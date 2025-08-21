Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Латте без кофемашины: рецепт для дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:50

Забудьте про эспрессо и латте: диетолог Селезнева назвала главный фактор вредности кофе

Кофе и здоровье: разумное потребление от диетолога Татьяны Селезневой

Многие люди не представляют свое утро без чашечки ароматного кофе. Однако, вопрос о влиянии кофе на здоровье остается актуальным. Диетолог Татьяна Селезнева рассказала о том, какое количество кофе является безопасным и когда стоит ограничить потребление этого напитка. В интервью эксперт подчеркнула важность умеренности и правильного подхода к употреблению кофе.

Селезнева рекомендует употреблять не более двух чашек натурального кофе в день. Это оптимальная доза, которая позволяет насладиться вкусом и ароматом напитка, не нанося вреда здоровью. Важно помнить, что превышение этой нормы может привести к нежелательным последствиям, таким как бессонница, нервозность и учащенное сердцебиение.

Время кофе: избегайте позднего вечера

Диетолог также обращает внимание на время употребления кофе. После 16:00 следует воздержаться от употребления крепкого напитка, так как кофеин может нарушить сон. Бессонница, в свою очередь, негативно сказывается на общем состоянии организма, ухудшает когнитивные функции и снижает иммунитет. Поэтому, если вы хотите выпить кофе, лучше сделать это в первой половине дня.

Селезнева предостерегает от употребления кофе в жаркую погоду, особенно если при этом человек полностью отказывается от чистой воды. Кофеин обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма. В жару важно поддерживать водный баланс, выпивая достаточное количество воды в течение дня. Кофе может быть частью вашего рациона, но не заменяйте им воду.

Виды кофе: количество важнее названия

Диетолог отметила, что степень вредности кофейных напитков зависит не от того, эспрессо это, латте, американо или раф, а от того, в каком количестве человек выпивает кофе в течение дня. Неважно, какой вид кофе вы предпочитаете, главное — соблюдать меру. Слишком большое количество кофеина может негативно сказаться на здоровье, независимо от способа приготовления напитка.

При умеренном потреблении кофе может принести некоторую пользу для здоровья. Кофеин стимулирует нервную систему, улучшает концентрацию внимания и повышает работоспособность. Антиоксиданты, содержащиеся в кофе, обладают противовоспалительным действием и могут снижать риск развития некоторых заболеваний.

Альтернативы кофе: разумный выбор

Если вы хотите снизить потребление кофе, попробуйте найти ему альтернативу. Чай, цикорий, травяные настои и другие напитки могут стать хорошей заменой. Важно помнить, что выбор должен быть основан на ваших индивидуальных предпочтениях и состоянии здоровья.

Интересные факты о кофе:

  • Кофе — один из самых потребляемых напитков в мире.
  • Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде и некоторых газированных напитках.
  • Первый кофеин был обнаружен в кофейных зернах.

В заключение, Татьяна Селезнева призывает к разумному и умеренному употреблению кофе. Соблюдение рекомендуемой дозы и правильный выбор времени употребления помогут вам насладиться этим напитком, не нанося вреда своему здоровью.

