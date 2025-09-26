Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:12

Чем горче кофе — тем выше риск: как вкус может маскировать вред

Диетолог Паула Серрано: любители кофе живут дольше на 12%

Кофе прочно вошёл в ежедневные привычки миллионов людей. Этот ароматный напиток помогает проснуться утром, повышает концентрацию и ассоциируется с комфортом. Но за приятным вкусом скрываются и нюансы, о которых редко задумываются даже истинные ценители. Диетологи всё чаще напоминают: важно не только сколько кофе вы пьёте, но и какой именно сорт и способ обжарки выбираете.

"У любителей кофе риск смерти от любой причины ниже на 12 процентов", — сказала диетолог Паула Серрано.

Что скрывается в зёрнах кофе

Кофейные зерна проходят термическую обработку. Именно обжарка придаёт им характерный вкус и аромат. Однако при температуре выше 120 °C в зёрнах образуется акриламид — вещество, признанное канцерогеном. По словам специалистки, его избыток может вызвать мышечную слабость, онемение конечностей, шаткость походки и даже проблемы с координацией.

Таким образом, чашка кофе несёт не только бодрость, но и потенциальные риски, особенно при чрезмерном употреблении тёмных сортов.

Как обжарка влияет на свойства

"Чем темнее и горче кофе, тем он более жженый и, следовательно, вредный", — подчеркнула Паула Серрано.

Диетологи советуют выбирать напитки слабой обжарки, без добавок и сахара. Такой кофе содержит меньше акриламида и сохраняет больше натуральных вкусовых оттенков.

"Хороший кофе должен иметь фруктовые, цитрусовые нотки и легкую кислинку", — заключила Серрано.

Сравнение видов кофе

Вид кофе Особенности Плюсы Минусы
Слабая обжарка Светлые зёрна, мягкий вкус, фруктовые нотки Меньше акриламида, яркий аромат Содержит больше кофеина
Средняя обжарка Баланс между кислинкой и горечью Универсальный вкус, подходит для эспрессо Средний уровень акриламида
Тёмная обжарка Горький вкус, густой аромат Меньше кофеина, плотное тело Больше акриламида, сильная "жжёность"
Растворимый Промышленная переработка Удобство, быстрое приготовление Потеря витаминов, добавки, высокий акриламид
Торрефакто (с сахаром) Обжарка с добавлением сахара Яркий вкус, дольше хранится Наиболее вредный вариант

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте кофе слабой или средней обжарки.

  2. Отдавайте предпочтение зерновому кофе, а не растворимому.

  3. Заваривайте напиток без сахара и ароматизаторов, чтобы снизить нагрузку на организм.

  4. Ограничивайте количество до 3-4 чашек в день.

  5. Пейте кофе в первой половине дня, чтобы не нарушать сон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: употреблять только тёмную обжарку.
→ Последствие: повышенное содержание акриламида.
→ Альтернатива: кофе слабой или средней обжарки.

Ошибка: выбирать растворимый кофе.
→ Последствие: лишние добавки и высокая концентрация вредных веществ.
→ Альтернатива: молоть зёрна самостоятельно.

Ошибка: пить кофе поздно вечером.
→ Последствие: бессонница и перегрузка нервной системы.
→ Альтернатива: травяной чай или кофе без кофеина.

А что если…

Что будет, если полностью перейти на кофе слабой обжарки? Вкус напитка изменится: вместо резкой горечи появятся цитрусовые и ягодные нотки. Организм получит меньше канцерогенов, но больше кофеина, что может повысить бодрость. Такой вариант предпочтителен для тех, кто заботится о здоровье, но любит натуральный вкус кофе.

Плюсы и минусы кофе

Плюсы Минусы
Снижает риск некоторых заболеваний Может вызывать бессонницу
Улучшает концентрацию и память Содержит акриламид при обжарке
Источник антиоксидантов Повышает давление у чувствительных людей
Социальный и культурный ритуал Может вызвать привыкание
Доступный и разнообразный напиток Растворимый кофе — худший вариант

FAQ

Сколько чашек кофе можно пить в день?
Оптимально 2-4 чашки, в зависимости от чувствительности организма.

Какой кофе самый полезный?
Зерновой, слабой или средней обжарки, без сахара и добавок.

Чем заменить кофе, если он вызывает дискомфорт?
Альтернативой могут быть цикорий, травяные чаи или кофе без кофеина.

Мифы и правда

Миф: кофе полностью обезвоживает организм.
Правда: умеренное количество жидкости из кофе учитывается в водном балансе.

Миф: только тёмный кофе считается "настоящим".
Правда: лёгкая обжарка сохраняет больше пользы и натурального вкуса.

Миф: растворимый кофе ничем не хуже зернового.
Правда: в нём больше акриламида и меньше антиоксидантов.

3 интересных факта

  1. В одной чашке кофе более тысячи ароматических соединений.

  2. Первые кофейни появились в XV веке в Османской империи.

  3. В Финляндии потребляют кофе больше всего в мире — около 12 кг на человека в год.

Исторический контекст

• XV век: кофе начали выращивать в Йемене и использовать в религиозных обрядах.
• XVII век: кофейни распространились по Европе, став местом общения и дискуссий.
• XIX век: появился промышленный способ обжарки и растворимый кофе.
• XXI век: акцент сместился на качество зерна, степень обжарки и устойчивое производство.

