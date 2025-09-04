Правильное время для кофе: всего несколько минут ожидания делают напиток эффективнее
Врач-кардиолог Анастасия Щербак напомнила: первую чашку кофе стоит выпивать не сразу после пробуждения, а через 1,5-2 часа. Именно в это время напиток работает наиболее эффективно и не наносит вреда организму.
Почему не стоит пить кофе сразу после сна
Сразу после пробуждения уровень кортизола — гормона бодрости — и так достаточно высок. Если в этот момент выпить кофе, то:
-
бодрящий эффект будет слабее;
-
повышается риск раздражения слизистой желудка.
Щербак пояснила:
"Оптимальное время для первой чашки кофе — через 1,5-2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается и кофеин начинает работать эффективнее".
Опасность кофе натощак
Кофе на пустой желудок усиливает выработку желудочного сока. Это может спровоцировать:
-
изжогу,
-
болезненные ощущения,
-
со временем — гастрит или язву.
Поэтому врач рекомендует обязательно сочетать напиток с завтраком или хотя бы с лёгким перекусом.
Сколько кофеина можно употреблять
По данным исследований:
-
Здоровый взрослый - не более 400 мг кофеина в сутки, за один приём — до 200 мг.
-
Беременные - максимум 200 мг в день.
-
Дети - доза рассчитывается индивидуально: 2,5 мг на 1 кг массы тела.
Для сравнения:
-
чашка эспрессо (30 мл) содержит 60-100 мг кофеина,
-
чашка чая (230 мл) — около 50 мг,
-
банка энергетика (250 мл) — до 150 мг.
Вывод
Правильно подобранное время и умеренные дозы делают кофе безопасным и действительно бодрящим напитком.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru