Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кофейный напиток с вареньем из сосновых шишек
Кофейный напиток с вареньем из сосновых шишек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:11

Этот кофе может накапливать канцерогены в организме: названы марки, которых стоит опасаться

Обнаружены канцерогены и насекомые в популярных брендах кофе

Кофе — второй по популярности напиток в мире после воды. Для миллионов россиян это утренний ритуал, без которого сложно представить день. Но свежие данные 60 Millions de Consommateurs заставляют задуматься: не всё, что пахнет кофе, одинаково безопасно.

Что обнаружили эксперты

В исследовании нашли пестициды, акриламид (потенциально канцерогенный химикат), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и даже фрагменты насекомых в ряде марок. Некоторые из этих веществ при длительном употреблении могут повышать риск развития заболеваний, включая рак.

Марки, попавшие в список

В отчёте названы бренды, в продукции которых зафиксированы превышения или тревожные показатели:

  • Капсулы "Planteur des Tropiques" (Intermarché).

  • Декаф-капсулы L'Or и Carte Noire.

  • Капсулы Lavazza.

  • Молотый кофе Bellarom (Lidl).

В образцах этих производителей обнаружены опасные соединения и загрязнения.

Чем это опасно

  • ПАУ — возможные канцерогены

  • Акриламид — образуется при обжарке, находится под особым контролем

  • Фрагменты насекомых — сами по себе менее опасны, но говорят о проблемах с качеством сырья и производства

Даже малые дозы этих веществ при регулярном употреблении могут накапливаться в организме.

Как выбрать безопасный кофе

  • Отдавайте предпочтение органическому кофе и маркам, которые гарантируют отсутствие пестицидов.

  • Ищите сертификацию (Fair Trade, Rainforest Alliance) — это повышает шансы на более чистый продукт.

  • Ознакомьтесь с независимыми тестами перед покупкой.

  • Чередуйте разные бренды, чтобы снизить риск накопления одних и тех же токсинов.

Проблема шире, чем кажется

История с кофе — лишь один пример того, что продукты массового потребления нуждаются в более строгом контроле. Производители и регуляторы должны быть прозрачнее, а потребителям стоит внимательнее относиться к тому, что они пьют каждое утро.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Старинный метод крептования позволяет сохранить картофель без погреба сегодня в 14:22

Старинный способ хранения, который снова возвращается: картофель не портится до лета

Узнайте, как правильно хранить картошку до весны без погреба. Откройте старинные секреты, которые позволят сохранить урожай свежим и здоровым.

Читать полностью » Как правильно запекать кефаль в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 14:16

Вкус, который вызывает ностальгию: как запечённая кефаль возвращает в детство

Сочная кефаль с хрустящей корочкой и ароматными овощами — идеальный ужин без лишних хлопот! Простой рецепт в рукаве для запекания.

Читать полностью » Как приготовить сливовый самогон: пошаговая инструкция от винокуров сегодня в 13:40

Опасный эксперимент: что будет, если не слить первые 100 мл сливового самогона

Хотите удивить гостей необычным напитком? Узнайте, как приготовить ароматный сливовый самогон дома — простой рецепт с пикантным послевкусием

Читать полностью » Почему утка в рукаве получается сочнее: объяснение технолога пищевого производства сегодня в 13:29

Забытый рецепт, который сделает вашу утку идеальной: мало кто знает этот трюк

Хотите приготовить утку, которая покорит всех гостей? Простой рецепт с мёдом, апельсином и соевым соусом — сочность гарантирована!

Читать полностью » Шеф-повар рассказал, как правильно приготовить салат с креветками сегодня в 12:42

Этот салат раздражает гостей — потому что его всегда просят добавки

Узнайте, как быстро и легко приготовить салат с креветками, который станет звездой любого праздничного стола. Легкий, освежающий и вкусный — он идеально дополнит ваш ужин!

Читать полностью » Рецепт картофеля с майонезом: простой способ приготовления от шеф-повара сегодня в 12:26

Картофель в майонезе: бюджетный ужин, который выглядит как ресторанное блюдо

Узнайте, как легко и быстро приготовить картофель в майонезе, запечённый в духовке. Это простое, но вкусное блюдо станет настоящим хитом на вашем столе!

Читать полностью » Свинина, тушёная с луком: классический рецепт с растительным маслом и специями сегодня в 11:45

Как превратить обычную свинину в ресторанное блюдо за 20 минут

Узнайте, как приготовить нежную свинину, тушеную с луком, которая станет универсальным блюдом для любого стола. Простой рецепт с доступными ингредиентами!

Читать полностью » Как приготовить терновое вино в домашних условиях сегодня в 11:20

Дешевле магазинного, вкуснее ресторанного: готовим терновое вино дома

Узнайте, как легко и просто приготовить удивительное домашнее вино из терна. Порадуйте своих близких оригинальным напитком на любой праздник!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Песочная терапия с морскими минералами помогает при заболеваниях суставов — данные специалистов
Спорт и фитнес

Йога при ограниченных возможностях: рекомендации инструктора Сэнди Кэхилл
Культура и шоу-бизнес

Врач рассказал о последствиях лобно-височной деменции на примере болезни Брюса Уиллиса
Питомцы

Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой
Садоводство

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика
Еда

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Садоводство

Армянский Ной: создал невероятный тропический сад в Ереване – киви, личи и другие диковинки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru