или хотя бы с лёгким перекусом.

Сколько кофеина можно употреблять

По данным исследований:

  • Здоровый взрослый - не более 400 мг кофеина в сутки, за один приём — до 200 мг.

  • Беременные - максимум 200 мг в день.

  • Дети - доза рассчитывается индивидуально: 2,5 мг на 1 кг массы тела.

Для сравнения:

  • чашка эспрессо (30 мл) содержит 60-100 мг кофеина,

  • чашка чая (230 мл) — около 50 мг,

  • банка энергетика (250 мл) — до 150 мг.

Вывод

Правильно подобранное время и умеренные дозы делают кофе безопасным и действительно бодрящим напитком.

