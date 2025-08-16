Этот кофе может накапливать канцерогены в организме: названы марки, которых стоит опасаться

Кофе — второй по популярности напиток в мире после воды. Для миллионов россиян это утренний ритуал, без которого сложно представить день. Но свежие данные 60 Millions de Consommateurs заставляют задуматься: не всё, что пахнет кофе, одинаково безопасно.

Что обнаружили эксперты

В исследовании нашли пестициды, акриламид (потенциально канцерогенный химикат), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и даже фрагменты насекомых в ряде марок. Некоторые из этих веществ при длительном употреблении могут повышать риск развития заболеваний, включая рак.

Марки, попавшие в список

В отчёте названы бренды, в продукции которых зафиксированы превышения или тревожные показатели:

Капсулы "Planteur des Tropiques" (Intermarché).

Декаф-капсулы L'Or и Carte Noire.

Капсулы Lavazza.

Молотый кофе Bellarom (Lidl).

В образцах этих производителей обнаружены опасные соединения и загрязнения.

Чем это опасно

ПАУ — возможные канцерогены

Акриламид — образуется при обжарке, находится под особым контролем

Фрагменты насекомых — сами по себе менее опасны, но говорят о проблемах с качеством сырья и производства

Даже малые дозы этих веществ при регулярном употреблении могут накапливаться в организме.

Как выбрать безопасный кофе

Отдавайте предпочтение органическому кофе и маркам, которые гарантируют отсутствие пестицидов.

Ищите сертификацию (Fair Trade, Rainforest Alliance) — это повышает шансы на более чистый продукт.

Ознакомьтесь с независимыми тестами перед покупкой.

Чередуйте разные бренды, чтобы снизить риск накопления одних и тех же токсинов.

Проблема шире, чем кажется

История с кофе — лишь один пример того, что продукты массового потребления нуждаются в более строгом контроле. Производители и регуляторы должны быть прозрачнее, а потребителям стоит внимательнее относиться к тому, что они пьют каждое утро.